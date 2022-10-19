Ислам Махачев втайне от UFC выиграл чемпионат мира по боевому самбо. Как он это сделал, если у промоушена эксклюзивные контракты?

После турнира сразу полетел на бой Хабиба.

Школа Абдулманапа Нурмагомедова построена на базе боевого самбо. Сначала эффективность подхода доказал Хабиб, теперь на пути к этому – Ислам Махачев. Уже в эти выходные он может стать еще одним чемпионом UFC из России.

Но в резюме Махачева есть строчка, которой нет даже у Хабиба – золото официального (есть еще альтернативные, которые и выигрывал Нурмагомедов) чемпионата мира по боевому самбо. И оно примечательно не только отличием от Хабиба, но и тем, что Ислам взял его, когда уже был на контракте с UFC.

А прелесть (или ужас) соглашений с промоушеном всегда состояла в том, что боец больше нигде не может выступать, в том числе на любительских стартах. Команда Ислама сделала все проще: не хочешь слышать запрет – не спрашивай. Махачев поехал на ЧМ-2016 в болгарскую Софию и выиграл его, а уже на следующий день поддерживал Хабиба на UFC 205 в Нью-Йорке.

Вспоминаем те дни вместе с Михаилом Мохнаткиным, который взял золото чемпионата в тот же вечер: тогда сборная России установила рекорд и забрала первые места во всех категориях боевого самбо.

UFC заключает с бойцами только эксклюзивные контракты, потому что боится травм спортсменов за пределами промоушена. Это – главная причина отказа Федора Емельяненко

UFC – главная лига мира, в которую стремятся почти все бойцы, когда начинают MMA-карьеру. Процесс внутри промоушена налажен максимально четко: начиная от переговоров и заканчивая пост-турнирными конференциями. Но все это вряд ли бы было без строгости боссов и щепетильного отношения организации к контрактам, в которых идеально прописаны все права и обязанности. И главная фишка контрактов UFC – они эксклюзивные.

Бойцы других промоушенов постоянно где-то выступают. Конечно, такое право есть не у каждого и все индивидуально, но контракты Bellator, M-1 Global, Fight Nights и других не отличались строгостью. Если не профессиональные поединки, то хотя бы выступления по любителям (боевое самбо, рукопашный бой и так далее, то есть основная база большинства российских спортсменов) не запрещались.

Только в UFC был и остается эксклюзив – и без исключений. Поединок Конора и Флойда выносим за скобки, потому что это со-промоутерство при участии UFC.

Именно этот пункт контракта стал ключевым при неоднократных срывах переговоров UFC с Федором Емельяненко.

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«Я читал шаблон их контракта. По нему нельзя уйти ни влево, ни вправо. Перед интервью я должен был бы позвонить им, согласовать, узнать решение, а если бы мне отказали, то сказать вам: «Извините, я не имею права», – объяснял эту проблему сам Емельяненко.

Как говорил бывший менеджер Емельяненко Вадим Финкельштейн, UFC запрещал Федору (и соответственно другим) выступления по боевому самбо, потому что боялся травм и, таким образом, отмены боев:

«Федор говорил, что готов участвовать на турнирах по самбо так, чтобы до боев в UFC оставалось более двух месяцев. Но так и не договорились».

Махачев был на контракте с UFC с 2014-го, но поехал на чемпионат мира в 2016-м. Тогда промоушен просто не предупредили

Начав карьеру в 2010 году, Ислам Махачев к осени 2014-го шел уже на рекорде 11-0. Этого вполне хватило, чтобы UFC подписал с ним контракт, а дебют в промоушене состоялся 23 мая 201 года – и Махачев досрочно победил Лео Кунца.

Правда, в октябре того же года Ислам впервые проиграл – поражение Адриано Мартинсу до сих пор единственное в карьере Махачева.

Но после этого Ислам пропал в UFC на 11 месяцев, и такой простой получился самым большим в его жизни. Только вот коснулся он конкретно MMA, а не всего спорта. Через 4 месяца после проигрыша Махачев в Петрозаводске стал чемпионом России по боевому самбо, таким образом получив путевку на мир, который прошел с 10 по 14 ноября 2016-го в болгарской Софии.

Легко представить, что скауты UFC понятия не имеют, какие старты проводят в Петрозаводске – и тем более не могут представить, что там могут выступать их бойцы. На ЧМ ехать было все-таки рискованно, но Махачев поехал, предварительно (в сентябре) закрыв поражение в UFC, победив Криса Уэйда.

«Ислам должен был ехать на ЧМ еще в 2014-м [то есть до подписания контракта с UFC – Sports.ru], но тогда его забраковали по медосмотру. Помню, что он был очень расстроенный, но снова отобрался, поехал на мир и победил. Просто до этого у него не очень складывалось: кажется, он пару раз становился третьим на чемпионате России, потом выиграл, но не поехал на мир из-за медосмотра.

Ты же хочешь в любителях поставить какую-то точку, чемпионат мира – это престиж. Ты приходишь в этот спорт, прогрессируешь, становишься чемпионом России и тебе хочется получить золото на самом главном старте. Поэтому конечная цель должна быть: Ислам ее добился и сосредоточился на UFC», – объясняет действия Махачева Михаил Мохнаткин.

Соревновательная часть ЧМ-2016 началась 11 ноября, и в первый день в боевом самбо выступали 3 весовые категории: до 57 кг, до 74 и до 100. Махачев дрался в 74, а Мохнаткин – в 100, то есть мировой пьедестал они штурмовали в один день.

«Тогда все было офигенно. Мы задали темп – взяли 3 золота, и парни потом все успешно продолжили. Впервые в истории такая тема была, что сборная взяла 9 из 9 золотых медалей, и больше такого не было. Во всех категориях было плотно – в каждой больше 12 человек, рубиться приходилось нормально», – вспоминает Мохнаткин.

Той же осенью Ислам Махачев на презентации команды Eagles MMA, отвечая на вопрос о том, как он оказался на чемпионате мира при эксклюзивном контракте с UFC, слегка растерялся от выноса этой темы в публичное пространство, а потом пояснил: команда просто ничего не уточняла у промоушена, взяла и поехала.

В вечер победы на чемпионате мира Махачев собрался и улетел. На следующий день у Хабиба был бой – на одном турнире с Конором

Полноценного празднования у Махачева не получилось. Более того, несмотря на шикарный задел первого дня и атмосферу внутри команды, Ислам даже не остался в Софии: экстренно собрался и улетел в Нью-Йорк.

«Мы поздравили друг друга, посидели в кафешке с Велимурадом Алхасовым [чемпион в категории до 57 кг – Sports.ru]. Но совсем вечером Ислама уже не было, он собрался и стартанул на поддержку к Хабибу буквально тут же», – рассказывает Мохнаткин.

12 ноября состоялся UFC 205, который возглавил титульный бой в легком весе между Эдди Альваресом и Конором Макгрегором. Именно тогда Конор стал двойным чемпионом промоушена, а Хабиб разобрался с Майклом Джонсоном. Махачев при этом как ни в чем ни бывало был в углу Нурмагомедова – успел на турнир и секундировал будущего чемпиона UFC. Организации, которая даже не подозревала, что произошло буквально сутки назад.

«На самом чемпионате об этом особо никто ничего не говорил, да и в боевом самбо эти контракты толком не знали тогда. Ну, объективно: кто из UFC узнает, что ты выступал на чемпионате России или мира по боевому самбо? Только если засланный казачок будет, который видос приложит. Да и то можно сказать, что этому видео 10 лет. Сейчас уже время прошло, предъявлять нечего, а тогда никто и не заметил. В крайнем случае, под дурачка закосить: ребят, я вот в контракте гонорар увидел, а дальше уже не читал ничего, думал, что могу драться по любителям», – говорит Михаил Мохнаткин.

У Ислама Махачева все-таки получилось: он добился цели, стал чемпионом мира и полностью сосредоточился на UFC, где вот-вот достигнет еще одной цели. С тех пор никаких правил и контрактов он больше не нарушал (либо об этом пока неизвестно), а по мнению Мохнаткина, главный козырь Ислама, который был виден еще на совместных сборах по боевому самбо – безумная работоспособность:

«Что о нем сказать? Он пахарь. Когда мы были на сборах, Махачев пахал как папа Карло и всегда дорабатывал еще после тренировок. Конечно, у него тоже есть талант, но то, что он много работает – факт».

Осталось дождаться, когда это сыграет роль в противостоянии с Чарльзом Оливейрой.

Фото: sambo.ru; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency; sambouz.com