Конор сыграет в Голливуде – в ремейке боевика 80-х. До этого боец отказал Вину Дизелю (вместо него взяли Биспинга) и «Игре престолов»

Уже намекнул об уходе из ММА.

На днях стало известно, что Конор Макгрегор получил первую роль в кино – боец сыграет в ремейке боевика 1989-го «Дом у дороги». Бывший двойной чемпион UFC давно хотел попасть в Голливуд, но не мог найти подходящий проект. Сейчас же его участие подтверждено: съемки могут начаться уже осенью, а боец сыграет в одном фильме с известным актером Джейком Джилленхолом.

Ремейк «Дома у дороги» – о бывшем бойце UFC, который воюет с мафией. Оригинал номинировался на «Золотую малину», но стал хитом – и понравился Конору

Оригинальный «Дом у дороги» был про вышибалу (его играл Патрик Суэйзи), который приезжает в маленький провинциальный городок, чтобы навести порядок в баре. Но там сталкивается с коррумпированным бизнесменом и лидером местной банды – после чего начинает войну.

«Дом у дороги» многим критикам показался слабым и выдвигался аж на четыре номинации на премию «Золотая малина» (ее дают худшим проектам года). При этом зрителю фильм понравился: собрал 30 млн долларов в прокате, вдвое окупив 15-миллионный бюджет.

Ремейк расскажет о бывшем бойце UFC (Джейк Джилленхол), который устраивается вышибалой в забегаловку во Флориде. Там герою предстоит разобраться с коррумпированными бизнесменами и членами банд, контролирующих город. В 2015-м Джилленхол уже играл боксера в фильме «Левша», поэтому готов перевоплотиться и в бойца UFC.

А вот кого сыграет Конор – пока неизвестно. Но Deadline пишет, что это будет полноценный персонаж, а не камео в роли самого себя. Издание отметило, что в Голливуде давно пытались поработать с экс-чемпионом UFC, но Макгрегор хотел, чтобы его дебют был особенным и с подходящим ему персонажем. После предложения продюсеров Макгрегор впервые посмотрел оригинальный «Дом у дороги» и заинтересовался ремейком.

Конор до этого мог сыграть у Вина Дизеля – помешало поражение Нейту Диазу. Продюсеры обиделись на Макгрегора и взяли Майкла Биспинга

Когда Конор стал двойным чемпионом UFC, к нему уже проявляли интерес в Голливуде. В 2016-м после громкой победы над Жозе Альдо Макгрегор вел переговоры с Вином Дизелем. Боец должен был сыграть роль в фильме «Три икса», которую, по словам Дизеля, он создал специально для чемпиона UFC. Но все испортило поражение Нейту Диазу – после него Макгрегор отказался от съемок, чтобы сконцентрироваться на тренировках.

«Я хотел иметь английский акцент в фильме. Я создал роль специально для Конора и после того, как он проиграл Нейту Диазу, он должен был уйти в «темное место». Он должен был уйти и вернуть свою мужественность, поэтому не смог сняться в фильме», – вспоминал Дизель.

Когда Макгрегор отказался от роли, продюсеры были разочарованы – ведь боец уже дал согласие. Но Дизель по-прежнему хотел заполучить бойца UFC – у него был хороший опыт работы с ними. Вин требовал, чтобы английский акцент присутствовал в фильме, поэтому пригласил в «Три икса» Майкла Биспинга – чемпиона UFC из Великобритании.

«Я хотел, чтобы английский акцент звучал в фильме. И также я хотел заполучить кого-то, кто мог бы хорошо выглядеть в боевых сценах. Многие ребята из UFC делают отличные боевые сцены в кино. Вы видели это, когда я снимал Джину Карано в «Форсаж 6», и Ронду Раузи в «Форсаж 7». У меня был большой опыт в съемках бойцов UFC в кино, так что я хотел получить кого-то из них с английским акцентом. И это был Майкл Биспинг».

Биспинг сыграл в «Три икса», а Конор – взял реванш у Нейта Диаза в UFC. Макгрегор спас карьеру в ММА (второе поражение Диазу ее бы уничтожило), но не оставил мечты попасть в «Голливуд.

«Конор очень хочет начать сниматься в кино. Он делает все возможное, чтобы пробиться в Голливуд. К нему уже проявляют большой интерес, и он считает, что пришло время начать развиваться», – рассказывал инсайдер из окружения Конора.

Макгрегор отказался от роли немого пирата в «Игре престолов». Но сыграл злодея в видеоигре «Call Of Duty» – он был фанатом серии и рубился по ночам

Вскоре стало известно, что Макгрегор может сняться в новом сезоне сериала «Игра престолов». Для бойца нашли роль немого моряка с корабля «Тишина». Судно получило такое название по простой причине – капитан отрубал язык каждому, кто переступал порог палубы.

Участие Конора в сериале подтвердил даже босс UFC Дэйна Уайт: «Я знаю, что несколько месяцев назад создатели «Игры престолов» начали переговоры об участии Макгрегора в сериале. Я рад, что он согласился. Это будет здорово».

Однако вскоре Конор отказался и от этого предложения. Ирландец заявил, что никогда не общался с создателями сериала и не будет в нем сниматься.

Выяснилось, что руководство UFC предложило Конору съемки в «Игре престолов» прямо в раздевалке после боя с Диазом. «Я весь помятый, хромой, я бил по коленям противника на протяжении 25 минут, у меня ноги отваливаются. И тут мне пытаются предложить роль в «Игре престолов»», – вспоминал ирландец.

По словам Макгрегора, это был единственный раз, когда он слышал о проекте. «Я никогда не встречался ни с кем из «Игры престолов», а теперь я снимаюсь в игре, черт возьми, престолов», – возмущался боец.

Таким образом, «Дом у дороги» станет долгожданным дебютом Конора в Голливуде. До этого боец не появлялся в художественных фильмах, а только мелькал в видеоиграх. Там он выступал не только как боец – в 2016-м Конор исполнил роль злодея в топовом военном шутере Call of Duty Infinite Warfare.

По сюжету Infinite Warfare земляне основали колонию на Марсе, но жители красной планеты решили вернуться назад. Повстанцы подняли бунт и основали Фронт Обороны Колоний, чтобы не просто вернуться на Землю, а завоевать ее. Конор стал одним из бойцов фронта под командованием главного злодея Салена Котча, которого сыграл Кит Харингтон (Джон Сноу из «Игры Престолов»).

В одной из стартовых сцен герой Кита приказывает Конору прикончить раненого соперника без пуль. И боец показал навыки: сначала Макгрегор ударил врага прикладом, а потом эффектно добил кулаками.

Конор снялся для игры не только из-за денег. Оказалось, что он обожает Call of Duty:

«Я много лет фанател от этой игры. Тренировался два-три часа, потом бежал домой, садился за Black Ops 2 (эта часть вышла в 2012-м, до перехода Конора в UFC – Sports.ru) и резался всю ночь. Родные звали спать, но игра так меня цепляла, что я заканчивал ближе к утру. Когда мне предложили в ней поучаствовать, я согласился не задумываясь», – вспоминал Конор.

Будет ли Конор сниматься в боевых сценах в ремейке «Дома у дороги» – покажет время. Ожидается, что съемки фильма начнутся уже через месяц. А Макгрегор, похоже, все меньше думает о возвращении в октагон UFC – Голливуд и реванш с Мейвезером в боксе выглядят для него более привлекательными. И в соцсетях Конор уже намекнул на уход из смешанных единоборств:

«ММА, я никогда тебя не забуду! Легкая работа. Не могу поверить, что отправляюсь в Голливуд. Вы все будете мной гордиться».

Фото: Instagram/thenotoriousmma; imdb.com