Усик и Джошуа подерутся в Саудовской Аравии. Страна перекупает мировой спорт – кажется, чтобы заслонить нарушения прав человека

Боксу ставят в пример гольф – Тайгер Вудс отказался от $800 млн.

Самый большой бой 2022 года – реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа за 3 титула в тяжелом весе. И неожиданно для многих он пройдет в Саудовской Аравии, а не в США (Лас-Вегас? Нью-Йорк?) или хотя бы Великобритании. Почему?

Власти страны видят спорт как один из главных факторов привлечения туристов (на одном боксе планируют до полумиллиона за 4 года), а также хотят повысить физическую активность внутри региона. И для громких афиш бокс – самый удобный вариант, потому что промоутеры вынуждены принимать лучшие условия, даже несмотря на потенциальные имиджевые потери.

Стороны Усика и Джошуа не скрывают, что приехали в Саудовскую Аравию из-за денег. Они обязаны выбрать место с наибольшим доходом

Первый бой Александра и Энтони состоялся в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма», который вместил 66 тысяч болельщиков. Джошуа на тот момент был чемпионом, поэтому домашнее место для защит титула было естественным – ажиотаж в Англии обеспечен, как и доходы от звездного поединка.

Тогда гонорарный фонд распределялся в соотношении 80% на 20 в пользу Джошуа, а продажи от PPV (Pay-per-view) – 60 на 40. Сообщалось, что гарантированный гонорар Энтони составит 10 миллионов долларов, а Александра – 3. Суммарные доходы, учитывая продажи от платных трансляций, должны были вырасти до 50 и 15 миллионов соответственно.

Но победа Усика вывела его на совершенно другие контрактные условия в реванше: 50 на 50. И обязательный пункт с максимальной выгодой для обеих сторон. То есть организатор, предложивший наибольшее количество денег, автоматически забирал себе второй поединок.

«Контракт на реванш, помимо равного распределения гонорара, включал еще и принцип максимизации выгоды обеих сторон. Это означает, что наша работа, как промоутеров из групп Matchroom и K2 Promotions, заключается в том, чтобы предоставить нашим боксерам лучшие условия, доступные на рынке.

Именно этот критерий должен был стать решающим при принятии решений. Предложение из Саудовской Аравии было самым заманчивым, ни у нас, ни у них не было другого выхода, кроме как провести там бой», – рассказывал промоутер Усика Александр Красюк.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн информацию подтвердил: «По контракту мы должны отправиться в место, которое в итоге принесет наибольший доход, нравится это Энтони или нет. Я обязан заработать для боксеров как можно больше денег».

Так реванш пройдет на стадионе в Джидде, который вмещает 40 тысяч болельщиков. Гарантированные гонорары, о которых шла речь при обязательстве выбора, составят по 40 миллионов долларов Усику и Джошуа. Плюс процент от PPV, то есть финансово превзойти предложение Саудовской Аравии было невозможно.

Стране вообще очень удобен формат торгов в боксе: когда стороны должны принимать лучшее предложение, Саудовская Аравия может просто перекупать любой топовый бой.

Промоутеры видят в Саудовской Аравии новый регион для освоения. Там даже хотели провести реванш Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо

Первое мощное событие в боксерской истории Саудовской Аравии прошло в сентябре 2018-го, когда страна приняла финал Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) во втором среднем весе между Джорджем Гроувзом и Каллумом Смитом. Изначально в регионе должен был состояться финал первого тяжелого веса – как раз с участием Усика, но в решающий раунд вышел Мурат Гассиев, из-за чего бой перехватила Россия.

«Это может стать началом чего-то большого. На этой планете еще нет промоутера, который приехал бы сюда, чтобы попробовать организовать бокс», – говорил тогда организатор WBSS Калле Зауэрланд, сравнивая финал Суперсерии с боями Мухаммеда Али против Джорджа Формана на Филиппинах и Джо Фрейзера в Заире.

Через год Хирн говорил, что Саудовская Аравия хочет заполучить бой Мэнни Пакьяо и Майки Гарсии:

«Они заинтересованы в том, чтобы в Саудовской Аравии проходили самые большие бои. У них куча денег, и в ближайшее время они никуда не денутся. Я получаю предложения от всех на Ближнем Востоке, но Саудовская Аравия сейчас – это те, кто готов вкладывать деньги и доверять нам».

Тем же летом снова объявился Флойд Мейвезер.

«Я хочу поблагодарить вас. Поехать в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с вами и поговорить о реванше Мейвезер против Пакьяо – это большая честь для меня. Саудовская Аравия, Флойд Мейвезер уже в пути!» – сказал тогда на видео Флойд.

До этих поединков дело не дошло, но в 2019-м Хирн все-таки зашел в регион с реваншем между Джошуа и Энди Руисом, причем как и в случае с Усиком, Саудовская Аравия приняла бой именно после проигрыша Энтони в первом противостоянии.

«Мы должны осознать, что за пределами Кардиффа и Мэдисон-Сквер-Гарден существует другой мир, и мы обязаны развивать бокс на новых территориях и в регионах. Посмотрите, сколько событий мирового уровня проходит в этом государстве, у них есть свое видение и вера в бокс.

Это событие может изменить бокс навсегда. Если Саудовская Аравия будет вкладывать средства в такие бои, с имеющимся у них потенциалом для развития спорта вы можете увидеть большие изменения в боксе», – говорил Хирн.

И вот через 3 года Саудовская Аравия дошла до по-настоящему главного боя 2022-го. По словам властей, они собираются привлечь в регион 500 тысяч болельщиков за ближайшие 4 года, проводя поединки вроде Усик – Джошуа.

А что в стране с другими видами спорта? Много автогонок, гольфа, скачек и даже рестлинга

Бокс – самый удобный для Саудовской Аравии с точки зрения затрат на привлечение внимания вид. Популярность отдельных спортсменов и громкие афиши действительно способны привести в страну как туристов, так и дополнительных инвесторов.

Но бокс далеко не единственный вид спорта, в который инвестируют в Саудовской Аравии. Сама стратегия появилась в 2016 году, когда власти представили программу «Видение-2030», в рамках которой страна должна минимизировать нефтезивисимость, развивая образование, инфраструктуру и туризм. Возглавил ее наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который также управляет Госинвестиционным фондом королевства и уже знаком болельщикам «Ньюкасла» из английской Премьер-лиги.

«Видение-2030» должно также поднять уровень национальных чемпионатов и позволить местным спортсменам конкурировать на международных стартах. Если в 2017-м в стране было 32 спортивные федерации, то к концу 2021-го стало уже 92.

«Мы в королевстве инвестируем во многие виды спорта. Правительство понимает, что спорт очень важен для молодежи, для ее будущего. У нас 70% населения страны моложе 40 лет, и нужно, чтобы люди были активными. Мы должны побуждать их больше заниматься спортом и должны быть уверены, что делаем это правильно», – объясняет одну из целей стратегии министр спорта принц Абдул-Азиз.

Важным спортом для Саудовской Аравии стали автогонки. В 2018-м там провели этап «Формулы Е», что послужило поводом для введения туристических виз:

«Еще в 2017-м этого не было. Процесс инициировали с приходом Формулы Е, и в течение 3-х месяцев министерство туризма разработало схему, которую мы внедрили в спортивном секторе. Сегодня представители 50 с лишним стран могут получить визу по прибытии. Раньше же мы не могли проводить никаких мероприятий, страна была закрыта», – продолжает Абдул-Азиз.

После этого женщинам в стране разрешили водить машину, а Дания Акил дошла до победы в Кубке мира по ралли-рейдам в категории Т3, что позволило ей поучаствовать в Дакаре-2022. И, наконец, в 2021-м в Саудовской Аравии дебютировала «Формула-1».

Еще проводят масштабные турниры по скачкам, где бюджет составляет 20-30 миллионов долларов, главные из них – на королевском стадионе в Эр-Рияде. Они обошли Кубок мира в Дубае, считавшиеся до этого самыми дорогими скачками в мире.

Сюда же заезжала влиятельнейшая организация в мире рестлинга – WWE. Но самым затратным стал гольф. Тот самый Госинвестиционный фонд Саудовской Аравии спонсирует профессиональный тур LIV Golf.

И именно при сравнении бокса и гольфа разгорается серьезный скандал.

Вудс отказался от $800 млн за участие в турнире: не хочет получать деньги от страны, нарушающей права человека. Есть мнение, что спорт для Саудовской Аравии – прикрытие

Саудовская Аравия уже несколько лет интегрируется в мировое сообщество, проводя все больше реформ. Но еще в 2018-м на заседании Совета ООН публично обсуждали действия властей и подавление прав человека.

Например, право на свободу самовыражения, свободу слова, права женщин, религиозных меньшинств, заключенных и мигрантов. Руководство страны призывали отменить смертную казнь, в том числе несовершеннолетних, а также рассмотреть дела, связанные с пытками и убийствами. Также Саудовскую Аравию обвиняли в конфликте в Йемене, в ходе которого гибло мирное население.

Из-за этого эксперт американского аналитического центра по Ближнему Востоку Хилал Хашан в своей работе заявил, что спортивные мероприятия, на которые Саудовская Аравия нацелилась после анонса «Видения-2030» – просто смещение акцента.

В этом году некоторых гольфистов исключили из PGA Tour – основного организатора соревнований. Причиной стало участие в LIV Golf. А ведь Саудовской Аравии отказал даже Тайгер Вудс. По словам экс-первого номера рейтинга Грэга Нормана, Вудса не уговорили даже 700-800 миллионов долларов гонорара, а Тайгер считает, что власти страны нарушают права человека. И критикует тех, кто берет от них деньги.

По мнению редактора World Boxing News Фила Джэя, гольф – прекрасный пример для бокса. В своей колонке он раскритиковал Эдди Хирна, который игнорирует нарушения властей Саудовской Аравии, мотивируя организацию реванша Усик – Джошуа деньгами. Джэй считает, что промоутеров в боксе тоже надо наказывать, если они участвуют в деятельности на территории страны.

Но у Эдди Хирна свое мнение:

«Я делал здесь бои раньше, и они были успешны. Я видел работу, проделанную в регионе для организации крупного спортивного события. Бокс – исключение, это не 18-луночный спектакль. Мотивация игроков в гольф – только деньги. А боксеры дерутся на глазах тысяч людей по всему миру и в потенциально опасной обстановке.

Буду делать бои на Ближнем Востоке снова и снова. Мне это нравится».

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Julian Finney, Ross Kinnaird,Richard Heathcote, Marco Rosi, Kevin C. Cox