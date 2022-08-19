Джошуа – символ Британии: получил рыцарскую награду и флиртовал с королевой. Но сердцем боксер – в трущобах родной Нигерии

Энтони помнит свои корни.

В субботу Александр Усик и Энтони Джошуа проведут реванш. В первом поединке британец был слабее и потерял многочисленные пояса. С ним так уже случалось – в 2019-м он проиграл Энди Руису, но до конца года взял реванш. Джошуа уверен, что сделал работу над ошибками и повторит тот же сценарий – но уже с Усиком.

В субботу Англия будет болеть за Джошуа – его любят на родине и считают образцовым британцем. И хотя Джошуа ведет себя как английский джентльмен, в его венах течет бурная нигерийская кровь. Боксер может встретиться с королевой в Вестминстерском аббатстве, а может поехать в трущобы Нигерии. У Джошуа две родины, и боксер считает, что это делает его только сильнее.

Джошуа считает себя слишком «британским» чемпионом. Он получил рыцарский орден от королевы, но не заслужил уважения фанатов из-за стереотипов

Джошуа собирает стадионы в Англии – его обожает местная публика, а королева дважды встречалась с боксером. В какой-то момент Энтони стал символом британского бокса и любимцем Лондона. Но боец считает, что из-за этого его недостаточно уважали – считая слишком «британским» чемпионом.

«Чувствую, что никогда не получал уважения. Когда я пришел в тяжелый вес, он был мертвым. Я думал: «Позвольте мне войти в игру и сразиться с каждым, кто бы это ни был». Вероятно, никто не уважал мой труд из-за того, что я британец. Я хотел привезти в Великобританию пояс и показать, что мы жесткие. Порой люди считают, что мы пьем чай, едим бисквит и болтаем с королевой.

Я привык, что люди говорили мне: «Эй Джей, братан, как выглядит королева?» Я не чувствовал, что на меня смотрели как на доминирующую силу в тяжелом весе», – признавался Энтони.

В 2018-м Джошуа впервые встретился с королевой – боксер получил из ее рук рыцарский орден Британской империи за спортивные заслуги (это – младший орден в британской наградной системе). Тогда Джошуа был молодым непобежденным боксером, чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO, который одолел Владимира Кличко и выиграл все 22 боя в профи, 21 – нокаутом.

В марте 2020-го Джошуа снова встретился с королевой. На этот раз боксер выступил на День Содружества наций в Вестминстерском аббатстве – среди гостей была и Елизавета II. В своей речи боксер гордо заявил об африканских корнях – Энтони родился в Англии, но имеет нигерийское происхождение.

Боксер рассказал гостям о своем народе. И том, что многие в Великобритании принадлежат к двум и более культурам:

«Я спрашиваю себя: «что в действительности означает Содружество? Вторая часть этого слова для меня ключевая. Это – объединение, совместное будущее, которое может создать возможности для наших братьев».

Джошуа – англичанин по паспорту, но душой тянется в Африку. Боксер ездил на родину родителей в Нигерию и удивился, как за него болеют в трущобах

Джошуа имеет сразу две родины – Англию и Нигерию. На бицепсе Энтони – татуировка Африки с его малой родиной. А после поражения от Руиса Джошуа отправился в Нигерию, чтобы морально подготовиться к реваншу.

Энтони поехал в Макоко – город на воде в Нигерии. Там живет до 300 тысяч человек, но официально нет отчетов о существовании здесь домов и людей. А в ходе последней переписи населения жителей этих мест даже не учитывали.

«Когда мы вышли на удаленные улочки Макоко, люди нам рассказали, что политики даже не ходят туда. В Нигерии много людей – очень богатые, очень бедные. Людей среднего класса очень мало. Макоко на самом дне, там дикое перенаселение, но люди счастливы», – рассказывал Джошуа.

Энтони выбрал место не просто так – именно из Макоко его родители приехали в Великобританию. Боксер хотел увидеть родные места предков и знать, чем они жили.

«Люди были шокированы, что мы пришли туда. Это было довольно опасно, было несколько неожиданных моментов. Например, пространство, в котором могли разместиться 500 человек, вмещало 2000. Представьте, как вы идете в этой толпе. А мы шли плечом к плечу.

Люди не хотели нас отпускать, они пели мое имя. Мы пошли в храм Фела Кути, это было место, где местные смотрели мои бои. Люди говорили мне: «Обязательно верни эти пояса». Это очень вдохновляет. Я мог выиграть 10 титулов, приземлиться в Хитроу, и никто меня не ждал, кроме моей мамы и двоюродного брата. А тут люди искренне поддерживают и желают тебе успехов», – делился радостью боксер.

Джошуа в детстве был в Нигерии: полгода жил в школе-интернате, но родители вернули его в Англию. Сейчас Энтони – британский джентльмен и флиртует с королевой

Это был не первый визит Джошуа в Нигерию: в 12 лет родители привезли его на родину и на полгода отдали в местную школу-интернат. Энтони признается, что время, проведенное там, пошло ему на пользу, сделав более ответственным и дисциплинированным.

«Я думал, что еду в Нигерию на каникулы. Я не был готов к тому, что окажусь в школе-интернате. В такие моменты вы задаете себе вопрос: «Почему?». Но по мере того, как взрослеете, вы понимаете: хорошо, что я прошел через это. Это время определенно пошло мне на пользу.

Думаю, мама просто пыталась провернуть в Нигерии какие-то дела. Вероятно, она думала об этом, но не сообщила нам, потому что мы были детьми. Мы пробыли там недолго, всего полгода. Но жизнь круто изменилось: в 5:30 утра я должен был просыпаться, идти за водой, ставить утюг, чтобы он нагрелся. Ваша одежда всегда должна быть чистой и поглаженной. Это не проблема, но к этому я не был готов. Однако в любом случае эти полгода научили меня дисциплине», – вспоминал Джошуа

Несмотря на африканские корни, Энтони – образцовый англичанин. В 2020-м он заранее подготовился к встрече с королевой Елизаветой II и посмотрел сериал «Корона» на Netflix, чтобы узнать, как себя вести в высших кругах. Поэтому при общении с королевой боксер был максимально галантным:

“Что я понял, встретившись с ней, так это то, что она на самом деле нормальный человек. Я просто поздоровался и спросил: «Как дела?» А потом я сказал, что знаю, что она очень занята. Поэтому я не буду задерживать ее слишком долго – и добавил, что ее платье очень хорошо подходит к глазам».

Многих это насмешило, ведь фанаты посчитали, что Джошуа заигрывал с королевой. На что Энтони со смехом парировал: «Я не флиртовал с ней! Она была очень уважительна, поблагодарила меня за то, что я пришел, и сказала, что я произнес прекрасную речь. Но я и не думал, что она скажет: «О, кстати, нокаутируй Фьюри!»

В эту субботу Джошуа снова выйдет в ринг под английским флагом, чтобы вернуть стране потерянные пояса. Королева вряд ли будет смотреть бой, но фанаты бокса – соберутся у экранов. Ведь в ринге столкнутся, возможно, сильнейшие тяжеловесы после ухода из дивизиона Тайсона Фьюри – Александр Усик и Энтони Джошуа.

Фото: East News/FAYEZ NURELDINE/AFP, Wiese/FaceToFace, MarianneMueller/face to face; Gettyimages.ru/Dan Kitwood, Ben Stansall-WPA Pool; twitter.com/anthonyjoshua