Внук Мохаммеда Али зажигает в ММА: работал моделью, бросил американский футбол, а теперь вырубает соперников

Начал в PFL с нокаута за 45 секунд.

Многочисленные родственники Мохаммеда Али продолжают всплывать в мире единоборств. Профессиональную карьеру в боксе уже строит внук Мохаммеда, Нико Уолш, одержавший 7 побед при 0 поражений. Теперь же другой внук Мохаммеда – Бьяджо Али, залетел в ММА. Он подписался в крупную организацию PFL, где стартовал с мощного нокаута.

24-летний Бьяджо Али Уолш пришел в PFL со скромным рекордом: он провел два боя, в которых одержал победу и потерпел поражение. Раньше Бьяджо занимался американским футболом, играл за студенческую команду на позиции раннинбека. А в ММА стартовал в июне 2022-го и сразу провально – на любительском турнире Fusion Fight League проиграл другому дебютанту Девину Ротвеллу, сдавшись во втором раунде после удушающего.

В августе Бьяджо закрыл поражение, победив ТКО в первом раунде, а осенью подписался в PFL. Очевидно, оказаться в большой лиге бойцу помогла громкая фамилия. Однако в дебюте Алипоказал себя и вырубил Тома Грессера за 45 секунд.

После нокаута Бьяджо развернулся и по-гангстерски ушел к сетке, ударив себя в грудь. А затем указал на небо – боец признется, что ему есть, кому соответствовать.

«Я хочу поблагодарить PFL за их поддержку и доверие ко мне. Мне нужно жить в соответствии с наследием, которое начал мой дед, которое продолжаем мы с братом. Я решил продолжить это наследие здесь, в этой лиге. Моя единственная и неповторимая цель – однажды стать чемпионом PFL», – сказал после победы Али.

Бьяджо не всегда был бойцом: он работал моделью (его фото были в журналах At Large и Vogue Italia), мог стать футболистом и попасть в NFL, но полюбил ММА. В 2020-м Али перевелся в другой университет и занялся единоборствами, чтобы поддерживать форму в ожидании приема в футбольную команду. И постепенно Бьяджо так втянулся, что полюбил бои больше, чем футбол.

Бьяджо Али Уолша назвали в честь дедов: Бьяджо— со стороны отца, Али — по материнской линии. Внешне Бьяджо не слишком напоминает Мохаммеда, но чтит наследие деда. Он даже набил себе татуировку бабочки на руке – в честь знаменитой фразы Али («Порхай как бабочка, жаль как пчела!»).

Бьяджо удачно стартовал в PFL и хочет построить в ММА карьеру . И признается, что равняется на своего деда, который был для него примером:

«Мой дед оказал огромное влияние на всю мою жизнь. Ребенком я ходил с ним в рестораны и кино, все бросали свои дела и начинали хлопать. Когда я стал старше, я начал понимать, кто он такой, что он сделал и какое влияние он оказал на мир. Что касается того, кто он как личность, его уверенность, ментальная стойкость – это всегда вдохновляло меня».

Конечно, победа Бьяджо не означает, что внука Али ждет большое будущее в ММА. Пока он сырой боец, который в 24 года дерется в крупной организации, но лишь с рекордом 2-1. Однако за карьерой Бьяджо будет интересно следить, а яркий нокаут точно добавил ему поклонников.

Фото: globallookpress.com/Matt Davies