В детстве Оливейра мог стать инвалидом. У бойца отказали ноги, он передвигался в кресле, а в итоге – стал чемпионом UFC

Голливудская история.

Чарльз Оливейра – некоронованный чемпион легкого дивизиона UFC. Бразилец не проигрывает уже 11 боев подряд и был чемпионом, но перед третьей защитой провалил весогонку. Поэтому формально Оливейра не владеет поясом, но все понимают, что он – чемпион UFC.

Чарльз стал достойным преемником Хабиба: бразилец сперва нокаутировал Чендлера, а затем задушил Порье и Гейджи. Во всех поединках Оливейра бывал в нокдаунах, и это – символ всей жизни Оливейры. Он часто падал, но всегда вставал. Боец родился в бразильских фавелах, а в детстве едва не стал инвалидом. Врачи говорили, что он не сможет ходить, но Чарльз не сдался. И стал чемпионом UFC.

В детстве Оливейра обожал футбол, но в семь лет слег с артритом. Он два года провел в больнице и мог остаться инвалидом

Чарльз Оливейра родился в фавелах Сан-Паулу в семье уборщицы и работника скотобойни. В детстве мальчик, как и все юные бразильцы, обожал футбол, но в семь лет столкнулся с трагедией: врачи запретили ему тренироваться. Они диагностировали аномальные шумы в сердце и ревматоидный артрит, поразивший лодыжки.

Чарльз испытывал сильную боль и с трудом двигался – для мальчика, одержимого футболом, это было испытанием. Врачи сказали родителям, что он может забыть о спорте, и, вероятно, останется инвалидом.

«Врач сказал, что он не будет ходить, что он останется в инвалидном кресле. Но мы ответили, что никогда не смиримся. Я знала: бог не допустит этого», – вспоминает мать Чарльза.

Оливейра не мог пошевелить лодыжками и два года провел в больнице. Мать спала прямо в палате – на полу возле койки сына. Однажды она целый месяц не возвращалась домой: ночевала в больнице, а в пять утра ехала на работу. Тогда Чарльз оставался один – об этих моментах он вспоминает с ужасом:

«Я провел два года в больнице, и это было отстойно, ведь я никуда не мог выходить. Мои родители должны были работать, поэтому я часто оставался один. И к этому было трудно привыкнуть».

Денег на лечение не хватало: отец Чарльза работал на бойне и продавал яйца на местном рынке, а мать была простой школьной уборщицей. Но семье помог ее босс – директор школы, в доме которого она подрабатывала. Именно он помог перевести мальчика в клинику, где ему сделали дополнительное обследование.

Когда Чарльзу было одиннадцать, его выписали из больницы. Он не излечился полностью: раз в две недели врачи кололи инъекции, предотвращавшие воспаление. И, несмотря на запрет врачей, уже через два месяца Чарльз снова пошел на тренировки.

Оливейра бросил футбол и влюбился в джиу-джитсу. В спорт его привел отец друга, которого позже застрелили

Футбол был слишком травмоопасным для мальчика с больными лодыжками, и Чарльз выбрал джиу-джитсу. Этому способствовал Паулу – отец друга Чарльза, у которого он часто проводил время с младшим братом. Позже Оливейра признавался, что Паулу был для него как дядя – именно он привел его в секцию.

К сожалению, Паулу не увидел успехов чемпиона. Всего через два года после первой тренировки Чарльза, мужчину застрелили.

«Он стал частью нашей семьи, потому что имел доброе сердце, уважал моих родителей и любил меня и моего брата. Я уверен, что сверху он видит историю моей жизни. Я бы хотел, чтобы он был здесь, потому что именно он привел меня на джиу-джитсу. Я уверен, что он гордится тем, что со мной произошло, ведь всегда радовался моим успехам», – признается Оливейра.

Мать Чарльза была против увлечения сына – она боялась, что он снова травмируется. Но отец поддержал, и успехи не заставили долго ждать.

«Он начал заниматься джиу-джитсу через два месяца после того, как вышел из больницы, а еще через два месяца выиграл местный чемпионат. Когда мы вернулись в кабинет врача, то он сказал, что это невозможно. А у Чарльза уже были две золотые медали», – с гордостью вспоминал отец.

В секции джиу-джитсу Оливейру хорошо запомнили: он всегда хотел доминировать над другими детьми. Доставалось даже девочкам – за это тренер однажды проучил Чарльза, жестко деклассировав в партере. Тренер думал, что он не вернется, но на следующий день Оливейра пришел с двойным желанием тренироваться.

Чарльз успешно выступал на соревнованиях, но продолжал делать инъекции.

А в 18 лет решил, что с него хватит:

«Я скорее умру, чем буду продолжать в том же духе. Я должен идти за тем, что люблю, и не хочу больше делать все это», – сказал Чарльз родителям.

«Если ты веришь в Иисуса, и веришь, что исцелен – значит ты исцелен», – поддержала сына мать

Оливейра ушел в большой спорт, но так и остался парнем из трущоб. Он помнит о корнях, а в пандемию помогал родному поселению. Чарльз выступает под прозвищем Do Bronx, что на португальском сленге означает человека из фавел. Бразилец провел детство в трущобах, а победу над Чендлером посвятил родным местам.

«Майкл, ты – великий чемпион. Но сегодня был мой день. Фавелы, пояс наш!» – сказал Чарльз после боя, едва сдерживая слезы.

22 октября Оливейра снова выйдет в октагон, чтобы вернуть себе пояс чемпиона. В этот раз ему будет противостоять Ислам Махачев – протеже Хабиба, который также идет на серии побед. Кто же из бойцов заберет титул – мы узнаем уже в эти выходные.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato; instagram.com/charlesdobronxs