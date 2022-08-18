Главные ключи Усика для победы над Джошуа: психология, подвижность и техническая оснащенность

Заглядываем в оружейную чемпиона перед реваншем.

Вечером 20 августа состоится супербой в тяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Их первый поединок закончился сенсационной победой Александра, который буквально сводил соперника в школу бокса.

В этот раз расклады изменились: тяжеловесам предстоит сразиться за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, но заметным фаворитом стал Усик. Sports.ru еще раз изучил арсенал Александра и объясняет в пяти причинах, почему Усик сохранит статус чемпиона.

Сильная психология. Усик морально устойчив, а Джошуа – ломается под давлением

Усик крайне устойчив ментально. За всю карьеру Александр не падал духом ни до, ни во время боя. Он не теряется, когда инициатива переходит к его оппоненту или план на бой не работает. Менталка помогает Усику держать удар, а также без проблем драться на чужой территории.

Сила воли Усика особенно ярко видна на фоне морально неустойчивого Джошуа. Мы видели, как британец потерялся, когда Усик не позволил ему вести запланированную игру в первом бою. Одновременно с этим на Джошуа оказывается серьезное давление. Смазанная поражениями Энди Руису и Александру карьера по мнению многих висит на волоске. Вполне вероятно, что еще одно поражение переведет Энтони на уровень пропавшего с радаров Деонтея Уайлдера. Угроза его карьере совсем не призрачна, и в этот раз Джошуа будет биться фактически за свое наследие и право зваться одним из лучших в мире. Такое давление оказывалось чрезмерным и для более жестких ментально бойцов.

Кроме того Энтони плохо подстраивается под меняющийся рисунок боя, если он идет не по плану. Фактически одна из центральных интриг сводится к вопросу: сможет ли Усик предугадать план Джошуа на этапе подготовки и отработать противодействие этому сценарию? Если да, то положение Энтони будет не безнадежным, но крайне тяжелым.

Подвижность и скорость. Они – ответ на габариты Джошуа

Первый бой показал, насколько Усик быстрее Джошуа. Именно его подвижность и серии быстрых ударов пресекли геймплан соперника. Раз за разом британец выцеливал Александра, но слишком много мазал и поэтому не смог замедлить и прикончить Усика. В таком темпе Александр, несмотря на весовую категорию поединка, готов двигаться все 12 раундов. Усик сравнительно мал даже для соседней категории крузеров, а уж в тяжелом весе все его противники крупнее и сильнее.

Подвижность и скорость — ответ на разницу размеров, который позволяет Александру быть конкурентным.

Сама по себе скорость ног и рук хороша, спору нет. Но она сильно теряет в эффективности в поздних раундах, если не объединить ее с еще одним козырем Александра.

Выносливость. Усик дает высокий темп все 12 раундов, наращивая обороты

Усик очень вынослив. Он не просто работает все раунды в высоком темпе – в последних двух отрезках Александр очень часто прибавляет. Именно нажав газ в пол, Усик едва не разделался с Джошуа в финальном раунде их первой встречи. Уставший огромный Энтони шатался и вряд ли бы остался на ногах, продлись бой еще хотя бы минуту.

Отчасти такая феноменальная выносливость связана с тем, что у Александра не особенно тяжелые удары даже при выступлении в крузерах. Он никогда не старается уложить противника в первом же раунде, порой не пытается это сделать вообще весь бой. Такая манера позволяет экономнее расходовать силы (хотя примечательно, что букмекеры в этот раз насчитали больше шансов на нокаут в исполнении Усика, чем панчера Джошуа). Это различие лишь усилится на фоне огромного и накаченного Джошуа: Энтони с высокой долей вероятности будет прессинговать и вкладываться в удары, чтобы замедлить Александра и отобрать инициативу. Особенно это касается бьющих не столько по телу, сколько по дыханию ударов по корпусу, с которыми у Усика были проблемы и в первом бою.

Если Александр переживет бурю первых раундов, то имеет шансы получить по-настоящему серьезное преимущество во второй половине боя и в этот раз закрыть все вопросы нокаутом.

Умножаем выносливость на скорость и подвижность: получаем машину для уничтожения очень больших, пусть и очень сильных ребят.

Техническая оснащенность Усика гораздо разнообразнее. А бойцовский интеллект – выше

Многие именитые тренеры уверены, что техника бьет силу. Умный игровик Усик, который прекрасно смотрится против панчеров, лишь подтверждает это мнение. Александр, как и Василий Ломаченко, известен футворком. Хороший боксер защищается в первую ногами, потом корпусом и хэдмувментом, а глухой блок ставит лишь в крайнем случае. Усик не просто хороший, а отличный боксер.

Передвижения за ведущую руку, легкость на ногах и умение правильно резать углы делают его крайне сложной мишенью для одиночных ударов. Ловить Александра нужно умными сериями ударов со смещением, а это – точно не самая сильная сторона Джошуа.

Но что насчет атаки? Механика ударов Усика заключается не в том, чтобы вложиться в удар с усилием мышц, а чтобы хлестко перенести вес тела во время передвижений на ногах, используя инерцию и вес собственного тела. Это позволяет Александру не тратить лишних сил и извлекать еще больше пользы из передвижений. Арсенал Джошуа не столь широк, как у Александра, но он еще больше сузится, если британец нацелится на нокаут. Примечательно, что эксперты считают главной ошибкой Энтони в первом бою то, что он вышел боксировать, а не прессинговать. Джошуа зашел на территорию противника и закономерно проиграл это противостояние.

Прессинг Энтони в реванше поставит Усика в заметно более опасную ситуацию в начале боя, но откроет больше вариантов для комбинационной работы в середине и концовке.

Место проведения боя – еще один плюс для Усика. У Джошуа не будет британских судей

Букмекеры считают наиболее вероятной победу Усика по очкам. Это важная деталь, если обратиться к первому бою спортсменов. Она прошла в Лондоне, и ряд специалистов озвучивал опасения насчет традиционной привычки британских судей помогать соотечественникам на итоговых карточках. Опасения отчасти были оправданы: некоторые судьи отдали Джошуа раунды, которые он откровенно проиграл, а в финале, когда британец уже болтался от пропущенных ударов и усталости, гонг спас его от нокаута, прозвучав на несколько секунд раньше положенного.

В этот раз бой проходит на нейтральной территории (Саудовская Аравия), что вместе с высоким шансом победы Усика по очкам, будет не самым серьезным, но приятным бонусом.

Да, Усик явный фаворит, но даже с учетом всех его плюсов – это не мисматч. Джошуа готовился с первого дня после поражения и сменил тренера, в то время как Усик остался без своего привычного тренерского штаба, долгое время не тренировался и совершенно не факт, что сумел это компенсировать к бою с бывшим чемпионом, в том числе и олимпийским.

Бой в Саудовской Аравии – бонус и для всех нас, потому что вместо ночного бокса мы увидим реванш в прайм-тайм. Вечер бокса в Джидде начнется 20 августа в 18:00 по московскому времени, а главный бой примерно в 23:00. Так что до поединка года осталось ждать совсем немного.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel