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Полутяжелый дивизион UFC – самый шальной. После ухода Джонса и Кормье там нет доминанты, а титул может взять кто угодно

Гловер Тейшейра Гловер Тейшейра
Джон Джонс Джон Джонс
UFC UFC
Иржи Прохазка
MMA MMA
Никита Крылов Никита Крылов
Даниэль Кормье Даниэль Кормье
Магомед Анкалаев Магомед Анкалаев
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

На двоих они владели поясом 9 лет.

В прошедшие выходные Магомед Анкалаев довел победную серию в UFC до 9 поединков подряд. И даже это не гарантировало ему титульник: планы промоушена непонятны, какой поединок хочет сам чемпион Иржи Прохазка – тоже, а дивизион становится все более запутанным и даже невзрачным.

Причина: отсутствие либо доминирующего чемпиона, либо просто стабильных претендентов. Джон Джонс и Даниэль Кормье ушли, освободив простор для других бойцов, но вместе с этим весовая категория невероятно опустела. Титул может оказаться у кого угодно, и при этом не будет уверенности, что этот человек его заслуживает.

Джонс и Кормье доминировали, но в дивизионе было весело. Им постоянно угрожали голодные претенденты, которых они все-таки побеждали

Джон Джонс стал чемпионом UFC в марте 2011-го. Провел 8 (!) успешных защит подряд, после чего лишился титула не по-спортивному принципу – из-за скандала с ДТП и ареста. Тогда в 2015 году пояс подхватил Даниэль Кормье, проведя 2 защиты, проиграв в третьей Джонсу, но из-за проваленного допинг-теста Джона все-таки остался чемпионом, и напоследок разобрав Волкана Оздемира.

В 2018-м Кормье поднялся в тяжелый вес, а вернувшийся после отстранений Джонс снова стал чемпионом, победив и матерого Александра Густафссона, и оказавшись сильнее новых претендентов: Энтони Смита, Тиаго Сантоса и Доминика Рейеса.

После этого Джонсу стало скучно – и он перешел в тяжелый вес, не дебютировав там до сих пор. Но титул, который Кормье и Джон передавали друг другу на протяжении 9 лет, наконец-то стал вакантным для других ребят – в 2020-м. И в этот же момент он стал гуляющим из рук в руки.

За эти 2 года в дивизионе сменилось уже 3 чемпиона: Ян Блахович, Гловер Тейшейра и Иржи Прохазка. Причем Блахович провел всего одну успешную защиту, победив средневеса Исраэля Адесанью, а Тейшейра проиграл первый же бой в статусе чемпиона. Что будет с Прохазкой – неизвестно, но он точно не похож на бойца, который может сидеть на троне долго и уверенно. И это, увы, не из-за мощной конкуренции подступающих претендентов, а из-за общего упадка дивизиона, где каждый может победить каждого.

Выходящие в клетку Джонс и Кормье всегда были фаворитами: даже в слабых боях они показывали себя лучше, чем бойцы, которым нужно было отнимать титул и выдавать максимум. В Джоне и Даниэле не сомневались, а они поочередно разбирали каждую новую оппозицию. Нынешние топы дивизиона уже неоднократно проигрывали, у них нет такой ауры, а скиллы в клетке вызывают вопросы.

UFC экстренно сделал звезду из Прохазки, но его харизма сильно опережает умения. А 42-летний Тейшейра на 1-м месте дивизиона – катастрофа

Когда в промоушене поняли, что уход Джонса и Кормье бьет не только по спортивной составляющей полутяжелого веса, но и по медийной – за дивизионом стало просто скучно смотреть – они попробовали быстро раскрутить единственного человека, способного на активность. 

Иржи Прохазка – 29-летний боец, устраивающий шоу. Он яркий персонаж, который получил шанс в UFC авансом. Последние 4 боя промазки перед главной лигой мира: средневес Брэндон Хэлси, который к тому моменту уже сгонял в Россию, чтобы проиграть Александру Шлеменко, почти 40-летний Мохаммед Лаваль на серии из 2-х поражений, откровенный гастролер Фабио Мальдонадо, а также Си Би Доллоуэей, уволенный из UFC. По статистике мы видим 4 победы нокаутом, а на деле – легкая оппозиция для Прохазки.

И на этом фоне Иржи быстро довели до титульника, дав в дебюте Волкана Оздемира, а потом Доминика Рейеса. Нокаут против Рейеса получился вирусным, но до этого момента Доминик был в порядке, а Прохазке дали чемпионский бой за победу над человеком, у которого было 2 поражения подряд в промоушене.

С одной стороны, это ужас, но с другой – у UFC не было выбора, кроме как лепить из Иржи нового героя. Весь топ дивизиона напоминает катастрофу: 42-летний Тейшейра, 39-летний Блахович, давно прошедшие свой пик Оздемир, Сантос, Рейес и Смит. Они были голодными претендентами во времена Джонса и Кормье, но не смогли составить конкуренцию ветеранам – Яну и Гловеру, что те даже забрали титул.

Но, например, Тейшейра в 2019-м только раздельным решением судей (и очень спорным) победил Никиту Крылова, который сейчас на 11-м месте рейтинга. О чемпионских шансах Крылова прямо сейчас не говорят, и это естественно, но всего 3 года назад он по мнению одного из судей победил человека, который до июня 2022-го был чемпионом. Хотя сейчас между Крыловым и Тейшейрой – ровно 10 позиций в топе дивизиона. 

Поэтому Прохазка и выглядит единственным вариантом для UFC: из-за удобного матчмейкинга он делает шоу в клетке, а за ее пределами хотя бы что-то вытворяет со своим образом. Остальные персонажи – уже давно пройденный этап, хотя они по-прежнему могут победить Иржи, который в боях принимает на себя много урона и лишь каким-то чудом пока не падает. По очкам он проигрывал Тейшейре в 5 раундах, хуже него дышал, делал непозволительные ошибки (вроде прыжка коленом в борца) и просто спас уплывающий поединок сабмишеном за 30 секунд до конца.

Но теперь UFC уперся в другую крайность, которая противоречит спорту – медийную. Магомед Анкалаев идет на серии из 9 (!) побед подряд и, кажется, заслуживает титульник. Особенно вспоминая, что Прохазка получил такой шанс всего за 2. Но для промоушена Анкалаев просто скучный: он почти не ведет соцсети, мало дает интервью и в целом не выглядит как боец, из которого можно слепить влиятельную звезду. Хотя по навыкам он, пожалуй, самый очевидный кандидат на чемпионство среди топ-5. 

Поэтому к середине 2022 года у UFC очень грустная картина в полутяжелом весе: недостаток звезд, сильной конкуренции и медиа-упадок. Чемпионом может стать кто угодно, а задержаться в этом статусе – вряд ли. Так что совсем не удивительно, что 43-летний Кормье подумывает о возвращении: даже в этом возрасте ему просто никто из первой десятки рейтинга ничего не сможет сделать. Слишком большой запас прочности и навыков. 

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Фото: globallookpress.com/Alejandro Salazar/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Steve Marcus / Stringer, Yong Teck Lim

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