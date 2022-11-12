Триумф российских бойцов в США: брат Хабиба стал чемпионом Bellator, а лучший ученик Федора выиграл $1 млн

Наши парни снова лучшие.

В ночь с 18 на 19 ноября в Чикаго состоялся турнир Bellator 288. Главным его событием стал финал Гран-при полутяжеловесов с призом в $ 1 млн, в котором Вадим Немков защитил пояс чемпиона Bellator и победил Кори Андерсона. А Усман Нурмагомедов в со-главном событии завоевал титул в легком весе.

Немков чуть не проиграл Андерсону в апреле из-за проблем с подготовкой. Спасла травма – бой прервали, а в реванше россиянин все исправил

В апреле 2022-го Немков уже дрался с Андерсоном, и тогда бой признали несостоявшимся из-за глубокого рассечения у Вадима после столкновения головами. Однако тогда поединок перевалил за экватор, и этого было достаточно, чтобы понять: россиянин его проигрывает. Андерсон переводил Немкова в партер, где доминировал и забивал в граунд-энд-паунде.

После тяжелого боя Немков сетовал на перегруженность: дату схватки постоянно переносили, из-за чего Вадим был измотан. Ко второму бою чемпион обещал подготовиться правильно: он тренировался в США и Таиланде – без Федора, зато с тренером из American Top Team Конаном Силвейрой (Вадим проходил сбор в этом зале).

Это вселяло оптимизм, ведь сам Федор считал, что для подготовки достаточно Старого Оскола и сборов в Нидерландах. Хотя именно в США и Таиланде сейчас тренируется большая часть топовых бойцов. Поэтому такая подготовка Немкова вселяла оптимизм.

Однако к бою чемпион подошел андердогом, ведь проигрывал первый поединок с Андерсоном. На пути к финалу Гран-при, победитель которого получает миллионом долларов, Немков победил Фила Дэвиса и Юлиуса Англицкаса, который вышел на замену Энтони Джонсону. К сожалению, Рамбл снялся из-за проблем со здоровьем, а в этом месяце скончался. Андерсон же на пути к финалу вынес Довлетджана Ягшимуродова и Райана Бэйдера.

Когда Немков выходил в клетку на реванш с Андерсоном, его освистывала публика. В углу Вадима был Федор Емельяненко, боец Bellator Валентин Молдавский и тренер Конан Силвейра.

Бойцы начали поединок в стойке, и Андерсон не торопился переходить к борьбе. Оба аккуратничали: доносили мало точных ударов и не сближались. Когда же Андерсон попробовал пройти в ноги, Немков здорово защищался, после чего уходил на удобную для себя дистанцию. Вадим держал Андерсона на джебе, не позволял ему сблизиться, из-за чего Кори был вынужден драться в стойке.

Все пять раундов Немков аккуратно работал, ни разу не позволив Кори перевести себя и доминировать в партере. А в стойке Вадим, хоть и не рисковал, но был заметно точнее. Кори бил размашисто и все время пытался попасть боковым из клинча, но Немков удары видел – россиянин отлично подготовился и был заметно быстрее.

Вадим выиграл бой единогласным решением судей – 48:47, 49:46, 49:46. Немков защитил пояс и стал обладателем миллиона долларов. А после окончания боя прокомментировал его:

«Я хорошо подготовился. У меня не было никаких подводных камней. Я развил очень высокую скорость, против которой он ничего не смог сделать. В этом заключался мой секрет успеха. Как я говорил, я в реванше всегда побеждаю, если в меня не верят.

Я хотел держать его на джебе, на расстоянии. Я знаю, что он сильно опирался на переднюю ногу. Я хотел ее разбить. У меня получилось то, что нарабатывал – левый джеб, держать его на дистанции и разбить переднюю ногу. Иногда я подключал правую, но он хорошо держит удар. Поэтому не получилось свалить его».

Сразу после победы Немкова в клетку вошел Йоэль Ромеро, и бойцам устроили дуэль взглядов. Кубинец – следующий претендент на пояс в полутяжелом весе: его поединок с Немковым состоится 4 февраля 2023-го и станет со-главным событием турнира Bellator 290, на котором Федор Емельяненко проведет прощальный бой с Райаном Бэйдером.

Брат Хабиба стал чемпионом в легком весе. Усман показал скучный бой, но разобрал возрастного бразильца

В со-главном событии турнира также дрался Усман Нурмагомедов, который проводил титульный поединок с Патрики Фрейре. Это была первая защита пояса для легковеса из Бразилии и старшего брата Патрисиу Фрейре, чемпиона Bellator в полулегком. Раньше Патрисиу был двойным чемпионом, но отказался от пояса в легком, который разыграл его брат и ирландец Питера Куилли.

Патрики выиграл, но Усман оказался соперником другого уровня. Поединок с братом Хабиба получился очень осторожным: бойцы работали в стойке и почти не сближались, проверяя друг друга с дистанции. Патрики имел пару хороших моментов, но в остальном Нурмагомедов контролировал дистанцию и перебивал бразильца – хотя и не очень зрелищно.

Ярким пятном оказался второй раунд: отрезок начался спокойно, но потом Усман провел проход в ноги и оказался партере, где утрамбовал соперника локтями. В конце раунда дагестанец уже избивал Фрейре, и чемпиона спас только перерыв. Поэтому несколько судей на карточках отдали этот раунд Усману со счетом 10-8.

К сожалению, бойцы не показали фейерверков, а публика свистела, когда они устраивали скучную перестрелку лоу-киками. Но здесь больше вопросов к Фрейре: бразилец уступал в каждом раунде, но почти не рисковал – хотя не очень ясно, чего ждал. Что касается Усмана, то он провел тактически грамотный бой и спокойно забрал пояс.

Преимущество Усмана было очевидным: один судья выставил 50-45 в его пользу, а двое других 50-44. Таким образом, брат Хабиба стал новым чемпионом Bellator в легком весе – в этой же весовой доминировал сам Орел, но в UFC.

После победы Усман был невероятно счастлив, а Хабиб поприсутствовал на турнире виртуально (он не смог приехать из-за проблем с визой). Вместо Хабиба был его брат Абубакар Нурмагомедов, который позвонил экс-чемпиону UFC по видеосвязи и показал его довольное лицо.

А вскоре Хабиб поздравил брата в соцсетях:

«Мои поздравления, братишка! Ты долго и упорно к этому шёл. Очень грамотная и доминирующая победа, теперь все только начинается».

Фото: globallookpress.com/Louis Grasse, Louis Grasse; eastnews.ru/Matt Ferris