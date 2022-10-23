«Готов поменять Хабиба на Ислама». Отец Нурмагомедова сильнее всех верил в успех Махачева

Оказался прав.

Ислам Махачев – новый чемпион UFC из России! На турнире в Абу-Даби он победил Чарльза Оливейру и занял трон легкого дивизиона, вслед за Хабибом.

И это – именно то, что еще несколько лет назад предсказывал Абдулманап. Вспоминаем слова и прогнозы великого тренера.

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Исключительность Махачева отмечал и Хабиб, заверявший, что именно Ислам – главный ученик Абдулманапа Нурмагомедова:

«Ислам был любимым учеником моего отца. Он был для него как сын. Отец всегда говорил, что Ислам станет чемпионом. Вот почему я здесь. Я должен закончить то, что начал мой отец».

Публично про амбиции Ислама Абдулманап стал говорить уже после чемпионства Хабиба (Нурмагомедов забрал титул весной 2018-го). До этого акцент тренера все-таки был на сыне, но довольно быстро он заявил о планах сделать со временем рокировку. Хабиб трэшточил довольно обильно, чего не хватало Махачеву, поэтому Абдулманап потихоньку прокачивал медийку Ислама через главного антагониста сына – Тони Фергюсона, с которым Нурмагомедов так и не подрался.

«Россиянин Ислам Махачев готов выйти против Фергюсона хоть сегодня, и я уверен, что Ислам справится с ним», – говорил Абдулманап. К тому времени бой Хабиб – Тони срывался уже четыре раза, но многие считали, что именно американец навяжет Нурмагомедову конкуренцию. Поэтому смена вектора на Ислама Махачева показала – тренер готовит замену.

В апреле 2019-го Абдулманапа спросили, кто станет следующим чемпионом UFC из России. На первое место он поставил Ислама, хотя уже тогда бодрый ход набрали Петр Ян и Забит Магомедшарипов:

«Думаю, что это будет Ислам Махачев. Это мое личное мнение. Очень хорошо идет Забит Магомедшарипов. Мне нравится Петр Ян, я и раньше об этом говорил. Магомед Анкалаев очень хорош. Вот это ребята, у которых я вижу потенциал для роста».

Ян опередил Махачева в 2020-м, Забит вообще завершил карьеру, Анкалаев может стать чемпионом не раньше 2023-го, но потенциал Махачева действительно был виден всегда.

В сентябре 2019-го Ислам победил Дэйви Рамоса, после чего Абдулманап написал в соцсетях:

«Еще пару боев и мы за пояс должны состязаться. Все есть у Ислама для этого: опыт любительских боев, а также хорошие победы из десятки среди профи».

А через пару месяцев добавил: «Я уже готов поменять Хабиба на Ислама. Чемпион в этом весе должен быть из России. Пояс должен остаться в моем зале».

Летом 2020-го Абдулманап умер от последствий коронавируса. Хабиб еще один раз защитил титул и ушел из MMA, а чемпионская дорога открылась для Махачева. И слова Нурмагомедова-старшего про пару боев оказались почти пророческими. Ислам победил еще трижды – и получил титульный шанс.

«Когда я был молодым, Абдулманап постоянно говорил мне: «Ты станешь чемпионом». Но в то время я думал, что это будет слишком трудной задачей для меня. Однако тренер говорил, чтобы я усердно тренировался, и тогда я стану чемпионом.

В тот момент я думал, что мне не стать чемпионом, потому что я из России. Тогда у нас не было чемпионов UFC из России. Но теперь ситуация изменилась. Я провел много лет в США, тренируясь с лучшими бойцами. После всего этого мое мнение изменилось. Сейчас я знаю, что заслуживаю чемпионский пояс», – сказал Махачев летом 2022-го.

И Ислам заслужил – полностью оправдав слова Абдулманапа Нурмагомедова.

Фото: instagram.com/islam_makhachev