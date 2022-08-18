Титульный бой Усмана и Эдвардса, поединки Альдо, Рокхолда и Романова. Онлайн сумасшедшего UFC 278

Начало 21 августа в 05:00 по московскому времени.

Главный мировой промоушен закрывает лето мощным номерным турниром – UFC 278, где собрал просто шикарный кард. В главном событии реванш проведут Камару Усман и Леон Эдвардс, а на кону будет стоять титул полусреднего дивизиона. Также на этом ивенте подерутся Пауло Коста и Люк Рокхолд, Жозе Альдо и Мераб Двалишвили, а Александр Романов попробует пройти крепкого Марчина Тыбуру.

Мы не пройдем мимо такого турнира – все подробности в нашей онлайн-трансляции!

До боев

Камару Усман идет уверенно к статусу GOAT: босс UFC уверен, что если Усман проведет еще несколько успешных защит титула, то он сместит в звании величайшего Джона Джонса. И очередной бой для Камару – чемпионский реванш против Леона Эдвардса. Бойцы впервые встретились в 2015-м, для Усмана это было всего 2-й поединок в промоушене. В итоге он победил, а через 3,5 года стал чемпионом полусреднего дивизиона, отстаивая пояс до сих пор.

Эдвардс с тех пор тоже не проигрывал, выдав шикарную серию, которую испортил только Белал Мухаммад – поединок против него был признан несостоявшимся. А помимо этого у Леона 9 побед, что сделало его обязательным претендентом. Правда, последний раз он выступал больше года назад, в июне 2021-го победив единогласным решением Нейта Диаза.

В со-главном событии подерутся экс-чемпион в среднем весе Люк Рокхолд и восходящая звезда дивизиона Пауло Коста. Также на UFC 278 Жозе Альдо встретится с Мерабом Двалишвили, а Александр Романом – с Марчином Тубырой.

Полностью мейн-кард UFC 278 выглядит следующим образом:

• Камару Усман (20-1) – Леон Эдвардс (19-3);

• Пауло Коста (13-2) – Люк Рокхолд (16-5);

• Жозе Альдо (31-7) – Мераб Двалишвили (14-4);

• Ву Янань (13-5) – Люси Пудилова (13-7);

• Тайсон Педро (8-3) – Хэрри Хансакер (7-5).

Турнир начнется 21 августа в 01:00 по московскому времени, а главные бои – в 5 утра, как и наша онлайн-трансляция, не пропустите!