Махачев – чемпион UFC, но что дальше? Бой с Волкановски (лучшим в лиге), переход в новый вес и Конор

Изучаем варианты.

Ислам Махачев – новый чемпион UFC в легком весе. Когда Хабиб уходил, то предупреждал, что за поясом придет Ислам – его друг. Этого же хотел и Абдулманап Нурмагомедов, который считал Махачева одним из самых талантливых учеников.

Махачев уверенно победил Оливейру, и теперь перед бойцом открываются новые возможности. Многие считают, что Исламу не хватает харизмы, но статус чемпиона однозначно прибавит ему медийности. При этом впереди у Махачева еще более громкие вызовы, которые могут приблизить его к статусу Хабиба.

Что будет дальше? Уже известно, что следующим претендентом на титул в легком весе станет Алекс Волкановски. Они с Исламом даже провели стердаун в октагоне на UFC 280. Лучшему бойцу лиги вне зависимости от весовой категории стало слишком тесно в полулегком дивизионе, и он ищет новые вызовы.

Однако вряд ли Волкановски будет фаворитом, ведь Алекс не самый габаритный боец даже для своей весовой. А для легкого веса австралиец откровенно маловат – его рост 1,68, а Махачев аж на 10 см выше. При этом Ислам будет мощнее, что в партере может стать ключевым преимуществом.

Бой с Волкановски – самый вероятный для Махачева. Однако есть и другие перспективы – Ислам, в отличие от Хабиба, не против подняться в полусредний дивизион. Конечно, сейчас это не очень актуально, ведь Ислам только завоевал пояс, а в полусреднем дивизионе все расписано.

Усман будет драться в реванше с Леоном Эдвардсом, а Чимаев может встретиться с Ковингтоном. Так что в ближайшее время очередь к титульнику занята. А Махачеву стоит провести пару защит, после чего уже менять весовую. Однако там есть интересный сюжет – бой с Хамзатом Чимаевым, который троллил Хабиба в соцсетях и подрался с его братом Абубакаром после UFC 280.

Но даже в легком дивизионе есть варианты. Все знают, как Дэйна Уайт любит Конора. Ходили слухи, что Макгрегор подерется против Джастина Гейджи. Если Волкановски откажется от идеи драться в легком весе, а Конор внезапно победит Гейджи, то случиться может все.

Ведь бой с Махачевым – единственный шанс для Уайта снова свести Конора и Хабиба в одном октагоне. Впрочем, это фантазии, ведь нынешний Макгрегор может вовсе не вернуться в ММА.

Фото: REUTERS/Craig Kidwell-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Carmen Mandato