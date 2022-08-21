Эдвардс рос в ямайском гетто и дрался с бандами Бирмингема, а отца застрелили в ночном клубе. Сегодня Леон сделал невозможное: нокаутировал Усмана

Рассказываем о новом чемпионе UFC.

Есть бойцы, которым тяжело стать медийными. Кому-то не хватает харизмы, кому-то – зрелищных нокаутов. 29-летнему Леону Эдвардсу не хватает всего: он не умеет говорить, не использует трэшток, а большинство боев заканчивает решением. Он может драться с перерывами в год или два, но каким-то чудом дотерпел до титульного шанса.

И использовал его: проигрывал реванш Камару Усману, а за минуту до конца выдал одновременно камбэк и нокаут года. Хай-кик Эдвардса наглухо срубил доминирующего чемпиона, которого многие считали новым величайшим бойцом современности. Теперь Леон – новый чемпион полусреднего дивизиона UFC.

И хоть у Леона репутация скучного парня, за ней скрывается жуткая история жизни.

Эдвардс родился на Ямайке. Он жил в хижине, видел перестрелки, а его отец был местным бандитом

Леон родился на Ямайке и провел детство с родителями и братом в крошечной деревянной хижине. Там была всего одна комната: она была и кухней, и гостиной, и спальней. Семья спала на одной кровати, но Леон не чувствовал стыда – так жили все вокруг.

Он рос счастливым ребенком – родители делали все для него и брата.

Леон был единственным мальчишкой в районе, которому купили радиоуправляемую машинку и велосипед. Но соседи не трогали Эдвардса – его отец был криминальным авторитетом. Все в доме знали, чем он занимается, но не осуждали. Перестрелки, наркоторговля и грабежи были обычным делом в тех краях.

«Кингстон [город, где жила семья Эдвардса] был сумасшедшим. Он был полон преступности и банд. Место, где мы жили, называлось «линией». Это область, из которой вам не следует выходить. В других «линиях» вы постоянно в опасности, по ночам по ним нельзя ходить. Люди бедны, но продолжают воевать за территорию. Вероятно, нищета и голод делают это с мужчинами. Это было безумие», – вспоминал Леон.

Жизнь на Ямайке заставила Эдвардса рано повзрослеть. Он видел, как люди стреляют друг в друга:

«В детстве убийство стало для меня нормой. Все, что видит ребенок на Ямайке – это наркотики, убийства, перестрелки и нищета. Мы не прятались, когда играли и слышали выстрелы. Просто осматривались вокруг и продолжали. Я не видел, чтобы кого-то застрелили у меня на глазах, но видел парней, которых настигали пули, когда они убегали. Это – часть жизни, и мы не видели ничего другого».

Отец перевез семью в Англию. Он погиб, когда Эдвардсу было 14 – и мальчик вступил в банду

Когда Эдвардсу было 6, отец переехал в Лондон, а через несколько лет перевез семью. Они поселились в Астоне – криминальном районе Бирмингема. Отец остался в Лондоне, где занимался криминалом и навещал родных по выходным. Но денег не хватало – мама Леона устроилась уборщицей, чтобы содержать детей.

Когда Эдвардсу было 14, его отца застрелили в ночном клубе. Семья слышала, что причиной стали деньги, но не знала подробностей. Они понимали: рано или поздно это могло случиться. Леон тяжело пережил потерю отца и стал неуправляемым:

«В Астоне было полно банд. Они соперничали, между ними было постоянное насилие. Я присоединился к младшим ребятам. Я не планировал вступать в банду – это был способ выжить. Люди не понимают, что возможности ограничены, когда вы не знаете ничего лучшего».

Леон постоянно дрался: чтобы защитить друзей, заслужить уважение или запугать другую группировку. За это еще в школе Леона прозвали «Рокки». И хотя боец выступает в UFC под этим прозвищем – о подростковых годах вспоминает с ужасом.

«Моя банда участвовала в драках, грабежах и поножовщине. Мы продавали наркотики, курили травку и выпивали. Меня несколько раз арестовывали за драки и ношение ножа. Тогда я сделал несколько вещей, о которых искренне сожалею. Трудно поверить, что это делал я. Это была другая жизнь – я не люблю о ней вспоминать. Я стараюсь каждый день наверстывать упущенное», – говорил Эдвардс.

Мама отвела Леона в зал, чтобы вытащить из банды. Он влюбился в спорт – и привел в него друзей

Когда Леону было 17, они с мамой гуляли в Эрдингтоне – части Бирмингема, куда переехали из Астона. Они увидели новый зал, где объявили набор в группу ММА. Мама хотела вытащить Леона с улицы и записала на тренировки. Парень не знал, что такое ММА – это был новый спорт для Великобритании. Мама с трудом оплачивала занятия, но сыну это пошло на пользу. Леон больше не торчал на улице, а усердно тренировался – часто по несколько раз в день.

«Я искренне благодарен маме за то, что она сделала для меня. В детстве я этого не замечал, но теперь у меня самого маленький мальчик. Теперь я знаю, что она сделала то, что должна была. Она помогала семье выжить – я ни в чем не нуждался. Тренировался два-три раза в день, семь дней в неделю. Через несколько месяцев я спросил менеджера спортзала, могу ли работать у них, обучая детей, и не платить за тренировки. К моему удивлению – он согласился», – вспоминал Эдвардс.

Леон провел первый любительский бой спустя восемь месяцев тренировок. Он выиграл четыре поединка за вечер и понял, что создан для ММА:

«Я знал – это то, чем я хочу заниматься. У меня все получалось, это было от природы. Я верю, что именно для этого бог поместил меня сюда».

Когда Леон пришел в спорт, то подтянул в зал друзей. Темнокожие ребята в округе видели успехи друга и пытались следовать его путем. Это то, чем Леон гордится по сей день. Он сумел показал им другой путь – без криминала.

Эдвардс – один из самых универсальных полусредневесов UFC. И доказал это в бою против Усмана

В 2014-м Эдвардс выиграл титул чемпиона BAMMA в полусреднем весе в Лондоне, а в том же году подписал контракт с UFC. Ему было всего 23. Леон понимал, что хочет быть чемпионом – и никогда не возвращаться на улицу:

«Когда вы видите другой образ жизни, вы воспринимаете все иначе. Сейчас я много путешествую и вижу разных людей. Это расширяет сознание – я учусь у каждого, кого встречаю. Я хочу передать это семье, сыну, всем, кто меня окружает.

Это удивительно – достичь того, чего я достиг, с таким прошлым. Люди, которых я знал, пошли совершенно другим путем. Они либо мертвы, либо в тюрьме, либо разорены. Это могло случиться и со мной. Я до сих пор не знаю, почему я сумел выбраться.

Я делаю все, что могу, для семьи и близких, потому что знаю: это могло быть с нами. Мой брат Фабиан тоже боец – он дерется в Bellator, но главная мотивация – это мой сын. Я хочу оставить ему то, чего не имел сам. Поэтому изо дня в день я вкалываю, чтобы дать семье лучшую жизнь, какую только могу».

Эдвардс не проигрывает с 2015-го – он выдал серию из 9 побед подряд (еще один бой признали несостоявшимся), а последнее поражение Леон потерпел 7 лет назад от Камару Усмана. И на UFC 278 он наконец-то дождался своего титульного шанса. Проигрывая поединок, Эдвардс нанес мощнейший хай-кик на последней минуте боя – и срубил Усмана. Так Леон моментально получил все, о чем мечтал: и чемпионский пояс, и внимание к себе, и хайп из-за яркого финиша, а не скучной победы по очкам.

И Леон Эдвардс всегда знал, к чему идет:

«Иногда я возвращаюсь в школу, разговариваю с детьми. Я рассказываю им, что важно не то, кем ты родился, а кем ты стал. В детстве я не мечтал стать бойцом топ-10 в мире. Никогда. Это даже не приходило мне в голову. Быть там, где я сейчас – это просто безумие.

Я купил дом и являюсь банковским счетом для семьи. Я стараюсь дать им все, что нужно. Моя мать открывает ямайский ресторан, а недавно я перевез бабушку в Бирмингем. Ей почти 80, и она впервые покинула Ямайку. Я хочу показать ей Лондон, Букингемский дворец – все эти туристические штучки. Я знаю, что ждет меня в будущем. Я действительно верю, что рожден быть чемпионом. Я знаю, что однажды получу этот пояс. Так должно было случиться».

Фото: REUTERS/Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Alex Goodlett / Stringer, Mike Roach / Contributor, Dean Mouhtaropoulos, Jeff Bottari/Zuffa LLC; instagram.com/leon_edwardsmma