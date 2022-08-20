Усик – звезда бокса, но его имя не работает на продажу PPV. Цифры с Джошуа держатся на Энтони

Почти такие же показатели, как у Поветкина.

Уже сегодня пройдет долгожданный реванш Александра Усика против Энтони Джошуа. О бое много разговоров и еще больше – ожиданий. Поединок пройдет по системе PPV, то есть платных трансляций.

Первый бой боксеров закончился триумфом Усика и стал одним из самых продаваемых поединков в истории Великобритании. По прогнозам экспертов, второй бой может этот рейтинг возглавить. И тут возникает вопрос: зрители платят за Александра или Энтони? Пытаемся разобраться в цифрах.

Джошуа хорошо продает не каждый бой, но его цифры – все равно в топе продаж Великобритании

Для начала – бой Энтони Джошуа против Владимира Кличко. Прошедший в 2017-м поединок стал боем года, а на 80-тысячном «Уэмбли» пришлось монтировать дополнительных 10 тысяч мест, чтобы вместить бесконечный поток желающих. Но большинство все равно посмотрело этот бой по телевизору, купив платную трансляцию. Показатели остановились на цифре в 1,53 миллиона PPV, мгновенно возглавив британский рейтинг платных боев. Иного от голодного олимпийского чемпиона Джошуа и живой легенды Кличко никто и не ожидал, поэтому оба бойца в равной степени продали этот поединок.

Далее следовал бой Джошуа против Джозефа Паркера. Завоевание четвертого пояса заинтересовало 1,45 миллиона зрителей по системе PPV, войдя в топ продаж в Британии. Новозеландский не проигрывающий боксер Паркер хоть и прошел с Энтони всю дистанцию, в любом случае не мог сравниться в популярности с британцем.

В следующем бою Джошуа встретился с Александром Поветкиным. Российский боксер не смог завоевать титул, но хорошо заработал, вместе с Энтони продав 1,2 миллиона платных трансляций.

Потом Джошуа впервые в карьере проиграл. Встретившись с Энди Руисом, которого считали способным победить в этом бою лишь единицы, британец сенсационно улетел в нокаут. Этого никто не ожидал, и потому бой с многократным андердогом купили всего 500 тысяч человек. Но ситуация изменилась в реванше, остановившись на 1,58 миллионах проданных трансляций – с учетом продаж в неделю после боя.

Буднично разобравшись с Кубратом Пулевым, Джошуа продал 600 тысяч трансляций. Учитывая бой против Руиса, становится понятно, что Энтони продает далеко не любой бой, особенно – когда дело касается встреч с андердогами.

Поединок Усика и Джошуа раскручивали как мегабой, как событие, которое происходит раз в несколько лет. Тем не менее, букмекеры не верили в сравнительно маленького Усика без нокаутирующего удара. Александр удивил мир, а увидеть это в прямом эфире посчастливилось 1,3 миллионам зрителей.

Продажи PPV Усика совсем плохи. Промоутеры даже хотели отменять систему и транслировать его поединок бесплатно

У Усика не так много боев в королевском дивизионе, чтобы оценивать PPV только в этой весовой категории, поэтому заглянем в крузеры. Поединок с Тони Беллью, который стал для Александра последним в первом тяжелом весе, прошел не так уж просто для чемпиона. Проигрывая по очкам, Усик нашел тяжелейший нокаут в 8 раунде и сохранил титул. Отличный ивент? Зрители рассудили иначе, купив всего 500 тысяч платных трансляций.

Но даже полмиллиона продаж оказалось хорошим результатом на фоне PPV первых боев Усика в тяжах. Поединок с Чеззом Уизерспуном вовсе показывали бесплатно. О бое Усик – Чисора промоутер Боб Арум еще заранее говорил: такой бой должен транслироваться бесплатно.

Глава Top Rank посчитал этот поединок недостаточно качественным для PPV. И не прогадал: по подсчетам специалистов, бой должен был собрать по крайней мере 400 тысяч платных трансляций, но в реальности продажи оказались вдвое меньше. Незвездный Чисора и вчерашний крузер продемонстрировали свою медийность.

Усик создает классный образ, но для западной аудитории Александр все равно непонятен

Получается, что продажи первого боя Усик – Джошуа (1,3 млн PPV) во многом определяются участием Энтони. Ведь Александр приехал боксировать с Джошуа в праймовый момент карьеры, но цифры боя всего лишь на 100 тысяч проданных трансляций больше, чем у Джошуа – Поветкин, хотя российский боксер боксировал с Энтони на закате. Фактически, британец показал высокие продажи во всех последних боях, исключая лишь встречи с большими андердогами. Но и такие поединки отлично продаются в реванше, если Джошуа проигрывает первый бой.

У Александра же всего один по-настоящему кассовый поединок. И тот – с Джошуа. Несмотря на всю зрелищность его боев, яркий образ на пресс-конференциях и взвешиваниях, восточноевропейский боксер слишком далек и непонятен для европейской или американской аудитории. А соотечественники по различным причинам не готовы создать по-настоящему высокие продажи для своего кумира.

Но нельзя забывать, что британский рынок трансляций примерно на столько же отстает от американского, как украинский – от британского. Самый кассовый бой в истории бокса между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо собрал почти в 3 раза больше самого кассового британского – сумасшедшие 4,6 миллиона PPV. И даже трэш-бои показывают в США столько же, сколько лучшие европейские: за драку (никак иначе это не назвать) блогера Джейка Пола с MMA-борцом Беном Аскреном заплатили столько же, сколько за великолепный поединок Джошуа и Кличко – 1,5 миллиона платных трансляций.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Richard Heathcote