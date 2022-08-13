Дерзкий саксофонист из UFC: Миршерт мечтал стать учителем музыки, но увидел ММА – и ушел в кровавый спорт

Теперь играет только для фанатов.

Джеральд Миршерт – средневес UFC с нетипичной для бойца судьбой. В детстве он занимался тхэквондо, но главной его страстью была музыка. В пятом классе Миршерт начал играть на саксофоне, влюбился в инструмент и оттачивал мастерство до самого выпуска.

После этого Миршерт поступил в колледж, чтобы получить музыкальное образование, планируя стать учителем музыки. Но однажды Джеральд увидел по телевизору ММА и влюбился в спорт. Лишь в 19 он впервые пришел в секцию ММА, где начал усердно тренироваться. Джеральд так выкладывался на тренировках, что получил прозвище Машина, которое закрепилось за ним и в UFC.

Тхэквондо – не лучшая база для бойца ММА. Поэтому Миршерт активно изучал различные единоборства, а в первую очередь – джиу-джитсу. Он получил черный пояс и стал настоящим мастером сабмишенов – большую часть побед в ММА одержав именно ими (26 из 34).

Именно работой в партере Миршерт прославился в UFC. У него не лучший бокс, удары ногами и переводы в партер. Но зато высочайший уровень джиу-джитсу – Миршерт может выйти на удушающий или прием и спасти даже безнадежный бой.

Однако против элитных бойцов тактика не работает – Чимаев вырубил Миршерта первым же ударом. Самый впечатляющий скальп американца за последнее время – это Махмуд Мурадов. Проспект считался фаворитом, но быстро устал и проиграл удушающим.

Джеральд далек от борьбы за титул и понимает, что не станет чемпионом. Но боец стал фанатом единоборств: он хочет драться как можно дольше, после чего – преподавать ММА. При этом за карьеру он уже провел 49 боев, но не намерен останавливаться.

Мечту стать учителем музыки Миршерт оставил. Но по-прежнему играет на саксофоне. В первые дни локдауна, когда в США все оказались заперты дома, Джеральд развлекал подписчиков музыкой. Миршерт играл для них на саксофоне, а в одном из видео исполнил мелодию «Careless Whisper» группы Wham!

Это был хороший момент в карьере Миршерта. Ведь до этого он победил сабмишеном на UFC 248 Дерона Винни.

«Ненадолго я сел на классическую диету Среднего Запада – пиво и сыр. У меня был бой, все прошло хорошо, так что я немного отпраздновал», – вспоминал Джеральд.

А в ночь на это воскресенье на UFC Fight Night Миршерт подерется с нокаутером Бруно Силвой. Американца снова считают андердогом, а сможет ли он всех удивить – мы узнаем уже скоро.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger/Zuffa LLC; globallookpress.com/Louis Grasse