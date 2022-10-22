Махачев уничтожил Оливейру и стал чемпионом UFC! Избил, заставил сдаться и получил титул от Хабиба

Ааааааааа!

В Абу-Даби завершился UFC 280, где в главном бою был действительно главный для России поединок года: Ислам Махачев против Чарльза Оливейры. На кону стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, а российский боец шел огромным фаворитом. Он должен был занять место Хабиба на троне дивизиона – и сделал это!

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Уже на старте боя Махачев хорошо попал по Чарльзу в стойке, после чего дважды за первый раунд перевел Оливейру, набрав суммарно 3 минуты и 48 секунд контроля. Для бразильца все выглядело довольно бесперспективно, потому что российский боец просто не давал сопернику пространства.

И все закончилось уже во втором отрезке: какое-то время бой шел в стойке, хотя и в этом компоненте Махачев превосходил Оливейру. И после одного из разменов Ислам отправил Чарльза в нокдаун, после чего быстро настиг в партере, проведя удушающий прием.

Примечательно, что пояс на талию Махачева повесил Хабиб, который моментально поднял своего преемника.

«В первую очередь благодарю Аллаха. Всю свою жизнь я готовился к этому моменту и невероятно трудился. Чарльз – воин, настоящий боец, у него невероятные навыки, но я лучше. У него было больше всех сабмишенов в UFC.

Хабиб Нурмагомедов и его отец сделали меня», – сказал сразу после боя Махачев.

А Хабиб заявил, что дальнейшая цель – бой против чемпиона полулегкого веса Алекса Волкановски (который был запасным бойцом для этого поединка) в Австралии. И на кону будет стоять не только титул, но и первая строчка рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

А пока – грандиозная победа!

Фото: Gettyimages.ru/Mike Lawrie