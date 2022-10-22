Становление Ислама Махачева: знакомство с Хабибом во дворе, дикий график тренировок и учебы, а также проказы на чужих свадьбах

Уже сегодня может стать чемпионом.

Ислам Махачев – главный претендент на трон легкого дивизиона. На UFC 280 в Абу-Даби он подерется с Чарльзом Оливейрой, так что уже под конец субботы у России может появиться еще один чемпион главного мирового промоушена. Мы многое знаем про Махачева-бойца, но совсем мало – про Махачева-человека, про то, как он пришел к титульному бою.

Вспоминаем жизненный путь Ислама: от знакомства с Хабибом в детстве и до безумия в подростковые годы.

Ислам познакомился с Хабибом во дворе турецкого колледжа в Дагестане. При этом спорт не мешал Махачеву хорошо учиться

Махачев родился в Махачкале. Отец бойца Рамазан увлекался спортом, мама занималась воспитанием сыновей – у Махачева есть брат Муслим. Увлечение спортом отца и дагестанские традиции уже в детстве плотно погрузили мальчика в тренировочный процесс. К смешанным единоборствам Ислам подходил окольными путями: в юном возрасте он занимался ушу-саньда, тхэквондо, вольной борьбой и дзюдо. Во времена занятий ушу-саньда Махачев познакомился со своими лучшими друзьями, вместе с которыми учился в махачкалинской гимназии №38, а теперь покоряет бойцовский мир.

«Я на тхэквондо долго не задержался. Потом как-то перестал ходить… Рядом с моей школой был турецкий колледж, и в этом колледже была секция ушу-саньда. Я начал туда ходить. Там я задержался примерно на четыре года.

В этом же дворе турецкого колледжа жил наш тренер, покойный Абдулманап, и все ребята, Хабиб, Шамиль Завуров, их много братьев было, Абубакар. Как-то мы вместе начали там тренироваться. Вместе ходили на ушу-саньда. И там поле было футбольное, мы в футбол играли часто прямо перед домом Хабиба», – рассказывал Ислам.

Но когда Махачев занялся боевым самбо под руководством отца Хабиба, увлечение единоборствами стало по-настоящему серьезным. По словам близких, Ислам уже в детстве обладал чемпионскими амбициями, мечтая о титуле и жизни в США. Нет сомнений, что тренировки под руководством Нурмагомедова лишь добавили пыла будущему топу легкого веса. Позднее сам Абдулманап называл Ислама самым талантливым своим учеником, ставя его способности даже выше способностей сына.

Довольно красноречиво желание Махачева биться с сильнейшими иллюстрирует история, рассказанная завучем гимназии, где учился Ислам. Как-то раз в школу пришел известный вольник-юниор Ибрагим Салиев. Его привел собственный отец и предложил любому желающему проверить силы против сына. Махачев вызвался. Отец Ибрагима подсказывал Салиеву на родном для Ислама лакском языке, что позволило бойцу предугадывать действия соперника. После спарринга Салиев-старший спросил Махачева: «Ты кто по нации?» Тот ответил, что лакец, на что отец соперника сразу же попросил замену соперника для сына.

Интересно, что увлечение самбо не отразилось на школьной успеваемости Ислама. Спортсмен доучился до 11 класса и, по воспоминаниям учителей, был хорошим учеником, как и Хабиб. Никакого классического забивания на учебу ради спорта – Абдулманап и сами спортсмены считали равно важными развитие интеллектуальное и физическое.

«В школе он неплохо учился. У меня были отличные оценки до 7 класса, а потом они немного снизились. В любом случае, я прилагаю усилия к своему образованию. Я знаю, что Ислам был спокойным учеником, в отличие от Абубакара Нурмагомедова. Ислам был более дисциплинированным», – говорил Хабиб.

Махачев жил и тренировался в жесточайшем графике. Хотя вместе с друзьями прикидывался танцором, чтобы тусить на чужих свадьбах

В университетские годы повысилась не только интенсивность тренировок, но и в целом началась настоящая проверка упорства и желания. Каждый день перед учебой Махачев начинал в 6 утра с пробежки по обыкновенному полю на окраине Хушета. Сразу после – сборы в школу и учеба. В 15:10 уроки заканчивались, и Ислам сразу же направлялся в зал, который находился в Махачкале. Тренировка шла с 17:00 до 19:00. После нее – бегом на последний удобный автобус. Нередко Ислам не успевал на него, и тогда с пересадками он добирался домой лишь к 22 часам. А дальше «eat, sleep, repeat». Такой распорядок сохранялся 3 года.

Может показаться, что это жизнь машины, а не человека. Но на самом деле развлекаться Ислам не забывал. С детских времен у Махачева и Нурмагомедова страсть к футболу. В первое время их знакомство закалялось и в зале, и на футбольном поле в матчах друг против друга. Они играют до сих пор, причем Ислам подначивает Нурмагомедова, рассказывая, что Хабиб слишком тяжелый для этой игры и постоянно проигрывает его команде.

Еще об одном случае рассказал Тагир Уланбеков, рейтинговый боец наилегчайшего веса UFC. В 15-летнем возрасте Махачев, Уланбеков и их команда из зала начали заглядывать на свадьбы в банкетный зал, который находился рядом с тренировочным залом. Там они прикидывались танцорами и тихонько ели угощения со столов. Но однажды Тагир зачем-то решил станцевать по-настоящему. Идея красивая, но не самая рациональная, когда ты скрываешься на чужом торжестве. Всю компанию тут же разоблачили и выгнали.

Так или иначе, детские проказы остались в прошлом Ислама, но его окружение, упорство и настрой остаются прежними. И даже вышли на новый уровень. Нет сомнений, что в субботу нас ждет не рядовой бой, и Оливейре придется решать загадку, которую все усложняют и усложняют вот уже два десятилетия.

Фото: instagram.com/islam_makhachev; instagram.com/ufc