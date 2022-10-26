6 величайших моментов в истории российских ММА: от чемпионства Тактарова до триумфа Ислама Махачева в UFC

Вспоминаем прошлое.

В России ММА уже не называют боями без правил: это популярный спорт, который знаком почти каждому. Турниры показывают по федеральному ТВ, а российских бойцов называют одними из лучших в мире.

После триумфа Ислама Махачева (теперь у России снова есть чемпион UFC) мы решили вспомнить величайшие события в истории российских ММА. И они доказывают, что этот спорт – не только Хабиб и Федор.

Олег Тактаров – чемпион UFC 6 (14 июля 1995 года)

В 90-е ММА лишь начинали развитие: правил почти не было, а схватки проводились полулегально. Первые турниры UFC были чистым насилием, ведь бойцы дрались на голых кулаках и без ограничений по раундам. А уже на шестом турнире (UFC 6: Clash of the Titans) чемпионом стал российский боец – Олег Тактаров. Сейчас его имя у многих ассоциируется с боевиками, но тогда Олег был не актером, а самбистом, который приехал покорять США.

За океаном Тактарова прозвали Русский Медведь, и в ночь на 14 июля 1995 года он одержал свою главную победу в карьере. Это был турнир-восьмерка: Олег подрался трижды за вечер и во всех боях победил. В четвертьфинале Тактаров задушил канадца Дэйва Бенето, в полуфинале поймал на гильотину американца Энтони Масиаса, а в финале выдал эпичную зарубу с будущей легендой Дэвидом Танком Эбботом.

Бойцы провели в октагоне почти 18 минут без перерыва, когда Тактаров провел удушающий уставшему американцу. После победы Олег не мог подняться на ноги – ему даже потребовалась кислородная маска.

Сейчас многие считают Тактарова не полноценным чемпионом UFC, а лишь победителем турнира-восьмерки. Ведь тогда в лиге еще не было рейтинга, а пояс выиграть можно было за вечер. И это отличается от пути, который проходят современные чемпионы.

Федор Емельяненко – Мирко Филипович в Pride (28 августа 2005)

После UFC 6 Тактаров больше не одерживал больших побед. А главным российским чемпионом стал Федор Емельяненко, покоривший крупнейшую на тот момент организацию смешанных единоборств – Pride.

Емельяненко стал чемпионом 16 марта 2003 года, когда на переполненной арене в Иокогаме победил единогласным решением Антонио Родриго Ногейру. Спустя полтора года соперники сойдутся в финале Гран-при тяжеловесов, где снова победит россиянин.

Однако самым нашумевшим боем Федора стала встреча с Мирко Филиповичем по прозвищу Крокоп. На тот момент Федор и Мирко считались одними из сильнейших тяжеловесов планеты. Крокоп уже вырубил Александра Емельяненко, но со старшим братом не справился: бойцы показали великий поединок, в котором единогласным решением победил Федор.

Хабиб Нурмагомедов – чемпион UFC (7 апреля 2018)

После Емельяненко в России долго не было большого чемпиона. Ведь Федор не проигрывал около 10 лет, и многие считали его сильнейшим бойцом мира. Но потом у Последнего Императора начался спад, и в ММА на время забыли о больших чемпионах из России.

Все изменилось в апреле 2018-го, когда чемпионом UFC стал Хабиб Нурмагомедов. На турнире UFC 223 Хабиб подрался за вакантный титул в легком весе с американцем Элом Яквинтой, без особых проблем забрав победу по итогам пяти раундов.

Многие считают, что именно Хабиб, а не Тактаров стал первым чемпионом UFC из России. Пускай Яквинта и не был топовым соперником (он выскочил на замену вместо Тони Фергюсона и Макса Холлоуэя), но именно Хабиб стал первым рейтинговым чемпионом из России.

Победа Хабиба над Конором (6 октября 2018)

Бой Хабиба и Конора – главный в истории не только UFC, но и всех ММА. Две главные звезды смешанных единоборств встретились в октагоне, закатив самый кассовый бой всех времен. А для Хабиба он стал первой защитой титула – сразу против главного антагониста в UFC.

Еще до турнира бойцы устроили шоу. Сперва Хабиб с друзьями напал в отеле на друга Макгрегора – Артема Лобова. А после этого Конор атаковал автобус, в котором ехал Хабиб, запустив в окно тележкой. За свою выходку Конор даже побывал в суде, но в октагоне проиграл удушающим в четвертом раунде, после чего на арене началась массовая драка.

Петр Ян – чемпион UFC (12 июля 2020)

Когда Хабиб победил Конора, он провел еще две защиты титула, а в октябре 2020-го ушел из спорта. Но на тот момент в UFC уже был другой чемпион из России – Петр Ян. 12 июля 2020-го в Абу-Даби Ян подрался с Жозе Альдо и не оставил легендарному бразильцу шансов. Петр доминировал на протяжении всего поединка, а в пятом раунде закончил техническим нокаутом.

Увы, потом Ян потерял титул в легчайшем весе, скандально проиграв Алджемейну Стерлингу из-за дисквалификации. И пока не вернулся на вершину – на UFC 280 Петр уступил раздельным решением Шону О’Мэлли, который вытеснил россиянина с первого места рейтинга.

Ислам Махачев – чемпион UFC

Ислама Махачева давно называли преемником Хабиба, но официально это случилось 22 октября 2022-го на UFC 280. Махачев разбил Чарльза Оливейру за два раунда и стал новым чемпионом в легком весе. До боя многие сомневались в Исламе, хотя он и шел фаворитом. Но дагестанец показал, что сильнее Оливейры не только в партере, но и в ударной технике.

Ведь победу Махачев одержал, сперва отправив бразильца в нокдаун, а уже после этого – задушив. Тотальное доминирование от Ислама, который доказал, что в этот вечер дагестанская борьба оказалась сильнее джиу-джитсу.

Фото: Gettyimages.ru/Ed Mulholland; REUTERS/Craig Kidwell-USA TODAY Sports