Титульный реванш Аманды Нуньес, бои Павловича и Анкалаева. Онлайн UFC 277

Начало 31 июля в 05:00 по мск.

В последние выходные июля главный мировой промоушен порадует нас громким номерным турниром – UFC 277. Во главе – два титульных поединка, в том числе реванш Аманды Нуньес и Джулианны Пеньи, а в мейн-карде важнейшие бои проведут Сергей Павлович и Магомед Анкалаев, причем в случае победы Анкалаев станет главным претендентом на чемпионский пояс в полутяжелом дивизионе.

Так что пройти мимо такого ивента нельзя: все главное – в нашей онлайн-трансляции!

До боев

Аманда Нуньес – пожалуй, лучшая женщина в истории MMA. В каждом бою она укрепляла свое наследие, но в декабре 2021-го неожиданно потеряла один из титулов UFC. Она разбивала Джулианну Пенью, однако во втором раунде внезапно развалилась и проиграла сабмишеном. Это поражение стало для нее первым с 2014 (!) года, а победа для Пеньи – всего лишь второй подряд.

UFC организовал девушкам незамедлительный реванш, и спустя 8 месяцев они повторно встретятся в октагоне. Нуньес по-прежнему фаворит: она попробует доказать, что проигрыш был случайным, а Джулианна уверяет, что стала чемпионкой заслуженно. Поэтому их поединок должен получиться по-настоящему интригующим.

В со-главном событии Брендон Морено встретится с Кай Кара-Франсом, а на кону будет стоять временный титул в наилегчайшем дивизионе, пока Дейвисон Фигередо восстанавливается от трилогии с самим Морено.

Но для российских фанатов особенно интересными будут два других поединка мейн-карда: Сергей Павлович, идущий на серии из 3-х побед (все – техническими нокаутами в первом раунде), встретится с главным нокаутером UFC Дерриком Льюисом. Льюис уже дрался за титул промоушена, а сейчас располагается на 5-й строчке рейтинга тяжеловесов, так что для Павловича это шикарный шанс ворваться в элиту.

А Магомед Анкалаев в ночь на воскресенье может вплотную приблизиться к титульнику: он подерется с Энтони Смитом, а президент UFC Дэйна Уайт заявил, что победитель станет главным претендентом на чемпионский бой в полутяжелом дивизионе.

Так что не пропускаем нашу онлайн-трансляцию UFC 277, которая начнется 31 июля ровно в 05:00 по московскому времени!

Фото: East News/AP Photo/Chase Stevens