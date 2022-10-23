«У Оливейры рекорд UFC по сабмишенам. Я хочу забрать этот рекорд». Махачев обещал провести прием – и сделал!

Еще летом Чарльз сомневался, что Ислам полезет в партер.

Ислам Махачев – новый чемпион UFC в легком дивизионе! Кто-то сомневался, способен ли российский боец конкурировать с матерым Чарльзом Оливейрой, который прошел через огромное количество топовых боев, набрал в стойке, а в партере был просто неудержим. Но Махачев с ним уверенно разобрался – и теперь самое время вспомнить, что оба бойца говорили перед поединком именно о борьбе в партере.

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Оливейра – настоящий мастер джиу-джитсу. Он получил черный пояс еще в 2010 году, а в 2021-м проапгрейдил его до третьего дана. Именно Чарльз удерживает рекорд UFC по количеству побед сабмишенами: он сделал это уже 16 раз – из 21-й победы! Поэтому перед боем против Махачева большинство и задавалось вопросом: будет ли Ислам настолько внимательным, чтобы не зевнуть болевой или удушающий прием от Оливейры, который не боится оказываться на спине под соперником?

Даже сам Чарльз сомневался, что базовый борец Махачев захочет оказаться с ним в партере:

«Ислам согласится начать наш бой в партере. Почему нет. К тому же, борьба – это его козырь. С другой стороны, я сомневаюсь, что Махачев захочет работать на земле с рекордсменом по количеству сабмишенов в истории UFC. Решать Исламу».

Но настрой Махачева был серьезным: российский боец изначально утверждал, что финиширует Оливейру именно в партере, где он представляет наибольшую угрозу. Причем Ислам говорил это вплоть до турнира.

«Мне важно закончить этот бой на земле, потому что у Чарльза рекорд по количеству сабмишенов в UFC. Я хочу забрать этот рекорд», – утверждал Махачев.

Рефери вмешался в поединок Махачева и Оливейры через 3 минуты и 16 секунд 2-го раунда: именно на этой отметке Чарльз постучал в знак сдачи, не выдержав треугольника руками в исполнении Ислама.

Теперь у Махачева 6 побед сабмишенами в UFC: конечно, до рекорда еще далековато, но штурмовать эту отметку будет гораздо приятнее с чемпионским поясом.

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP; REUTERS/Craig Kidwell-USA TODAY Sports, Christopher Pike