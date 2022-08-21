Усик разбил Джошуа в реванше, хотя судьи чуть не украли победу. Но Александр – все еще чемпион!

Шикарный бой.

Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа был главной афишей мирового бокса в 2022-м. И как классно, что ожидания не разошлись с реальностью, потому что в ринге получилась жара на 36 минут, то есть – на все 12 раундов!

По их итогам Усик сохранил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF, прибавив к ним еще и пояс журнала The Ring. Но при объявлении победителя было страшновато – один из судей каким-то образом увидел победу Джошуа.

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Энтони Джошуа, учитывая ошибки первого боя, с первых же секунд реванша постарался занять центр ринга, оказывая на Усика давление. Но Александр был отлично готов к такому сценарию, шикарно двигаясь на ногах, меняя углы и выдавая бешеный объем ударов и финтов. Претендент боксировал экономнее, сделав ставку на процент точных попаданий – Джошуа вообще не рисковал в атаке.

Но Энтони было максимально тяжело подобраться у чемпиону: он не мог навязать грязный и силовой бокс, а когда дело и доходило до клинча, то Усик моментально из него выходил. При этом если в начале боя Александр был не очень точен, то к середине поединка полностью приспособился к Джошуа, который никак не нащупывал нужную дистанцию.

Усик задал феноменальный темп, настолько, что в какой-то момент даже казалось, что он сам его не выдержит. Но Александр устраивал короткие передышки, после чего заново включался. Джошуа не помогли даже удары по корпусу, которые не сильно замедлили Усика. Поэтому картина боя (безусловно красивая) была примерно одна на протяжении всего поединка: Джошуа давил и искал момент для тяжелого попадания, а Усик перебивал его объемом и точностью, выигрывая и в выносливости.

Редкие взрывы Джошуа не приносили успеха на дистанции поединка, а он фактически завалил главную задачу на реванш – устроить драку. Потому что в вопросе техничного бокса Энтони для Усика – не соперник.

Так прошли все 12 раундов, однако победитель неожиданно был назван раздельным судейским решением: один судья насчитал 115-113 в пользу Джошуа, но двое других не дали случиться катастрофе, отдав победу Усику – 115-113, 116-112.

«Я хочу поблагодарить всех, кто за меня молился. Хочу поблагодарить бога за ту помощь, которую он мне сегодня дал, а он мне много ее сегодня дал. Мой бог – Иисус Христос. Спасибо, Саудовская Аравия!

Я посвящаю этот поединок свой державе, Украине, моей семье, моей команде. Это уже история. Многие поколения будут смотреть этот бой, особенно раунд, где меня очень сильно били, но я выстоял и переломил бой, слава богу.

Фьюри? Я уверен, что он еще не ушел, уверен, он хочет драться со мной. А я хочу драться с ним. Либо я буду драться с Тайсоном Фьюри, либо не буду драться вообще», – сказал после боя Усик.

Наверняка ответ Тайсона Фьюри будет уже в ближайшее время, а пока – Усик однозначно подтверждает свой класс в королевском дивизионе!

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge