Оливейра набил тату «никогда не сдавайся» – и теперь проходит через лютые зарубы в клетке. Гид по рисункам на теле Чарльза

Многое говорят о личности бразильца.

Татуировки – уже традиционный атрибут бойцов MMA. Их набивают как матерые ветераны, которые уже всем все доказали, так и новички, которым пока нечем особенно похвастаться – кроме яркой внешности. Для одних это просто украшение и дополнение личного бренда, а для других – способ рассказать окружающим и напомнить себе о важных вещах, которые мотивируют тренироваться, биться и побеждать.

Чарльз Оливейра относится к последней категории: татуировки несут особый смысл и ясно характеризуют его личность. Погружаемся в мир художественного символизма.

Оливейра забил руки «зверинцем», где есть отсылка к страсти Чарльза за пределами MMA – скачкам

На левой руке Чарльза есть изображение сердцебиения. Для спортсмена это символическое напоминание о ценности жизни: в линию сердцебиения вписан контур лошади, как бы бегущей по этой линии. Это отражает любовь бразильца к скачкам, а также прилив адреналина, который вызывают заезды.

Страсть Оливейры к лошадям нашла еще большее воплощение на теле бойца. Также на левой руке спортсмена есть крупная тату коня с упряжкой, простирающаяся от локтя до бицепса. Бразильский боец ​​занимается двумя видами спорта, испытывая свои навыки в гонках на спортивных упряжках. Увлечение Чарльза этим спортом не выходит за пределы местного уровня, но воплощение весьма масштабное:

«Гонки на упряжках – это настоящая страсть для меня. Когда вы едете на лошади, когда вы чистите их, купаете, это успокаивает меня».

На правом предплечье Оливейры изображен рычащий лев – символ мужества, уверенности и силы. На плече набит носорог, а на внутренней стороне бицепса – разъяренный слон.

Оба этих животных символизируют власть, лидерство, верность и интеллект. Завершает «рукав» тату гориллы, чей образ связывают с такими вещами, как сила, сострадание, лидерство, ответственность, интеллект и… мягкость. Все те бури в октагоне, которые пережил Оливейра, позволяют ему совершенно оправданно носить весь этот символичный зверинец.

Во всю спину Чарльза красуется крупная надпись – его фамилия. Такие татуировки довольно распространены среди бойцов, схожие работы можно увидеть на Коноре Макгрегоре, Джастине Гейджи, Дональде Серроне и многих других.

Относительно недавно на спине появилось еще одно важное для Оливейры изображение: логотип академии Chute Boxe. Домашний зал для Чарльза, который основал тренер бойца Диего Лима. Оба акцента – семья и команда – играют большую роль в жизни спортсмена и теперь буквально прикрывают его спину.

На груди Оливейры – семья, а надпись на шее сделала Чарльза непобедимым. Порье и Гейджи так и не смогли его сломить

На шее бывшего чемпиона расположилась надпись «jamais desista».

В переводе с португальского – хрестоматийное «никогда не сдавайся». Фраза из пацанского цитатника, но с момента появления татуировки Оливейра переживал дикие замесы в клетке (против Дастина Порье и Джастина Гейджи), которые на волевых качествах умудрялся завершать досрочными победами. И ни разу не сдался за этот период, хотя раньше его иногда получалось сломить. Если это аутотренинг, то работает он безупречно.

И, наконец, самые заметные тату бойца – три лица на груди .

Исполнение может показаться спорным, что нередко вызывает смешки и сравнения с Энтони Петтисом. Но смысл для Чарльза они несут огромный. Первое лицо появилось перед боем на UFC 262 против Майкла Чендлера за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. Это дочь Оливейры – Тайла.

Рядом с ней на груди Оливейра также запечатлел двух самых важных людей в жизни. В марте 2022 года Чарльз нанес на тело новые татуировки – лица своих родителей. Считается, что боец вырос в неблагополучной семье: Оливейра не получил формального образования, так как его родители не могли позволить себе отдать ребенка в школу. Но Чарльз вырос великим человеком и с уважением относится к подарившим ему жизнь людям.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Christian Petersen