Как Джошуа победить Усика? Рассказывает спарринг-партнер британца

Разбираем козыри Энтони.

Все готово к реваншу Александра Усика и Энтони Джошуа. Вечером 20 августа они проведут второй бой за 3 чемпионских титула в тяжелом весе, а мы наконец-то узнаем: результат первой встречи – случайность или закономерность.

В сентябре 2021-го Усик перебоксировал Джошуа по всем показателям, едва не финишировав его в самой концовке. Многие считают, что главная ошибка Энтони – провальный геймплан, который он не смог поменять по ходу встречи. Однако у Джошуа по-прежнему есть компоненты для победы над Александром.

Вместе с боксером-профессионалом, спарринг-партнером Джошуа в первом лагере подготовки к Усику – Вартаном Арутюняном, разбираем козыри британского тяжеловеса.

Физическая мощь Джошуа. Он может истощить Усика преимуществом в габаритах

Недавно мы писали про плюсы Александра, среди которых – подвижность и скорость, аномальные для тяжеловесов. Но при правильном использовании габаритов Джошуа может перекрыть это своей мощью, в которой никто не сомневается, но которую надо очень грамотно применять.

«Джошуа может выиграть силой и грязью, потому что физически мощнее Александра. Думаю, во втором бою Энтони будет пользоваться именно этой тактикой, а если нет, то проиграет и в этот раз.

Джошуа надо не боксировать, а драться. Но драться с умом: габариты огромные, если начнет открыто махать, то Усик может и поймать, и перебить. Суть в том, что Энтони нужно воспользоваться габаритами, повисеть в клинче, бить непонятно откуда. Если посмотреть бой Усика и Чисоры, то из-за всей грязи со стороны Дерека Александру было очень тяжело боксировать. Джошуа нужно составить примерно такую же картину», – объясняет Вартан.

Если Джошуа сможет навязать грязный бокс и клинчи, в которых Усику придется прочувствовать на себе весь вес и силу соперника, то это может сыграть роль. Александр потенциально замедлится, будет менее подвижен и сократит количество многосерийных комбинаций.

Вопрос только в том, как при этом будет выглядеть см Джошуа, ведь большие мышцы нужно обильно кормить кислородом.

«После первого боя люди говорили, что Джошуа едва дышал в 12-м раунде, он не выносливый. Возможно, тогда против него сыграл какой-то психологический фактор, но находясь с Энтони на подготовке, могу сказать, что он спарринговал по 15 раундов. Спарринг-партнеры уставали, а он был достаточно свежий. Нельзя сказать, что он закисляется, я не видел проблем с функционалкой. Тут просто надо учитывать, что Джошуа был на фоне Усика – Александр очень выносливый. А говорить, что Джошуа слаб функционально – бред», – считает Арутюнян.

Джошуа очень жестко бьет. Он слабее Усика в технике, но способен завершать бои одним панчем

Качество Джошуа, вытекающее из его силы. Энтони даже на фоне больших тяжеловесов выглядит как бодибилдер: отлично сложен и прорисован, потому что много времени уделяет физической форме.

У Усика великолепная школа бокса, он выбрасывает много ударов, доносит их до цели, но у него в любом случае нет того тоннажа, который может выдавать Джошуа. Энтони обладает одиночным панчем, способным финишировать соперников.

«У Джошуа безумная ударная сила, он очень жестко бьет», – говорит Арутюнян, знающий попадания Джошуа на собственном примере.

Да, Александр техничнее, но недооценивать обученность Энтони тоже не стоит. Вартан уверен, что британец – один из самых скилловых в дивизионе, а мнение про технику сложилось, как и в случае с выносливостью, только на фоне Усика:

«Легковесы как правило техничнее тяжеловесов. Та же ситуация с Джошуа: для тяжеловеса он очень техничный и обученный, но у Усика школа намного лучше. Он умнее как боксер и техничнее. Но нельзя Джошуа назвать технически слабым, в дивизионе он один из самых обученных. Просто Усик – это другое. Я до сих пор даже не могу назвать его тяжеловесом, он будто до сих пор крузер».

Джошуа психологически легче выступать без титулов. Но характер действительно вызывает вопросы

Если прослеживать карьеру Джошуа, то складывается впечатление, что он гораздо лучше боксирует в поединках, когда ему необходимо что-то доказывать. Первый громкий бой – против Владимира Кличко, реванш после первого поражения – против Энди Руиса. Сейчас ситуация аналогична.

«Говорят, что Усик однозначно выиграет. Мне кажется, что Джошуа боксировать без титула намного проще, чем с чемпионскими поясами. С ними он не рискует и боиться потерять. А тут он понимает, что либо сейчас, либо никогда. Если Энтони проигрывает, то его могут забыть, он станет неинтересным для многих. И при таком раскладе, если он будет готов идти до конца, то психологически проще, чем в первом бою. А на Усика как раз будет больше давления, это может сыграть роль.

Джошуа будет опаснее во втором бою. Ребята рассказывали о его подготовке. В первый раз он хорошо подходил, но все равно не было такого, как сейчас. Он голодный. И когда человеку терять нечего, он идет на все», – объясняет Арутюнян.

Но к характеру Джошуа все-таки есть вопросы. Ощущение, что морально он правда нестабилен, ведь в ответственных боях, когда Энтони голодный, он рвет и идет до конца, но уже в следующих может безвольно сдаться даже без попытки что-то переломить.

«Самая большая слабость Джошуа – он не умеет переламывать бой в свою сторону. Когда что-то не по плану, у него нет агрессии. Даже в бою с Усиком, начал проигрывать и ничего не менял. Мне кажется, у него нет характера: когда его бьют, он проигрывает и не показывает волю к победе. С другой стороны, в бою с Кличко он показывал характер. Вставал после нокдауна, дрался и вырывал победу. А потом… С Руисом упал и даже не пытался подняться. Может быть, думает, что раз идет не по плану, то все равно будет реванш и там он уже отыграется», – считает Вартан.

Но если следовать логике выступлений Джошуа, то реванш с Усиком – как раз тот момент, где он должен показывать характер и доказывать. У Энтони есть козыри, которыми он может вернуть чемпионские титулы, а если психологически Джошуа будет готов рубиться – то счет в противостоянии вполне может стать равным.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Francois Nel