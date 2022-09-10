Бой Диаза и Фергюсона – ностальгия из 2010-х. Два антагониста Хабиба подерутся только сейчас, но в поединке не будет проигравшего

Фанаты примут любой результат.

Перед UFC 279 – безумие. Сначала Хамзат Чимаев, Кевин Холланд и Нейт Диаз закатили массовую драку на 100 человек, сорвав пресс-конференцию, а затем форс-мажор произошел и на взвешивании. Чимаев провалил его, показав лишние 3,5 кг, Диаз отказался драться с ним в главном событии турнира, а босс промоушена Дэйна Уайт экстренно включил все свои организаторские скиллы, чтобы не просто спасти турнир, а либо оставить его на том же уровне, либо сделать еще примечательнее.

Получилось. Чимаева перекинули на Холланда, с которым изначально и завязался конфликт (они будут драться в со-главном поединке 5 раундов), а Диаз, которого многие жалели из-за мисматча против Хамзата, получил в соперники другого легендарного ветерана – Тони Фергюсона, который очень удачно сменил весовую категорию – поднялся с легкого в полусредний как раз перед UFC 279.

Теперь выиграли все: Хамзат закатит очередной перфоманс, номерной турнир в силе, Диаз и Фергюсон в лице друг друга получили достойную и известную оппозицию, а не избиение от более голодных. И, наконец, болельщики, которые в ночь на 11 сентября просто впадут в ностальгию легенд UFC 2010-х.

Афиша Диаз – Фергюсон привлекательнее, чем Нейт против Хамзата. Для Чимаева это был просто трамплин через ветерана без какой-то спортивной составляющей

Когда объявили главный бой UFC 279 между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом, возникло двоякое впечатление, разделившее болельщиков. С одной стороны, поединок двух гангстеров, пусть и разных поколений. Чимаев – стремящийся к титулу, сносящий всех на пути, и Диаз, стоктонский отморозок, принимающий любые вызовы (хотя после боев с Конором есть одно условие – большой чек).

Но при всей непробиваемости Диаза, ощущение мисматча не покидало: букмекеры давали коэффициент 1,01 на Хамзата, а на Нейта – почти 9. То есть афиша была хайповая, но спорта в противостоянии нет. Стилистически Чимаев должен был декларировать Диаза, причем способ мог выбрать сам: перевести и устроить гранд-энд-паунд, после которого вмешается либо рефери, либо врач (уж слишком Диаз подвержен сечкам и гематомам), либо забрать спину и задушить (Нейт хорош в партере скорее на спине), либо экономично разбить в стойке. Вариант более рискованный, но тоже в пользу Чимаева.

Главные козыри Диаза – выносливость и крепкая голова, могли просто не дотерпеть до 4-5 раундов, когда потенциально просел бы Чимаев. Да и вообще, несмотря на 5 раундов Нейта против нынешнего чемпиона Леона Эдвардса год назад, и даже нокдаун в последнем отрезке, никто же не рассматривает Диаза как реального претендента на титул. А у Хамзата чемпионских амбиций хватает на два дивизиона.

У Тони Фергюсона ситуация точно такая же. Ли Цзинлян – не Чимаев, но тоже слишком опасен для дедушки Тони, который от карьерной безысходности даже поднялся в другой дивизион, что выглядит полным сумасшествием, ведь в полусреднем бьют гораздо тяжелее, чем в легком, а голова Фергюсона уже не такая крепкая. Поэтому противостояние Тони с Нейтом выглядит гораздо органичнее, чем их поединки с изначальными соперниками.

В каком вообще состоянии Диаз и Фергюсон? Для каждого это потенциально последний бой в UFC, но мы запомним их перфомансы навсегда, пусть никто и не стал полноценным чемпионом

И Диаз, и Фергюсон – знаковые фамилии для каждого, кто следит за единоборствами. Их легендарность добивала даже за пределы MMA, необычные стили и вальяжность в поединках делают бойцов интересными, да и возраст со скиллами сейчас на уровне друг друга.

Для Нейта грядущий бой – последний по контракту с UFC. Он давно хочет уйти из промоушена, чтобы получить больший размах для последних лет карьеры. Диаз старается заработать максимально много денег, и это объяснимо – до боев с Конором он откровенно не дополучал финансов и внимания.

Сейчас Нейт идет на серии из 2-х поражений подряд. Ему 37 лет (кстати, он на год младше Фергюсона!), а о чемпионстве даже не мечтает. Хорхе Масвидаль разбил его без шансов (технический нокаут из-за снятия доктором), а Леон Эдвардс деклассировал на протяжении 5 раундов, расслабившись лишь в последнем отрезке – за минуту до конца. Последняя победа Диаза была аж в 2019-м, когда он разобрался с Энтони Петтисом.

Но мы любим Диаза не за его амбиции, победы или поражения. Просто Нейт – гарантия перфоманса, причем чаще всего за пределами клетки. Он курит траву в первых рядах ринг-сайда любого ивента UFC, на открытых тренировках перед своими боями, да даже при допинг-офицерах USADA. Диаз – гангстер из Стоктона, который подкупает искренностью в своей отмороженности. Он приходит к штаб-квартире UFC и мочится на нее, просто потому что не хочет продлевать контракт. Нейт показывает средние пальцы во время поединков и дает каноничные интервью, при этом фанатам абсолютно все равно, станет он чемпионом или нет.

Путь Тони Фергюсона к осени 2022-го совсем другой. Он дважды был временным чемпионом UFC в легком весе, одержал легендарную победную серию из 12 боев подряд, но так и не стал обладателем полноценного титула. Фергюсон восхищал своими скиллами в клетке, разнося лица соперников до кровавых гематом, его называли единственным, кто может победить Хабиба, а их поединок срывался 5 раз.

Эта недосказанность (хотя Тони до сих пор верит, что вернет Нурмагомедова с пенсии) и отсутствие титула смазывают карьеру Фергюсона. Она была легендарной, но, кажется, не получила того признания, которое заслужила под конец. К UFC 279 Тони подходит на 4-х поражениях подряд: от Джастина Гейджи, Чарльза Оливейры, Бенеила Дариуша и Майкла Чендлера. Да, все они – либо чемпионы, либо главные претенденты, но такой список наглядно показывает, что Фергюсон уже не способен тащить на высоком уровне.

Забавно, что победитель противостояния Диаза и Фергюсона может получить очень интересную опцию: бой против Конора Макгрегора. Ирландцу для возвращения нужен соперник, которого он пройдет, но при этом будет с именем. Нейт и Тони, идущие на поражениях, смутят фанатов, а вот кто-то из них на победе – другое дело. Трилогия с Конором принесет кучу PPV, а Диаз получит лучший чек в жизни. То же касается и Фергюсона: огромные деньги и афиша, привлекающая внимание.

Кстати, Тони и Нейта объединяют не только возраст, поражения в последних боях и легендарность в контексте UFC. Оба – главные антагонисты Хабиба до прихода Конора. Про противостояние с Фергюсоном известно гораздо больше, но еще перед тем, как Нурмагомедов стал чемпионом, братья Диаз с ним открыто конфликтовали. Дошло даже до массовой драки двух команд – на турнир WSOF 22 в Лас-Вегасе 2 августа 2015-го.

Да, лучшие годы Нейта и Тони позади, но они все еще способны возглавить даже такой большой турнир, как UFC 279, причем результат предсказать очень сложно. Мы получили бой, который должен был состояться в 2010-х, но увидим только сейчас.

Фото: eastnews.ru/Steve Marcus