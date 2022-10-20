Единственное поражение Махачева: Ислама почти нокаутировали – Абдулманап плакал и винил себя, а бразилец больше не побеждал

Этот бой испортил идеальный рекорд.

Уже в эти выходные Ислам Махачев будет драться за пояс UFC против Чарльза Оливейры. Дагестанец идет по стопам старшего товарища – Хабиба, хотя между бойцами есть большое различие. Ведь Нурмагомедов известен отсутствием поражений, а вот в карьере Махачева закралось одно – и оно подпортило его рекорд. Теперь это 22-1 – без заветного нолика в графе поражений.

Неудача случилась 3 октября 2015-го, когда Махачев выступал на турнире UFC 192. Ислам проводил лишь второй поединок в промоушене, а его соперником стал 33-летний бразилец Адриано Мартинс, черный пояс по БЖЖ и неплохой дзюдоист.

В дебютном бое в UFC Махачев легко победил удушающим Лео Кунца. Что касается Мартинса, то у него опыт в UFC был чуть солиднее, а до Махачева он победил раздельным решением другого дагестанца – Рустама Хабилова.

Однако внушительный опыт Мартинса (рекорд 27-7 на тот момент) не смущал Махачева. Ислам уверенно начал поединок: на первой минуте сразу занял центр октагона, работал первым номером и выглядел увереннее бразильца.

Но в конце второй минуты случилась катастрофа: Махачев выбросил любимый левый оверхенд, а Мартинс провалил его и контратаковал мощным ударом с правой. Ислам оказался на канвасе, и рефери остановил поединок, не дожидаясь добивания. Впоследствии многие назвали остановку ранней, ведь Махачев не был в глубоком нокдауне.

Однако комментатор UFC Джо Роган считал решение рефери правильным:

«Правильная остановка рефери. Махачев встал сам, но посмотрите, его ноги до сих пор ватные, они трясутся. И вот на повторе мы видим, что после удара ноги отказали, голова обрушается на канвас, а когда Мартинс бросается добивать, взгляд Махачева выглядит так, что он не понимает, что происходит».

К сожалению, Ислам потерпел первое поражение в карьере и лишился идеального рекорда. После болезненной неудачи дагестанец долго приходил в себя и вышел в клетку лишь спустя 11 месяцев.

Когда же Махачев вспоминал поражение, то признавался, что его подвела самоуверенность.

«В самом начале боя я нарвался на встречный удар, и судья остановил. У меня в голове не было такой мысли, что меня может кто-то ударом остановить. У меня никогда не было нокдаунов. Я вообще не был в таком состоянии. На тренировках пропускал сильные удары, я не чувствовал их. Такая самоуверенность была сильная. Просто бросался на него. Для меня это послужило уроком. Любой удар может быть последним. Я верующий человек, значит, так было суждено. Дальше – облегчение», — рассказывал Махачев спустя несколько лет.

Тренер Ислама, покойный Абдулманап Нурмагомедов, считал, что поражение было следствием неправильно выбранной тактики. По его словам, сам Махачев и его американский тренер Хавьер Мендес убедили отца Хабиба в том, что Ислам сможет боксировать с Мартинсом. А Абдулманап после неудачи даже заплакал:

«Мои единственные слезы в спорте за последние годы – это бой Ислама Махачева с Мартинсом в Америке. Я согласился с Хавьером Мендесом, пустил Ислама в размен ударами. Хотя можно было решить вопрос в борьбе. Махачев упал, пропустил страшный удар. Единственный проигрыш в его карьере. Первое падение. Это была моя досадная ошибка в тренерской работе! Зачем я согласился?! Почему поменял свои принципы? Когда обсуждали план на бой, меня уговаривал и сам Ислам, и Хавьер Мендес: «Он готов, обыграет...» Последнее слово было за мной. Даже сегодня у меня комок к горлу, как вспомню».

Однако поражение пошло на пользу Махачеву – с тех пор он не проигрывал, при этом заметно прогрессировал. Ислам выдал серию из 10 побед подряд и сейчас будет драться за титул. А вот Мартинс, напротив, с тех пор не одержал ни одной победы. А в 2018-м покинул UFC, подписав контракт с российским промоушеном Fight Nights, где тоже проиграл и вскоре закончил карьеру.

Сможет ли Махачев стать новым чемпионом в легком весе – мы узнаем уже 22 октября. На бой против Оливейры Ислам выходит фаворитом. И для России он может стать единственным чемпионом UFC, ведь в остальных весовых россияне не владеют титулом.

Фото: Gettyimages.ru/Josh Hedges/Zuffa LLC