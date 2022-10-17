Тяжелейший бой Махачева в UFC: соперник намазал волосы гелем и полез в борьбу – теперь Ислам просит всех мыть голову

Хитрость американца почти сработала.

Боец UFC Ислам Махачев известен сильной борьбой – как и Хабиб, его старший товарищ. Бойцы UFC так и не нашли универсальный рецепт против дагестанской борьбы, но американец Крис Уэйд в 2016-м использовал необычную хитрость, которой едва не победил Махачева. Вероятно, американец сам этого не понял, но он изобрел лайфхак, который мог разрушить карьеру Ислама в UFC.

Махачев мог проиграть из-за геля на волосах соперника. Американец украсил им прическу: за счет этого доминировал в партере и пытался задушить Ислама

Махачев признается, что самый тяжелый бой в UFC провел шесть лет назад. Тогда, в 2016-м, его соперник Крис Уэйд вышел в октагон с красивой прической, зафиксированной гелем для волос.

Во время поединка Уэйд сильно потел, а гель растекался по всему телу. И это мешало Махачеву использовать свой главный козырь – борьбу. В первом раунде Ислам пошел в партер, но Уэйд неожиданно оказался сильнее на земле. Почти весь раунд американец провел сверху, а Ислам несколько минут пытался провести удушающий треугольником – но неудачно.

Причину тяжелого первого раунда (его все судьи отдали Уэйду) Махачев понял только тогда, когда посмотрел бой в записи.

«Волосы просто как в масле становятся. Я захват не мог держать – постоянно захват уходил. Вообще не понимал, что происходит – сначала думал, что физической мощью он разрывает мои ноги, и я не могу нормально затянуть треугольник. Потом пересмотрел и уже понял, в чем была причина», – вспоминал Ислам.

Крис – тоже борец: во время учебы в старшей школе он становился чемпионом штата Нью-Йорк. А также боролся в колледже, в том числе третьем дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта.

Уэйд не только провел на Исламе почти весь первый раунд, но и доминировал в начале второго – пытаясь выйти на гильотину (рефери даже проверял, не потерял ли Махачев сознание). Однако прием отнял у американца все силы. И остаток боя уже Ислам контролировал его в партере – не нанося серьезного урона, дагестанец выиграл единогласным решением.

Махачев вышел на бой с Уэйдом после поражения нокаутом. На кону была карьера в UFC: Ислам проявил характер и начал победную серию – она длится уже шесть лет

Это был лишь третий поединок Махачева в UFC – во втором против Адриану Мартинса боец и вовсе улетел в нокаут. Ислам вышел драться после первого поражения в карьере (при этом досрочного) и отдал Уэйду первый раунд. Вряд ли тогда кто-то мог представить, что Махачев дойдет до титульника, набив серию из 10 побед подряд.

Но именно триумф над Уэйдом начал эту серию – хотя он стоил Махачеву больших усилий. Ведь после первого раунда Ислам с трудом стоял на ногах. И даже отдал американцу начало второй пятиминутки.

«С Крисом Уэйдом был очень непростой поединок, поскольку в первом раунде я затянул плотный треугольник и не смог досрочно завершить бой. Если посмотреть запись, я где-то две минуты держал его в треугольнике. Любой спортсмен знает, когда ты две минуты держишь ноги в постоянном напряжении, они отекают и сильно забиваются.

Я помню, отпустил захват, поднялся и понял, что мне тяжело ходить, ноги так нормально отекли. А если ноги устают в бою, то они, как правило, все силы у организма начинают забирать. Из-за этого я был уставшим уже после первого раунда. Хотя мне все-таки удалось мысленно собраться, восстановиться. И уже сделать то, что хотел», – вспоминал Ислам.

После боя с Уэйдом Махачев требует, чтобы все соперники мыли голову перед боем. И даже просит менеджера и судей проверять, не использовали ли они средства для укладки.

Однако это не помогло – Дрю Добер в 2021-м снова вышел в клетку с гелем на голове. Но в этот раз Махачев не испытал серьезных проблем. Вероятно, в 2016-м проблема была не только в прическе, но и навыках Уэйда – а также его физической силе. Именно они помогали американцу переворачивать Махачева в партере и даже какое-то время доминировать.

Станет ли Чарльз Оливейра мазать волосы гелем перед боем с Махачевым – мы узнаем уже скоро. 22 октября на UFC 280 состоится титульный поединок в легком весе. И его точно не стоит пропускать, ведь встречаются монстры: Оливейра не проигрывает 11 боев подряд, Махачев – 10.

Фото: Gettyimages.ru/Josh Hedges/Zuffa LLC/