Титульник Махачева – заслуга Хабиба. Чарльз Оливейра хотел другого соперника и локацию, и даже Дэйна Уайт был против

Таймлайн чемпионского противостояния.

22 октября Ислам Махачев встретится с Чарльзом Оливейрой в бою за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. Афиша – супер, да и в спортивной составляющей бой интригует. Хотя его обсуждают еще и из-за пути Ислама к чемпионскому поединку: последним соперником Махачева был нерейтинговый Бобби Грин.

Оливейра считал, что Исламу нужно подраться еще разок – и против топа дивизиона, Дэйна Уайт был с этим согласен, но Махачеву и, конечно, Хабибу, удалось уговорить боссов промоушена. Вспоминаем, как развивалась эта дискуссия и почему Нурмагомедов сыграл в ней главную роль.

Махачев победил в феврале и сразу заговорил о титуле. Оливейра же хотел драться с Конором – и в Бразилии

• История противостояния Махачев – Оливейра началась в октагоне, сразу после финиша Бобби Грина в исполнении Ислама – в феврале 2022-го. Махачев моментально заявил, что готов подраться с Бенеилом Дариушем (в тот вечер соперником Ислама должен был быть именно он, но за пару недель доя боя слетел из-за травмы) – только когда-нибудь потом, уже после титульника.

Претензии на трон в легком весе тут же поддержал Хабиб, который рассказал, что еще перед боем с Бобби обсудил с Уайтом будущее своего протеже:

«Дэйна сказал, что они планируют большое шоу в Абу-Даби, и я думаю, именно там Ислам будет драться за чемпионский пояс».

• События развивались очень быстро. Интерес промоушена и слова Хабиба подтвердил Махачев:

«Когда мы шли на послематчевую пресс-конференцию, позвонил Уайт и сказал: «Ислам заслужил. Он будет драться за титул».

• Но вскоре Дэйна начал традиционно юлить, заявляя, что поединок с Дариушем имеет большое значение для титульной гонки Махачева – и именно этот бой должен быть претендентским, как и планировалось. Одновременно многие бойцы выразили недовольство возможным чемпионским шансом Ислама. Поэтому вопрос со следующим поединком оставался открытым.

• Параллельно вовсю готовился бой Оливейра – Гейджи, который прошел в мае. В эпичном поединке Чарльз победил в своей уже легендарной манере. Показалось, что теперь для него настало время не следовать воле UFC, а самому выбирать соперников. Конечно, не могло не прозвучать имя Конора. Драться с медийным Макгрегором за здоровенную кучу денег Оливейре было откровенно интереснее, чем рисковать свежим статусом одного из лучших в мире в бою с Махачевым:

«Я считаю, что сначала Ислам должен подраться с серьезными соперниками, с бойцами, у которых есть имя, и только после этого претендовать на титул.

Реальность такова, что сначала Махачев должен драться с Дариушем. Они должны сразиться, и тогда мы увидим, будем мы драться с кем-то из них, или нет. Махачев очень крут и заслуживает уважение, но Дариуш тоже непрост, и у него отличная команда. Это будет большой бой, так что пусть для начала подерутся».

Хабиб за одно лето продвинул двух близких бойцов: выбил титульники Махачеву и своему брату

• В дискуссию то и дело вмешивался Хабиб, потому что Ислам довольно немногословный и без яркого трэштока. Нурмагомедов же и говорит острее, и медийный вес у него больше. Все понимают, что Махачев – под его протекцией, ведь на Ислама делал ставку еще Абдулманап Нурмагомедов, говоря, что после ухода Хабиба Ислам будет чемпионом.

Нурмагомедов требовал не просто боя Оливейра – Махачев, а настаивал на локации – Абу-Даби. Это место не устраивало штаб бразильца, который нацелился (вполне заслуженно) на ивент в родной стране. Однако Хабиб был настолько упорен в продвижении Махачева, что Дэйна даже начал игнорировать его:

«Он говорит, что я прочитал сообщение и ничего ему не ответил? Да, это так, но здесь нет ничего личного. Они с Али Абдель-Азизом достают меня вопросами об Исламе Махачеве, но у меня нет для них ответа. Я собираюсь организовать Исламу бой с Бенеилом Дариушем. На этом все», – заявил Уайт в июне.

Но сказанное Уайтом требовалось делить минимум пополам. Два месяца Чарльз ставил условия: претендентский поединок Махачева против Дариуша, турнир в Бразилии, но все тщетно. 16 июля точки окончательно расставили: бою Оливейра – Махачев быть, место проведения – Абу-Даби. Полная победа команды Хабиба в переговорах.

Интересно, что этим летом у Нурмагомедова был еще один успех – почти аналогичный. Брат Хабиба Усман получил титульник в Bellator, хотя не дрался с соперниками из топа дивизиона. Чемпион организации Патрисио Фрейре также связал это с фамилией Усмана:

«Я с радостью с ним подерусь, но, думаю, он не заслужил бой за титул. Он дерется за чемпионский пояс только из-за большого имени – Нурмагомедов. Вот и все. Потому что он никогда не дрался с соперниками из топ-10».

Конечно, чемпионский шанс для Ислама Махачева – гораздо более заслуженный, но есть ощущение, что без влияния Хабиба в мире MMA путь (и переговорный, и спортивный) занял бы дольше времени.

Фото: East News/Carmen Mandato/Getty AFP; instagram.com/ufc; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency