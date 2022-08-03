Полутяжелый дивизион UFC – самый шальной. После ухода Джонса и Кормье там нет доминанты, а титул может взять кто угодно

На двоих они владели поясом 9 лет.

В прошедшие выходные Магомед Анкалаев довел победную серию в UFC до 9 поединков подряд. И даже это не гарантировало ему титульник: планы промоушена непонятны, какой поединок хочет сам чемпион Иржи Прохазка – тоже, а дивизион становится все более запутанным и даже невзрачным.

Причина: отсутствие либо доминирующего чемпиона, либо просто стабильных претендентов. Джон Джонс и Даниэль Кормье ушли, освободив простор для других бойцов, но вместе с этим весовая категория невероятно опустела. Титул может оказаться у кого угодно, и при этом не будет уверенности, что этот человек его заслуживает.

Джонс и Кормье доминировали, но в дивизионе было весело. Им постоянно угрожали голодные претенденты, которых они все-таки побеждали

Джон Джонс стал чемпионом UFC в марте 2011-го. Провел 8 (!) успешных защит подряд, после чего лишился титула не по-спортивному принципу – из-за скандала с ДТП и ареста. Тогда в 2015 году пояс подхватил Даниэль Кормье, проведя 2 защиты, проиграв в третьей Джонсу, но из-за проваленного допинг-теста Джона все-таки остался чемпионом, и напоследок разобрав Волкана Оздемира.

В 2018-м Кормье поднялся в тяжелый вес, а вернувшийся после отстранений Джонс снова стал чемпионом, победив и матерого Александра Густафссона, и оказавшись сильнее новых претендентов: Энтони Смита, Тиаго Сантоса и Доминика Рейеса.

После этого Джонсу стало скучно – и он перешел в тяжелый вес, не дебютировав там до сих пор. Но титул, который Кормье и Джон передавали друг другу на протяжении 9 лет, наконец-то стал вакантным для других ребят – в 2020-м. И в этот же момент он стал гуляющим из рук в руки.

За эти 2 года в дивизионе сменилось уже 3 чемпиона: Ян Блахович, Гловер Тейшейра и Иржи Прохазка. Причем Блахович провел всего одну успешную защиту, победив средневеса Исраэля Адесанью, а Тейшейра проиграл первый же бой в статусе чемпиона. Что будет с Прохазкой – неизвестно, но он точно не похож на бойца, который может сидеть на троне долго и уверенно. И это, увы, не из-за мощной конкуренции подступающих претендентов, а из-за общего упадка дивизиона, где каждый может победить каждого.

Выходящие в клетку Джонс и Кормье всегда были фаворитами: даже в слабых боях они показывали себя лучше, чем бойцы, которым нужно было отнимать титул и выдавать максимум. В Джоне и Даниэле не сомневались, а они поочередно разбирали каждую новую оппозицию. Нынешние топы дивизиона уже неоднократно проигрывали, у них нет такой ауры, а скиллы в клетке вызывают вопросы.

UFC экстренно сделал звезду из Прохазки, но его харизма сильно опережает умения. А 42-летний Тейшейра на 1-м месте дивизиона – катастрофа

Когда в промоушене поняли, что уход Джонса и Кормье бьет не только по спортивной составляющей полутяжелого веса, но и по медийной – за дивизионом стало просто скучно смотреть – они попробовали быстро раскрутить единственного человека, способного на активность.

Иржи Прохазка – 29-летний боец, устраивающий шоу. Он яркий персонаж, который получил шанс в UFC авансом. Последние 4 боя промазки перед главной лигой мира: средневес Брэндон Хэлси, который к тому моменту уже сгонял в Россию, чтобы проиграть Александру Шлеменко, почти 40-летний Мохаммед Лаваль на серии из 2-х поражений, откровенный гастролер Фабио Мальдонадо, а также Си Би Доллоуэей, уволенный из UFC. По статистике мы видим 4 победы нокаутом, а на деле – легкая оппозиция для Прохазки.

И на этом фоне Иржи быстро довели до титульника, дав в дебюте Волкана Оздемира, а потом Доминика Рейеса. Нокаут против Рейеса получился вирусным, но до этого момента Доминик был в порядке, а Прохазке дали чемпионский бой за победу над человеком, у которого было 2 поражения подряд в промоушене.

С одной стороны, это ужас, но с другой – у UFC не было выбора, кроме как лепить из Иржи нового героя. Весь топ дивизиона напоминает катастрофу: 42-летний Тейшейра, 39-летний Блахович, давно прошедшие свой пик Оздемир, Сантос, Рейес и Смит. Они были голодными претендентами во времена Джонса и Кормье, но не смогли составить конкуренцию ветеранам – Яну и Гловеру, что те даже забрали титул.

Но, например, Тейшейра в 2019-м только раздельным решением судей (и очень спорным) победил Никиту Крылова, который сейчас на 11-м месте рейтинга. О чемпионских шансах Крылова прямо сейчас не говорят, и это естественно, но всего 3 года назад он по мнению одного из судей победил человека, который до июня 2022-го был чемпионом. Хотя сейчас между Крыловым и Тейшейрой – ровно 10 позиций в топе дивизиона.

Поэтому Прохазка и выглядит единственным вариантом для UFC: из-за удобного матчмейкинга он делает шоу в клетке, а за ее пределами хотя бы что-то вытворяет со своим образом. Остальные персонажи – уже давно пройденный этап, хотя они по-прежнему могут победить Иржи, который в боях принимает на себя много урона и лишь каким-то чудом пока не падает. По очкам он проигрывал Тейшейре в 5 раундах, хуже него дышал, делал непозволительные ошибки (вроде прыжка коленом в борца) и просто спас уплывающий поединок сабмишеном за 30 секунд до конца.

Но теперь UFC уперся в другую крайность, которая противоречит спорту – медийную. Магомед Анкалаев идет на серии из 9 (!) побед подряд и, кажется, заслуживает титульник. Особенно вспоминая, что Прохазка получил такой шанс всего за 2. Но для промоушена Анкалаев просто скучный: он почти не ведет соцсети, мало дает интервью и в целом не выглядит как боец, из которого можно слепить влиятельную звезду. Хотя по навыкам он, пожалуй, самый очевидный кандидат на чемпионство среди топ-5.

Поэтому к середине 2022 года у UFC очень грустная картина в полутяжелом весе: недостаток звезд, сильной конкуренции и медиа-упадок. Чемпионом может стать кто угодно, а задержаться в этом статусе – вряд ли. Так что совсем не удивительно, что 43-летний Кормье подумывает о возвращении: даже в этом возрасте ему просто никто из первой десятки рейтинга ничего не сможет сделать. Слишком большой запас прочности и навыков.

Фото: globallookpress.com/Alejandro Salazar/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Steve Marcus / Stringer, Yong Teck Lim