Марк Цукерберг купил все билеты на турнир UFC. Миллиардер зажигал в пустом зале с женой – его критикуют даже бойцы

Бизнесмен обожает ММА и сам тренируется.

В ночь на 2 октября состоялся турнир UFC Fight Night 211, который не привлек большого внимания фанатов. А запомнился тем, что посмотреть его пришел Марк Цукерберг. Для этого миллиардер выкупил все билеты на арене, а схватки смотрел с женой в пустом зале.

UFC пытался использовать визит громкого гостя для пиара в соцсетях, но нарвался на критику – фанатам и бойцам такой приход Цукерберга не понравился.

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Незадолго до UFC Fight Night 211 появилась информация, что турнир закроют для фанатов и журналистов. А на пресс-конференции после очередного отборочного шоу Contender Series президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что ближайший турнир пройдет без зрителей. При этом босс не раскрыл причин, почему такое решение было принято.

«Мы просто решили, что вы, ребята, были так загружены в последнее время, что решили дать вам выходной. Вам нужно отдохнуть. Оставайтесь дома, закажите пиццу, посмотрите бои. Развлекитесь», – отшутился Уайт.

Но ситуацию прояснила Маккензи Дерн, боец, которая должна была драться в главном поединке турнира. Девушка рассказала, что арену UFC Apex забронировал миллиардер Марк Цукерберг.

«Я знаю, что Марк Цукерберг арендовал все мероприятие. Не знаю, будет он там один, с женой или друзьями. Или это будет небольшая вечеринка. В любом случае я мотивирована, потому что теперь наш бой по телевизору будет смотреть еще больше людей, и мы устроим шоу», – рассказала Дерн.

Однако Уайт назвал чушью слухи о том, что владелец крупнейших в мире социальных сетей Марк Цукерберг выкупил целую арену, чтобы посмотреть турнир UFC.

“Марк Цукерберг не арендовывал UFC Apex. Это полнейшая чушь”, – написал Уайт в соцсетях.

Не совсем ясно, зачем Уайт это написал, ведь в воскресенье фанаты увидели то, чего и ждали – пустой зал UFC и счастливого Цукерберга с женой. Миллиардер арендовал арену и в одиночестве смотрел бои, а UFC радостно освещал визит большого гостя в соцсетях.

Чем привлек Цукерберга не самый громкий турнир UFC Fight Night 211? Вероятно, арендовать арену на более крупном мероприятии не решился бы даже такой богатый человек. Но возможна и другая причина – ведь в главном бою вечера дралась китаянка Янь Сяонань.

Бойцы из Китая редко возглавляют турниры – их мало в ростере UFC. Поэтому не исключено, что Цукерберг пришел поболеть за Сяонань. Ведь жена миллионера Присцилла Чан тоже имеет китайские корни. Девушка родилась в Массачусетсе, но ее родители были этническими китайскими беженцами, которые сбежали из Вьетнама на лодках.

Что касается Цукерберга, то его визит – не случайность. Недавно он показал в соцсетях, как тренируется с другим азиатским бойцом – Кхай Ву. На видео миллиардер показал весь свой арсенал – от ударов до грэпплинга. При этом техника Марка не выглядит смешно. Заметно, что бизнесмен – новичок, но усердно тренируется.

Видео стало вирусным, а навыки Цукерберга оценил даже бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор. «Йоу! Чертовски хорош, Марк!» – написал ирландец.

В комментариях отметился и комментатор UFC Джо Роган, который был удивлен уровнем миллиардера: «Это круто! Я так счастлив видеть это. Тренировка выглядит солидно!»

Цукерберг рассказывал, что полюбил ММА во время пандемии. Тогда Марк впервы еначал тренироваться и подтянул в зал друзей:

«В этом есть что-то первобытное. За это время я заразил интересом к MMA кучу своих друзей. Это очень весело, потому что теперь мы вместе тренируемся и вместе боремся», – рассказал бизнесмен в подкасте The Joe Rogan Experience.

Марк также отметил, что очень любит смотреть бои, а также общается со многими известными спортсменами. Поэтому его визит на турнир UFC не был случайным – хотя и вызвал споры в сети.

Ведь из-за Цукерберга турнир прошел на пустой арене, а единственным представителем прессы был ESPN, вещательный партнер UFC, который транслирует бои на своем сервисе.

Это не понравилось многим бойцам и фанатам. Кто-то посчитал Цукерберга высокомерным, ведь миллиардер не захотел сидеть с обычными людьми – как это, к примеру, делали многие голливудские звезды.

Недовольство выразил и экс-боец UFC Эл Яквинта: «Бойцовский чемпионат Цукерберга (ZFC вместо UFC. — Sports.ru). Лучшим и самым эмоциональным событием на UFC всегда является реакция зрителей — то, как толпа сходит с ума, поддерживая бойцов. Так что оставайся дома, бро».

Что касается главного боя, то он закончился неожиданно: Янь Сяонань, хоть и считалась андердогом, победила Маккензи Дерн судейским решением. А вот российские бойцы подкачали – Вячеслав Борщев и Алексей Олейник проиграли.

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari