Худший боец в истории UFC. Смайлик живет на ферме с топ-моделью, содержит 63 души (дети и животные) и ставит антирекорды

Сэм Алви – самый счастливый парень в ММА.

Сэм Алви – боец-феномен: обычно из UFC увольняют после 3-4 поражений подряд, но американец сломал систему. Он не выигрывает с июня 2018-го, накопив аж 7 поражений при 1 ничьей.

При этом UFC регулярно дает Алви новых соперников – в воскресенье Сэм дрался с Михалом Олексийчуком. Польский нокаутер вырубил Алви уже в первом раунде и помог ему поставить исторический антирекорд – 9 боев подряд без побед.

Алви живет на ферме с топ-моделью. Она родила бойцу 6 детей дома (Сэм снимает роды на камеру), а когда-то семья жила вместе с цыплятами

Алви живет на ферме в Теннесси – ему по нраву дикая жизнь на природе. Боец женился на Макки Салливан, победительнице 11-го сезона шоу «Топ-модель по-американски». Оказалось, что у рыжего бойца и красавицы много общего: они хотят как можно больше детей, животных и заниматься единоборствами.

Сейчас у пары шесть детей до 10 лет, и это не предел. В начале июня Макки родила сына Эвандера. Девушка пережила 22-часовые роды, которые прошли прямо на ферме. Но Макки была спокойна, как и Алви – рожала дома, вокруг бродили дети, а Сэм снимал процесс на камеру.

«Это был прекрасный день. И я хотела, чтобы дети увидели, как они родились», – признается девушка.

Помимо детей, Алви содержит на ферме много животных. Одно время у семьи в доме жили 30 цыплят, и пара давала каждому имя – например, Бэтмен 1, Бэтмен 2 и Бэтмен 3.

Последнее время на ферме живет даже посторонний человек – у Алви гостит боец Bellator Джордан Вински, его давний друг. Он играет в видеоигры и не доставляет проблем. Поэтому Сэм считает, что на его попечении в доме всего 63 живых существа, включая детей.

Чтобы прокормить большую семью, Алви постоянно дерется в UFC. Он никогда не отказывается от предложений и регулярно выскакивает на коротком уведомлении. За это его ценят: 7 августа Алви провел свой 24-й бой в лиге – с поляком Олексийчуком. Но поединок оказался последним для Сэма в UFC – после этого его контракт истек.

Для многих Алви был одним из любимых бойцов в UFC. В лиге, где доминируют агрессивные альфа-самцы, Сэм пропагандировал добро. Он всегда улыбался, за что получил прозвище Смайлик. А однажды даже выбрил его на волосах – это его философия.

Трудно поверить, но самый счастливый человек в ММА не выиграл ни одного боя за четыре года. Когда Алви был ребенком, мама всегда говорила ему: «Не волнуйся о мелочах... Это просто мелочи». И боец навсегда запомнил эти слова.

Алви не отказывается от боев – после нокаута от Олексийчука Сэм поставил антирекорд и обошел Би Джей Пенна. Теперь Сэм хочет в реслинг и кулачные бои

К последнему бою в UFC Алви подошел на чудовищной серии – 0-7-1. Он часто принимал бои на коротком уведомлении, чтобы заработать. Это сказалось на рекорде Сэма, но он признается, что доволен гонорарами в UFC. Хотя только у легендарного Би Джей Пенна было столько же боев без побед.

«Не знаю, как другие бойцы, но UFC очень хорошо ко мне относится. Я не лучший человек, чтобы критиковать, например, как организация может платить бойцам около 20 процентов от дохода, в то время как в других крупных спортивных лигах спортсменам достается ближе к 50 процентам.

UFC хорошо платит мне. Я знаю, что люди любят жаловаться. Мы с женой и тремя детьми жили довольно хорошо в Калифорнии, не имея ничего, кроме контракта с UFC. Я всегда буду защищать лигу», – признался боец.

Многие считают Алви любимчиком Дэйны Уайта, ведь Сэм всегда готов спасти кард и выскочить на коротком уведомлении. «Я боец, который никогда не говорит «нет», – с гордостью говорит Алви. При этом Сэм – далеко не худший боец UFC по навыкам, но он умышленно наплевал на рекорд, чтобы обеспечить семью.

Менеджер Алви – его жена Макки Салливан. Она пишет от руки рождественские записки примерно 90 сотрудникам UFC, с которыми когда-либо общался ее муж, всегда присылает семейную фотографию, полную улыбающихся членов семьи Алви, а также подарочную карту Starbucks на 5 долларов. Президент UFC Дана Уайт получает карту на 10 долларов.

В руководстве UFC любят Алви и отмечают, как приятно с ним работать. Алви предложили неплохой гонорар за последний бой: 75 тысяч долларов, еще 75 тысяч в случае победы и 21 тысячу за то, что Сэм наденет в октагон экипировку Venum.

Но Алви не победил Михала Олексейчука, оказавшись в нокауте уже в первом раунде. Сэм пытался сопротивляться, но рефери остановил добивание в партере. На этом закончилась карьера Алви в UFC, где он показал худшую серию без побед в истории – 9 подряд, обогнав Би Джей Пенна. «Возможно, это конец для меня, даже если я выиграю», – признавался Сэм еще до боя.

Но Алви хотел бы продолжать драться. Возможно, в Bellator или Bare Knuckle Fighting Championship. Если не сработает, то Алви задумается о реслинге, ведь он с детства мечтал попасть в WWE.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger/Zuffa LLC; East News/Piotr Hukalo; instagram.com/smilensam