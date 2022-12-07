Анкалаев – стальной дагестанец, который может стать чемпионом UFC. Но в дебюте он проиграл шотландскому учителю за секунду до конца

Нелепый сюжет из 2018-го.

В эти выходные Магомед Анкалаев подерется за пояс в полутяжелом весе UFC с Яном Блаховичем. Магомед одержал 9 побед подряд, а единственный раз в карьере проиграл в 2018-м (рекорд дагестанца 17-1). Это был дебют Анкалаева в UFC, а противостоял ему шотландец, который вне октагона работал школьным учителем, а в лиге шел на серии из двух поражений нокаутом.

Пол Коэйн был на грани увольнения. Бой с Анкалаевым казался приговором, ведь молодой и амбициозный дагестанец слыл универсалом, да еще и с нокаутирующей силой. Чудовищный соперник для Крейга, который в ту пору был плох в стойке, но мастерски работал в партере. Козырь шотландца – джиу-джитсу, но Анкалаев не выглядел соперником, который купится на его трюки. А третье поражение подряд в UFC – почти приговор.

Поединок подтвердил ожидания, и Анкалаев три раунда методично разбирал Крейга – как стойке, так и в партере. Чувствовалось, что это были бойцы разного уровня. А в конце третьего раунда казалось, что Анкалаев близок к досрочному финишу. Однако Крейг, который выглядел беспомощно большую часть боя, в самом конце понял, что терять ему нечего. И из позиции снизу в партере неожиданно накинул на Анкалаева удушающий прием треугольник.

Сначала атака шотландца казалась не опасной – с учетом, что Анкалаев доминировал, а до конца боя оставались считаные секунды. Видимо, так подумал и дагестанец, позволивший Крейгу совершить прием.

Пол вложил в удушающий все силы и, к удивлению публики, заставил Анкалаева постучать за секунду до конца боя. Спустя время Крейг признался, что поражение Анкалаеву могло поставить крест на его карьере в UFC – и эта мысль помогла ему собраться.

«Помню, как я выходил на бой, думая, что моя карьера в UFC подошла к концу. И Анкалаев буквально три раунда избивал меня. Помню, как он держал меня за подбородок и сломал мне ребра, я услышал хруст, слышал голоса Джона Гудена и Дэна Харди, схватка уже почти закончилась, и я накинул треугольник, в результате чего закончил поединок самым поздним сабмишном в истории UFC», – вспоминал Крейг.

Спустя годы рекорд шотландца выправился: какое-то время он чередовал победы и поражения, а недавно даже забрался в топ-10 дивизиона – победив Никиту Крылова (это был 6-й бой шотландца без поражений). Но после этого шотландец проиграл Волкану Оздемиру – Крейг хороший джитсер, но все еще имеет много пробелов в технике ММА.

А вот Анкалаев долгое время не мог даже вспоминать о том поражении. Но нашел в себе силы и стал сильнее – сейчас у Магомеда феноменальная серия и титульник, где все зависит только от него.

«Первоначально мне было тяжело это признать. А потом осознал и сделал выводы. Я считаю, что это должно было случиться, это поражение сделало меня намного сильнее и даже, можно сказать, прочнее. Я даже не понял, как это произошло. Помню, когда он меня отпустил и я сел, то понял, что я в клетке. Не было такого, что времени не хватило, я просто растерялся», – признавался Анкалаев.

Фото: Gettyimages.ru/Brandon Magnus/Zuffa LLC