Легализация MMA во Франции – долгий процесс. В стране были и топовые бойцы, и мировой производитель экипировки, но бои все равно запрещали. Почему?

Сегодня пройдет первый турнир UFC.

Вечером 3 сентября в Париже состоится дебютный ивент UFC – промоушен еще ни разу за 29 лет существования не организовывал турниры во Франции. С момента полного запрета на любые турниры на территории страны прошло 6 лет, с легализации – 2 года.

Франция годами поставляла в UFC и другие промоушены высококлассных спортсменов, смешанными единоборствами занимались даже в местном спецназе, но ивенты забанили на государственном уровне. Причина – отсутствие регулирующего органа, который взял бы на себя ответственность за спорт в стране.

Первый француз подрался уже на UFC 2. Каратисты, дзюдоисты и кикбоксеры разочаровались в своих видах спорта, просто увидев MMA

UFC провел первый в истории турнир 12 ноября 1993-го, второй – 11 марта 1994-го. Оба выиграл бразилец Ройс Грейси, который с ходу показал неготовность большинства школ к конкуренции с джиу-джитсу. Но во втором ивенте участвовал Орландо Уит – бывший чемпион мира по кикбоксингу из Франции.

В первом раунде он победил техническим нокаутом американца Роберта Лукарелли, но в четвертьфинале попался на джитсера Ремко Пардоэля, который просто забил Уита локтями в партере. Естественно, за соотечественником в резво стартовавшем и резонирующем промоушене наблюдали во Франции.

«Я начал заниматься каратэ в 17 лет. Тогда, в 1995 году, еще ходили мифы об убийственном выкрике, молниеносном ударе ногой и смертельном ударе рукой. Я получил черный пояс через 5 лет и начал участвовать в соревнованиях. Занял третье место на чемпионате Франции по каратэ в 1 дивизионе. Я горжусь этим, потому что уровень был очень высоким.

Но когда я посмотрел UFC 2 – это стало настоящей пощечиной, подобно открытию бессознательного Фрейдом, гелиоцентризма Коперником и теории эволюции Дарвина. Я сказал приятелю: «Смотри, тут есть каратист. Увидишь, он всех их разорвет!» Сначала был бой чемпиона по кекусинкай Миноки Ичихары с Ройсом Грейси. И его быстро повалили.

Затем вышел красный пояс по кунг-фу Джейсон ДеЛучия, опять против Грейси. Все, ему конец, подумали мы. Бой продлился не больше минуты: Ройс Грейси без труда победил болевым на руку. Это стало шоком. Обещанная непобедимость боевых искусств совершенно не соответствовала действительности, и UFC наглядно продемонстрировал нам это. Ничто больше не могло быть, как раньше», – вспоминал Грегори Бушелагем, один из олдскульных бойцов Франции, переквалифицировавшихся из традиционных единоборств в MMA.

Французы появились не только в UFC, но и в Pride – главном промоушене 2000-х. Чейк Конго и Сириль Диабате забросили кикбоксинг и ушли в смешанные единоборства, Давид Барон – дзюдо, а всего во Франции таких примеров стало очень много.

«ММА занимаются от 40 000 до 60 000 человек. Кроме того, нужно принять во внимание всех, кто может прийти в этот спорт. Очень серьезные цифры», – говорил президент Федерации борьбы Ален Бертолом.

Почему цифры приводил функционер борцовской организации? Все просто: из-за популярности секции MMA открыли почти во всех ассоциациях, так или иначе связанных с единоборствами, но самостоятельной федерации не было. Кстати, смешанные единоборства взяли за основу даже для тренировок спецназа.

«Долгое время занятия по рукопашному бою вели представители традиционных видов спорта: каратэ, дзюдо, бокс. Лилиан Альмера, старшина 11-й воздушно-десантной дивизии, первым принес понятие ММА в армию. Преимущество для военного в том, что ты не отрабатываешь отдельно бокс или дзюдо, а работаешь сразу над всем. Уличная драка напоминает скорее ММА, чем большинство других традиционных боевых искусств», – рассказывал Михаэль Иллуз, бывший инструктор французских спецслужб.

Пока французы адаптировались к мировым MMA нулевых (хотя больших чемпионов не было), внутри страны в основном проводили турниры по панкратиону – спорту, который напоминает смешанные единоборства, но все-таки с рядом различий в правилах. Там тоже бьют, тоже борются, но гораздо больше ограничений.

Во Франции можно было заниматься MMA, а в 2006-м появился Venum – главный поставщик экипировки. Но минспорта все равно запрещало турниры

Неразбериха с федерациями осложняла развитие MMA в стране. Секции открывались по всему региону, Конго и другие французы дебютировали в UFC, Бушелаг дрался с Гегардом Мусаси за титул Cage Warriors, но во Франции был только панкратион.

Ситуация стала еще непонятней, когда в 2006-м именно французы (конкретнее – Франк Дюпуис) создали Venum – бренд, специализирующийся на бойцовской экипировке. Боксерские перчатки, накладки и щитки для MMA, капы, бинты – фирма моментально захватила рынок, закрепившись на главных бойцах планеты. Казалось, что Франция может стать реальным европейским центром смешанных единоборств, учитывая и вовлеченность внутри страны, и международные выходы.

Через 3 года Бертран Амуссу основал Французскую комиссию MMA, которая при этом официально все равно не брала на себя риски и обязательства по курированию спорта в стране.

И тогда в 2016-м правительство психануло. Министерство спорта опубликовало новые правила, относящиеся к единоборствам, и MMA как самостоятельный вид спорта не упоминался.

«Бои будут проводиться на ковре или на ринге с тремя или четырьмя веревками. Углы буду защищены. Следующие техники строго запрещены и их использование будет вести к незамедлительной дисквалификации: удары коленями по лежащему на полу сопернику; любые удары локтями; удары головой; удары по гениталиям, позвоночнику, затылку или горлу; тычки пальцами в глаза, рот или нос; дергание за волосы; намеренный бросок соперника на голову или шею; выбрасывание соперника с ринга», – говорилось в докладе.

Так мимо страны прошли, пожалуй, главные годы развития MMA в мире. В 2010-х UFC получил наибольшую популярность, конкуренцию ему навязывал Bellator, а смешанные единоборства эволюционировали до нынешнего состояния. При этом у Франции был герой, за которым следила вся страна: Фрэнсис Нганну шел к титульнику UFC, но будь за его плечами не только нокауты, но и возможность для промоушена проводить домашние турниры – продвижение стало бы еще проще.

«Министерство держит нас за идиотов. В Европе все страны, кроме Франции и Норвегии, признали MMA. Я надеялся, что до этого не дойдет, но мы подадим иск в суд, чтобы обжаловать это решение», – комментировал запрет MMA Амуссу.

Иск отклонили. И Франции пришлось ждать еще 4 года.

Бои легализовали только в 2020-м. Французский рынок еще по-прежнему сырой, зато UFC воспитал звезду, с которой дебютирует в стране

Новостей о снятии запрета прождали до 2019-го. Тогда экс-министр Франции по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняну анонсировала легализацию на 2020-й. Федерации единоборств должны были отправлять в минспорта заявки с обязательствами о курировании и регулировании MMA-турниров.

Эти функции на первое время забрала на себя Федерация бокса Франции, но параллельно с этим зародилась и самостоятельная Федерация MMA, которая перенимала опыт у боксеров и старалась структурировать смешанные единоборства в стране.

Первым во Францию зашел Bellator, хотя UFC сразу же позитивно отреагировал на легализацию. Но организация турнира от главного мирового промоушена требовала большего времени, поэтому все затянулось еще на пару лет. К этому времени Фрэнсис Нганну забрал чемпионский титул, но слегка отдалился от Франции, гораздо больше времени уделяя родному Камеруну.

Поэтому промоушену нужен был коренной француз, способный стать полноценной звездой как организации, так и страны. И такой появился: тяжеловес Сирил Ган без поражений дошел до временного чемпионства UFC, но в объединительном бою в январе 2022-го проиграл тому же Нганну. Теперь он возвращается – вместе с дебютным турниром UFC во Франции и идеальным матчмейкингом.

Его бой против Тая Туивасы выглядит просто шикарным ходом для старта лиги в новом для себя регионе, ведь стилистически это противостояние – кошмар для Туивасы, который чудом оказался в топ-5 тяжеловесов, а Ган по всем показателям должен устраивать шоу. Для родной Франции, которая так долго ждала этого события.

Фото: unsplash.comkaterryna; globallookpress.com/John Marshall Mantel/ZUMAPRESS.com, Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Martin Rickett/PA Images, Mike Roach/Zuffa LLC