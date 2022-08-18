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Титульный бой Усмана и Эдвардса, поединки Альдо, Рокхолда и Романова. Онлайн сумасшедшего UFC 278

Усман - Эдвардс
Мераб Двалишвили
UFC 278 UFC 278
Пауло Коста Пауло Коста
Камару Усман Камару Усман
MMA MMA
Жозе Альдо Жозе Альдо
Леон Эдвардс Леон Эдвардс
UFC UFC
Люк Рокхолд Люк Рокхолд
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Начало 21 августа в 05:00 по московскому времени.

Главный мировой промоушен закрывает лето мощным номерным турниром – UFC 278, где собрал просто шикарный кард. В главном событии реванш проведут Камару Усман и Леон Эдвардс, а на кону будет стоять титул полусреднего дивизиона. Также на этом ивенте подерутся Пауло Коста и Люк Рокхолд, Жозе Альдо и Мераб Двалишвили, а Александр Романов попробует пройти крепкого Марчина Тыбуру.

Мы не пройдем мимо такого турнира – все подробности в нашей онлайн-трансляции!

До боев

Камару Усман идет уверенно к статусу GOAT: босс UFC уверен, что если Усман проведет еще несколько успешных защит титула, то он сместит в звании величайшего Джона Джонса. И очередной бой для Камару – чемпионский реванш против Леона Эдвардса. Бойцы впервые встретились в 2015-м, для Усмана это было всего 2-й поединок в промоушене. В итоге он победил, а через 3,5 года стал чемпионом полусреднего дивизиона, отстаивая пояс до сих пор.

Эдвардс с тех пор тоже не проигрывал, выдав шикарную серию, которую испортил только Белал Мухаммад – поединок против него был признан несостоявшимся. А помимо этого у Леона 9 побед, что сделало его обязательным претендентом. Правда, последний раз он выступал больше года назад, в июне 2021-го победив единогласным решением Нейта Диаза.

В со-главном событии подерутся экс-чемпион в среднем весе Люк Рокхолд и восходящая звезда дивизиона Пауло Коста. Также на UFC 278 Жозе Альдо встретится с Мерабом Двалишвили, а Александр Романом – с Марчином Тубырой. 

Полностью мейн-кард UFC 278 выглядит следующим образом:

• Камару Усман (20-1) – Леон Эдвардс (19-3);

• Пауло Коста (13-2) – Люк Рокхолд (16-5);

• Жозе Альдо (31-7) – Мераб Двалишвили (14-4);

• Ву Янань (13-5) – Люси Пудилова (13-7);

• Тайсон Педро (8-3) – Хэрри Хансакер (7-5).

Турнир начнется 21 августа в 01:00 по московскому времени, а главные бои – в 5 утра, как и наша онлайн-трансляция, не пропустите!

Секретная мотивация Усмана – отец. Он отсидел 10 лет и смотрел бои с сокамерниками, а Камару ездил к нему в тюрьму за разрешением драться

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