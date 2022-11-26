Тайсон Фьюри – один из ярчайших боксеров поколения, но что стоит за этим образом?

Рисуем портрет Цыганского короля фактами.

Когда слышишь или читаешь о Тайсоне Фьюри, в голове обычно возникает образ огромного бородатого лысого мужика, который не сдерживается в выражениях на публике и не щадит соперников в ринге. Но это лишь поверхностное представление об этом уникальном спортсмене. Как и у каждого человека, его образ состоит из деталей, которыми он обрастал всю жизнь.

И перед поединком против Дерека Чисоры еще раз пытаемся осознать личность Тайсона – в десятке фактов.

Фьюри настоящий колосс, но едва не умер сразу после рождения из-за недовеса

Тайсон не самый атлетичный спортсмен, но в габаритах ему не откажешь. Его максимальный вес составлял 178 кг, то есть примерно два стандартных боксера первого тяжелого веса. Но родился Фьюри совсем крошечным. Роды произошли преждевременно – на 3 месяца раньше срока. Малыш родился недоношенным, весом всего 1 фунт, 450 грамм по нашим меркам. Для сравнения, новорожденные в норме в среднем весят примерно 3 кг. Дети с настолько ранним сроком рождения с высокой долей вероятности не выживают. Можно сказать, что Тайсон сражается буквально с первых секунд жизни.

Высокая детская смертность – большое горе династии Фьюри. Всего мать ирландца была беременна 14 раз, притом трое были недоношенные: Тайсон и две его не выжившие сестры. Всего из 14 беременностей выжило четверо детей, включая будущего спортсмена.

Кроме того, в детские годы Фьюри испытывал регулярные страшные галлюцинации, которые постепенно отступили к 5-6 году жизни мальчика.

Имя будущего чемпиона как заклинание готовило его к чемпионскому будущему

Отец ирландца – Джон Фьюри – был и остается большим поклонником кулачных боев и бокса. Новорожденного сына он назвал в честь Майка Тайсона. Фьюри-старший прочил ребенку бойцовское будущее и потому назвал его в честь кумира – Железного Майка.

К 1988 году американец уже заполучил титул чемпиона, о нем говорил весь мир, и такое имя отцу показалось идеальным. Сложно спорить, фамилия одного из величайших несомненно накладывает известную ответственность на носителя.

Все знают, что Тайсон – цыган, но в не совсем привычном нам смысле

Род Фьюри относится к народности пэйви, ирландским цыганам. Однако, это не те цыгане, к которым мы привыкли, корни их происхождения не пересекаются. Пэйви – кочевой ирландский этнос и именно неусидчивым образом жизни они обязаны сравнению с цыганами, а Тайсон своему прозвищу. Какой-то период жизни Фьюри в самом деле был кочевым, в те времена он жил в обычном доме на колесах. Но в определенный момент жизни семейство осело, хотя в остальном и сохранило приверженность культуре своего народа.

Жена боксера Пэрис тоже пэйви. Познакомились они, когда будущему чемпиону было всего 16, а ей и вовсе 14. Спустя два года у них завязались отношения, еще через два, когда Пэрис стала совершеннолетней, они сыграли свадьбу. Примечательно, что Тайсон регулярно заявляет, что помешан на сексе (и даже называет ежедневную неоднократную мастурбацию одним из компонентов своего доминирующего боксерского стиля), однако первая близость между влюбленными произошла лишь после свадьбы – того требовали обычаи ирландских цыган.

Учился в элитной школе, но в конечном итоге решил связать жизнь с боксом, изувечив собственного отца

До 11 лет мальчик учился в закрытой школе в графстве Чешир. Школа была настолько привилегированной, что всего там училось 46 учеников, а среди гостей учебного заведения отмечался даже будущий король Великобритании принц Чарльз. Незадолго до того, как бросить школу, Фьюри был отправлен заниматься боксом. Интересно, что первоначально занятия не особенно вдохновляли Тайсона, и он всячески противился тренировкам. Это бесило Джона. Ситуация изменилась, когда будущему чемпиону исполнилось 14: отец бросил вызов сыну. Надев перчатки, они сошлись в поединке, где ирландец сломал своему отцу ребро (некоторые источники даже уверяют, что это был буквально первый удар подростка в этом бою). Фьюри-старший был в восторге от исхода. С этого момента в семье установилось взаимопонимание насчет будущего Тайсона.

Боксерскую карьеру определило не только сломанное ребро отца: корни семьи пронизаны бойцовским духом

В обширном семействе Фьюри множество бойцов, поэтому единоборства буквально в ДНК представителей этой фамилии. Кроме Тайсона, серьезно боксом занимались Джон Фьюри (в том числе и кулачными боями), а также ныне профессиональные боксеры Энди Ли, Хьюи и Томми Фьюри. Кроме того, один из родственников ирландца Бартли Горман любил путешествовать и драться на голых кулаках. Еще в ХХ веке он называл себя королем цыган и никому не проигрывал в течение 20 лет – в период с 1972 -го по 1992 годы. Отец и дед Гормана также были бойцами.

Стоит ли упоминать, что для всех троих сыновей Тайсон рассматривает лишь бойцовское будущее, потому что это у них в крови.

Фьюри непобедим в ринге, однако вкус поражения ему известен

Сегодня рекорд Тайсона 33 победы, 0 поражений и 1 ничья. Однако на любительском уровне все сложилось не так радужно. В юниорах боксер провел 35 боев, из которых в 31 одержал победы и в 4 уступил. Одно из поражений ирландцу нанес российский боксер Максим Бабанин. Их поединок прошел в 2007 году за звание чемпиона Европы среди юниоров. Вскоре после этого поражения Фьюри перешел в профессионалы. Сам Бабанин – ровесник Тайсона, однако в профессионалы перешел лишь в 2021 году. Сегодня у него рекорд 4-0, причем все поединки закончились досрочно. Оппозиция у Максима была не так чтобы очень серьезная, однако кто знает, может быть, мы увидим реванш Бабанин – Фьюри в будущем.

Тайсон фанатеет от футбола и часть своего образа позаимствовал у футбольных легенд

Фьюри – фанат «Манчестер Юнайтед». Возможно, этим отчасти обусловлено, что дом семьи расположен именно в Манчестере. В одном из интервью Тайсон рассказал, что наблюдая за легендами клуба Роем Кином и Эриком Кантоной, он сформировал элементы своего узнаваемого дерзкого образа.

О звездах всегда много мемов, но у Фьюри есть один по-настоящему легендарный

Сегодня ирландец считается одним из самых техничных боксеров. Но в начале своего пути его находили неуклюжим и откровенно смеялись над корявой техникой. И было за что. Он часто колхозил, а один случай сделал его известным еще до серьезных профессиональных успехов.

В 2009 году Тайсон встретился в ринге с Ли Суоби. Этот поединок для будущего чемпиона был лишь четвертым на профессиональном уровне, в то время как у Суоби был довольно обширный, пусть и не особенно впечатляющий опыт – 23 победы, 22 поражения и 2 ничьи. Бой был мягко говоря не высококлассный, но Фьюри уверенно справлялся за счет скорости. Эта же скорость заставляла его излишне суетиться. Здесь и произошел конфуз: поджав Ли к канатам, Фьюри пробил апперкот… самому себе.

Момент мгновенно стал мемом, в комментариях к которому народ всласть веселился над неуклюжим ирландцем и выносил однозначный вердикт – большого будущего у этого парня нет.

Во всех выступлениях Тайсона много жесткого трэштока, но сам он очень религиозен

В одном из интервью Фьюри заявил, что на его домашней книжной полке всего одна книга – Библия. Свои успехи он часто объясняет тем, что выполняет свое божественное предназначение. Один из ярчайших и драматических моментов по его рассказам также связан с богом. Во время первого завершения карьеры Тайсон серьезно увлекся наркотиками, алкоголем и отъелся до тех самых 178 кг. Он впал в депрессию и в определенный момент хотел покончить жизнь самоубийством:

«Я просыпался и не хотел быть живым, я превращал жизнь каждого в страдание, никто вообще не мог вразумить меня. Временами я становился очень, очень низким и начинал думать об этих безумных мыслях. Я купил совершенно новый кабриолет Ferrari летом 2016 года. Я был в нем на шоссе, и в самом низу я разогнал машину до 260 км/ч и направился к мосту. Меня ничего не волновало, я просто так сильно хотел умереть. Я отказался от жизни, но когда я направлялся к мосту, то услышал голос, говорящий: «Нет, не делай этого, Тайсон, подумай о своих детях, своей семье, своих сыновьях и дочери, растущих без отца». Перед тем, как я свернул на мост, я выехал на автостраду и не знал, что делать, меня трясло, я был так напуган. Я сказал, что никогда больше не буду думать о том, чтобы покончить с собой».

Фьюри готов расширять свой успех не только за пределами профессионального бокса

Бои – все для Тайсона, однако лишь классическим боксом он не ограничивается. В его карьере уже есть одно выступление в рестлерской организации WWE. Всего за один выход в ринг он получил 15 миллионов долларов, но не развил успех – бокс до сих пор приоритет.

Есть у Фьюри и планы на стыке ММА: довольно серьезно обсуждается потенциальный поединок ирландца с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну по правилам бокса, а сам Фьюри не исключает, что когда-нибудь может выступить по правилам смешанных единоборств.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Ethan Miller