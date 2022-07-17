🦅 Махачев подерется за титул UFC: преемник Хабиба встретится с Оливейрой в октябре, чтобы вернуть пояс в Дагестан

Нурмагомедов продавил Уайта.

Ислам Махачев подерется за пояс UFC: промоушен объявил, что 22 октября он встретится с Чарльзом Оливейрой. Оба бойца будут претендентами, ведь Оливейра потерял пояс, не сделав вес перед поединком с Джастином Гейджи. Но все понимают, что именно Чарльз – король дивизиона, ведь он последовательно побил Тони Фергюсона, Майкла Чендлера, Дастина Порье и Гейджи. Фактически – всю элиту легкого дивизиона UFC, при этом сделав это досрочно.

Оливейра идет на серии из 11 побед и считается одним из опаснейших джитсеров в UFC. Ему принадлежит рекорд по количеству сабмишенов в лиге – 16. Но Чарльз серьезно прибавил в стойке, научился вырубать и в последних боях на равных боксировал с топами дивизиона. Но несмотря на внушительную серию и рекорд, букмекеры, открывшие линию на поединок, считают большим фаворитом Махачева.

Почему в Ислама верят? Ведь Оливейра не проигрывает с 2017-го, у него шикарная серия и коллекция финишей лучших легковесов. Но у Махачева тоже внушительный вин-стрик – 10 побед подряд, а не проигрывает дагестанец с 2016-го. Ислама долго мариновали из-за скучного стиля (лишь один бонус в карьере в UFC), и он оставался в тени Хабиба. Но больше отрицать очевидное нельзя: Махачев – преемник Нурмагомедова в UFC.

Да, в отличие от Оливейры, Ислам набил рекорд на не самых топовых бойцах. Впрочем, как и Хабиб, ведь из всех соперников, которые встретились на пути Нурмагомедову к титулу, из топ-10 были лишь трое – Майкл Джонсон, Рафаэль Дос Аньос и Эдсон Барбоза. Но у Махачева ситуация более удручающая, ведь он вообще не бился с элитной оппозицией. Дэн Хукер и Бобби Грин – это не Дос Аньос или Барбоза. Это – списанные ветераны-ударники (хотя формально у Бобби когда-то была борцовская база), которые даже в теории не могли конкурировать с Махачевым. А это пока – самые именитые скальпы в карьере Ислама.

Впрочем, не самым громким, но самым классным соперником Махачева можно назвать Армана Царукяна. Парадокс легкого веса UFC в том, что соперники в начале пути – сложнее тех, кого дают в топе. Во втором поединке в UFC Махачев улетел в нокаут от Адриану Мартинса (бразилец до этого победил Рустама Хабилова), а затем устроил войну с Царукяном. Вероятно, это было нужно пройти, чтобы потом драться с безнадежными ветеранами – Грином и Хукером.

Однако Махачев заслужил драться за пояс, как бы Уайт не избегал этого. Босс сомневался, ведь изначально претендентским был бой Махачева и Дариуша, который сорвался из-за травмы Бенеила. Ислам побил Грина, который вышел за чеком на коротком уведомлении, и посчитал, что официально стал претендентом на пояс.

Но у Уайта были другие планы: он понимал, что Грин, который не был даже в топ-15, вышел спасти турнир, а не стать проверкой чемпионских амбиций Махачева. Поэтому Уайт настаивал, что бой с Дариушем в силе, и его нужно провести. Но Хабиб требовал для друга титульник и писал об этом Дэйне в директ – настолько навязчиво, что босс перестал отвечать экс-чемпиону.

Но либо Бенеил долго восстанавливается, либо в UFC передумали, но бой Махачева и Оливейры назначили. Этому способствовало давление на Уайта: Хабиб и его менеджер Али Абдель-Азиз атаковали промоушен в медиа и соцсетях. И заявляли, что Ислам должен драться за титул и готов победить Оливейру даже в Бразилии.

Еще в мае Хабиб обратился к тренеру Оливейры Диего Лиме:

«Хорошо, если в UFC скажут, что бой будет в Бразилии – нам это понравится. Приезжайте в Бразилию, деритесь с бразильским чемпионом и прикончите его в стиле бразильского джиу-джитсу. Я один раз дрался в Сан-Паулу с Тьяго Таваресом.

Это был очень короткий бой, полторы минуты, бум. Перед боем все говорили, что я умру. После боя все фотографировались со мной. То же самое будет с Исламом и Чарльзом Оливейрой».

Но боя в Бразилии не будет: UFC устроит титульник в «родном» для Хабиба и его товарищей Абу-Даби. Бой пройдет уже 22 октября и надеемся, что осенью у России, наконец, появится чемпион UFC. Ведь сейчас его нет – Петр Ян, самый вероятный претендент, второй раз проиграл Стерлингу, отдалившись от пояса. Впрочем, есть еще Магомед Анкалаев, который 30 июля подерется в полутяжелом весе за звание претендента – с Энтони Смитом.

Но там ситуация осложняется, что к чемпиогу Прохазке выстроилась очередь из ветеранов – Ян Блахович, Гловер Тейшейра и даже Даниэль Корьме задумал вернуться в бои. Поэтому Махачев, вероятно, станет первым, кто получит шанс подраться за пояс.

Сам Ислам уже прокомментировал назначенный бой: «22 октября я верну чемпионский пояс в Дагестан».

Фото: globallookpress.com/Louis Grasse, Diego Ribas; Gettyimages.ru/Jeff Bottari