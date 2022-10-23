Треугольник – любимый прием не только Хабиба, но и Махачева. Только в арсенале Ислама их 3 вида: руками, ногами – и даже обратный замок!

Ну и кто тут лучший по сабмишенам?

Ислама Махачева не просто так называют преемником Хабиба. Таким его видел Абдулманап Нурмагомедов – и он стал чемпионом UFC. Еще многие считают Махачева улучшенной версией Хабиба, говоря, что у Ислама более академичная и техничная ударная техника.

Но, кажется, Махачев превзойдет Нурмагомедова даже в любимом приеме – треугольнике. Хабиб обожал финишировать соперников таким способом, а Ислам его разнообразил.

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Хабиб начал карьеру в MMA именно с победы треугольником, задушив Вусала Байрамова в 2008-м. В 2011 году Нурмагомедов финишировал треугольником трех соперников подряд (!), а в октябре 2020-го таким же образом усыпил Джастина Гейджи, после чего ушел из спорта. Таким образом у Хабиба набралось 5 побед треугольником – и этот сабмишен получился его любимым.

Первый треугольник в карьере Махачева случился за день до второго треугольника Хабиба – 1 июля 2011-го. И в декабре того же года Ислам оформил второй:

Главная особенность треугольников Хабиба – он выходит на них из положения маунта, когда полностью доминирует над соперником и находится сверху. Здесь же Махачев потерял позицию и оказался под оппонентом, но не растерялся и использовал прием как для энциклопедии. Треугольник чаще всего набрасывают именно из этого положения, а сабмишен считают приемом защищающихся.

Но уже осенью 2012-го Ислам показал совершенно другой треугольник – обратный . Махачев исполнил его, когда находился за спиной (!) соперника. И это правда очень красиво:

Следующего треугольника прождали пару лет – и снова вышло необычно! Официально это все тот же прием, только вот исполнен он из бокового контроля при распятии . Такое можно увидеть очень редко:

И уже в UFC Махачев разблокировал для себя новый вид треугольника – ручной . В марте 2021-го от него пострадал Дрю Добер:

Теперь досталось и Оливейре – рекордсмену UFC по количеству сабмишенов (16). Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу не заметил, как Махачев быстро сориентировался в партере и подготовил для чемпионства еще один треугольник руками .

Теперь у Ислама Махачева 6 побед треугольниками , причем тремя видами приема. Кажется, в UFC новый король сабмишенов!

Фото: REUTERS/Christopher Pike