Возвращение Ломаченко: одна победа – и новый бой за абсолютное чемпионство. Но соперник очень серьезен

Опыт против молодости – уже этой ночью.

В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится большой боксерский вечер, который организует промоутерская компания Top Rank. В главном бою турнира встретятся украинец Василий Ломаченко (16-2) и идущий без поражений американец Джемейн Ортис (16-0-1).

Ломаченко уже 34 года, но он снова на серии побед: после поражения Теофимо Лопесу украинец выиграл дважды – у Масаеши Накатани и Ричарда Комми. После этого он заявил, что выбирает соперника из двух предложенных вариантов. И остановился на молодом Джемейне Ортисе, ведь у него нет поражений.

Ортис – 26-летний перспективный боксер, который до того, как перейти в профи, много бился на любительском ринге. Там он провел 114 поединков, в которых одержал 100 побед. В 2015-м он стал серебряным призером национального турнира «Золотые перчатки», проиграв в финале Теофимо Лопесу. А в 2016-м дошел до полуфинала отбора на ОИ, но не попал в сборную.

Несмотря на красивый рекорд, у Ортиса не так много опыта выступлений с сильными соперниками. Среди главных побед он сам отмечает поверженных Абрахама Нову, Ричардсона Хитчинса и Луиса Фелисиано. В 2020-м Джемейн нокаутировал середняка из Уганды Сулеймана Сегаву, выиграв пояс WBC Silver. Но в 2021-м показал не лучший бой – дважды упал в нокдаун и едва не проиграл Джозефу Адорно, сведя все к ничьей.

В 2022-м Ортис набрал хороший ход и одержал уже две победы, выйдя на бой с самим Ломаченко. В этом поединке Ортис считается огромным андердогом, но это может быть ему на руку. Американец не боится проиграть, ведь этого и так все ждут. Поэтому выступить ниже ожиданий почти невозможно, а вот превзойти их – стоит попытаться.

У Ортиса есть свои козыри. В бою он точно будет крупнее Ломаченко: размах рук американца – 175 см против 166 см. Да, Джемейн – не звезда, но это неплохой молодой боксер, который, вероятно, выйдет в лучшей форме в карьере. А вот Ломаченко в последних боях побеждает, но сохраняет ощущение, что былых кондиций так и не набрал. Теоретически физическая мощь молодого претендента может стать проблемой для украинца, который большую часть года провел на родине.

Кроме того, Ортис когда-то был был спарринг-партнером Ломаченко и мог изучить его стиль. Хотя Василий считает, что история совместных тренировок будет на руку ему.

«Я спарринговал с ним больше, чем он со мной. Он был моим партнером, когда мне приходилось работать с двумя или тремя соперниками одновременно, поэтому у него не было опыта спарринга со мной «один на один». То есть он не имел моего 100-процентного внимания на нем», – заявил украинец.

Стоит признать, что все-таки почти во всех аспектах Ломаченко сильнее Ортиса и должен побеждать. Этот бой вряд ли покажет, готов ли Василий вернуться на высокий уровень, чтобы забрать утерянные пояса. Но мы хотя бы увидим, как Ломаченко выглядит после простоя, ведь последний раз он дрался почти год назад.

Фото: Gettyimages.ru/Joe Scarnici