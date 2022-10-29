Василий Ломаченко против Джемейна Ортиса, бой Джейка Пола и Андерсона Сильвы. Онлайн вечеров бокса

В ночь на 30 октября в США пройдут сразу два топовых вечера бокса: один возглавит противостояние Василия Ломаченко и Джемейна Ортиса (в Нью-Йорке), а другой – бой Джейка Пола и Андерсона Сильвы (в Аризоне).

Ломаченко пока успешно возвращается после поражения Теофимо Лопесу в 2020-м: он уже одержал две победы и постарается сделать все, чтобы снова заслужить бой за абсолютное чемпионство (пока все титулы у Дэвина Хэйни). Но соперник у Василия будет сложный. Джемейн Ортис еще не проигрывал на профессиональном ринге, идет на 16 победах (8 нокаутом) и 1-й ничьей.

Дополнительной интриги противостоянию добавляет факт бывших совместных тренировок Ломаченко и Ортиса: раньше они были спарринг-партнерами, а теперь определят сильнейшего, чтобы потенциально выйти на Хэйни.

А в Глендейле пятый поединок в профи проведет эпатажный блогер Джейк Пол, который идет на рекорде 5-0 – и все победы досрочные. Он уже побеждал двух экс-бойцов UFC (Бена Аскрена и дважды Тайрона Вудли), а теперь встретиться с третьим, но гораздо более опасным ударником. Андерсон Сильвы – бывший доминирующий чемпион промоушена в среднем весе, который завершил карьеру в MMA и перешел в бокс, уже одержав две победы, в том числе нокаутом над Тито Ортизом.

Для Сильвы бокс – совсем не новый вид спорта, ведь еще до ухода из MMA он дрался в ринге, хоть и очень давно: в 1998-м проиграл, в 2005-м выиграл. Поэтому именно шансы Андерсона в противостоянии с Полом оценивают как самые высокие. А перед поединком бойцы еще и поспорили. В случае победы Сильвы они проведут реванш по правилам кикбоксинга, а если выиграет Джейк – создадут совместную ассоциацию для поддержки бойцов.

Мы не пройдем мимо этих событий: в этом онлайне будем следить сразу за двумя турнирами одновременно! А начало – в 06:00 по московскому времени, так что не пропустите!