Бой Канело против Головкина. Онлайн-трансляция эпичной трилогии

Противостояние Головкина и Канело стало одним из главных в конце 2010-х. И одновременно самым спорным: первый поединок прошел в 2017-м и закончился ничьей, хотя многие считают, что Геннадия тогда откровенно ограбили. Второй бой состоялся в 2018-м, но на этот раз решением большинства победил Альварес – то есть один судья вновь насчитал ничью.

С тех пор многое изменилось: Канело победил 7 раз подряд, стал абсолютным чемпионом мира, а в этом мае впервые после Флойда Мейвезера проиграл – российскому чемпиону Дмитрию Биволу. Головкин же набил 4 победы подряд, но против не самых топовых оппонентов, а поражение от Канело так и остается единственным в его карьере.

Несмотря на разные серии, Сауль и Геннадий подходят к трилогии в разном положении: Канело 32 года и он на пике физических кондиций, а вот Головкину уже 40, и не исключено, что бой против Альвареса – последний. Тем выше ставки этого поединка. GGG надо доказывать, что предыдущие два раза его обокрали, а сам он сильнее мексиканца. Саулю же необходимо явно демонстрировать свое потенциальное превосходство, иначе его статус в мировом боксе сильно пошатнется, потерпи он второе поражение подряд.

Бой пройдет в Лас-Вегасе, на кону – абсолютное чемпионство, то есть титулы WBC, WBA, IBF и WBO. Вечер бокса начнется 18 сентября в 05:00 по московскому времени, главное событие – примерно в 09:00. Мы мимо такого не пройдем и проведем прямую онлайн-трансляцию, так что не пропустите!