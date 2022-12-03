Работал охранником и побеждал лучшего ученика Федора. 5 фактов о Магомеде Анкалаеве – будущем чемпионе UFC

Дагестанец дерется за пояс в эти выходные.

Магомед Анкалаев – очередной талантливый дагестанец, который покоряет UFC. В отличие от Ислама Махачева, Магомед не связан с Хабибом, но проходит похожий путь. Анкалаев одержал уже 9 побед подряд в полутяжелом весе, но промоушен его упрямо игнорировал. Однако вынужденно дал титульный бой – когда чемпион Иржи Прохазка сильно травмировал плечо и отказался от пояса.

Соперником Анкалаева стал возрастной экс-чемпион – 39-летний Ян Блахович. Если Анкалаев победит поляка, то станет уже третьим чемпионом UFC из Дагестана – после Хабиба и Ислама Махачева.

Перед воскресным турниром мы собрали любопытные факты о будущем чемпионе.

Анкалаев вырос в селе и любит Дагестан больше США

Магомед родился в Шамильском районе, в селении Телетль. После 11 класса он переехал в Махачкалу, но не смог поступить в пединститут с первого раза. Однако он проявлял себя в спорте: занимался вольной борьбой, усердно тренировался и побеждал на соревнованиях. При этом уже с 9 класса школы Магомед был главным в семье – его отец умер, а на плечах остались мать и четверо братьев и сестер.

Анкалаев с детства жил в суровых условиях – как настоящий горец:

«Каждый день как мусульманину рано утром вставать, холодной водой омовение делать — это очень тяжело. Когда тебя заставляют это делать, это бывает очень тяжело. Когда в детстве маленький, когда рано утром тебя будят, это тяжело. Но со временем становишься сильнее, закаляешь себя и потом не почувствуешь, когда чуть вырастешь».

Сейчас Магомед много времени проводит в США. Но купить квартиру, например, в Лас-Вегасе, где он часто бывает – не хочет. Ведь его всегда тянет на родину в Дагестан.

«Для меня дом — это Дагестан. Когда я здесь тренируюсь, меня очень сильно тянет домой. Вегас — это не мое. Тренироваться здесь хорошо, но жить... Лучше Дагестана места не будет», — признается Магомед.

Анкалаев работал в военторге охранником и бегал на тренировки

Когда Анкалаев был молодым, он успешно выступал и параллельно работал. Это нормально для бойца, ведь даже в UFC у многих есть дневная работа. У Магомеда была классическая для бойца должность охранника. Но не в ночном клубе или ресторане, а в военторге.

«Я работал охранником. Я жил там, квартиру здесь не снимал, у меня было жилье. Там работали друзья, мы все там жили и оттуда ходили на тренировки. И мы совмещали: когда я иду, кто-то другой оставался.

Там должен был постоянно находиться один человек, поэтому нам было чуть легче. Это был военторг, где военных обеспечивают питанием. Когда там работал, я выступал в любителях, у меня получалось. Где бы я ни дрался, всегда бывал в призовых», – вспоминает Магомед.

Анкалаев консерватор и против крашеных парней в Дагестане

Магомед – религиозный и сдержанный человек, который много улыбается и избегает конфликтов. Он очень скромный и немногословный, чем напоминает другого звездного дагестанца в UFC – Забита Магомедшарипова, который уже, к сожалению, закончил карьеру.

В жизни Анкалаев придерживается консервативных ценностей. И считает, что молодежь в Дагестане меняется в худшую сторону. В частности, он против того, что местные парни начинают красить волосы или необычно одеваются.

«Для нашей республики хватает всего, у нас есть ученые, у нас есть ... У нас есть все. У нас просто молодежь становится другой. Одежду, например, взять. То волосы красят, то... Я не знаю, к чему они идут, что они преследуют, это очень тяжелый вопрос. Это зависит от поколения, наверное. Также в это поколение входит мой возраст.

К примеру, у меня есть младший брат — если я не буду поправлять своего брата, своих двоюродных, своих родственников — они будут делать то, что делают другие. Если взять по большому счету — это все вина старших», — считает Анкалаев.

Анкалаев хотел уйти из ММА после первого поражения

Магомед одержал 9 побед подряд, а единственный раз в карьере проиграл в 2018-м (рекорд дагестанца 17-1). Это был дебют Анкалаева в UFC, а противостоял ему шотландец Пол Крейг, который шел в лиге на серии из двух поражений подряд нокаутом. Магомед три раунда деклассировал соперника, но умудрился проиграть сдачей от удушающего – на последней секунде боя.

«Это поражение изменило мою жизнь. Мне первоначально было очень тяжело. Я после него месяц не выходил, где есть люди. Я уезжал в Хасавюрт, где моя мама живет, и остался там. Я думал, я уже все — не вернусь, не буду драться. В течение этого месяца я начал осознавать, понимать, что это не от меня зависит, я сделал все, что мог, но это была воля Всевышнего. И меня это отпустило. Я решил вернуться, пришел в зал и начал пахать, не жалея сил, себя. Я всегда оставлял все в зале, и пришел результат.

Когда у тебя ноль поражений, всегда переживаешь за этот ноль, держишься за это. У меня сейчас это прошло, я знаю, что такое проигрыш, знаю, что такое победа. Знаю, каким проигрыш бывает горьким. Зная это, мы стараемся в зале все отдать и сделать свою работу», – рассказывал Анкалаев.

Анкалаев хочет подраться с лучшим учеником Федора – он уже побеждал Немкова

Сейчас одним из сильнейших полутяжеловесов мира считается Вадим Немков – чемпион Bellator. Недавно он победил Кори Андерсона в финале Гран-при и выиграл миллион долларов. В следующем бою россиянин подерется с Йоэлем Ромеро, но на этом вызовы в Bellator почти кончатся. Поэтому все задаются вопросом, перейдет ли Немков в UFC.

Вадим – лучший ученик Емельяненко. А у Федора давние напряженные отношения с Дэйной Уайтом. Однако Немков не исключает, что перейдет в UFC в будущем. И там он неизбежно встретится с Анкалаевым, который сейчас может стать чемпионом. Любопытно, что бойцы уже встречались – в 2014-м в финале чемпионата России по ММА.

«Мы с ним дрались давно, тогда выиграл я. Но сейчас время поменялось, он стал чемпионом Bellator, а я еще не стал. Но если стану чемпионом UFC, то для российского ММА этот бой будет очень интересным. Для всего мира это будет интересный бой. Но пока вперед забегать не будем. Вадим Немков очень хорош. И ударка, и борьба – все на высшем уровне», – считает Анкалаев.

Но пока об этом рано говорить – в ночь на воскресенье Анкалаеву предстоит пятираундовый бой с Яном Блаховичем. И хотя Магомеда считают однозначным фаворитом, расслабляться не стоит. Блахович слабее дагестанца по навыкам, но способен на сюрприз. А случится он или нет – мы узнаем на UFC 282.

Фото: globallookpress.com/Alejandro Salazar, Diego Ribas; Instagram/ankalaev_magomed