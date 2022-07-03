Волкановски закрыл трилогию с Холлоуэем в UFC. Превратил лицо Макса в кровавую кашу и доказал, что он лучший в дивизионе

Конец истории.

Бой Волкановски и Холлоуэя на UFC 276 мог поставить точку в трилогии лучших полулегковесов. Так и случилось: Алекс не только сохранил титул, оформив четвертую защиту, но и снял любые вопросы в противостоянии с Максом. Да, Холлоуэя любят фанаты, у него зрелищный стиль и шикарное наследие. Но Алекс – боец более высокого уровня, и сегодня он это окончательно доказал, победив Холлоуэя в третий раз.

До трилогии Холлоуэй показал слабый поединок с Родригесом. У бойца наметился спад, и Волкановски это использовал – уничтожив Макса в стойке

Уже до боя было ясно, что силы неравны – фаворитом считался Волкановски. При том, что второй бой с Холлоуэем был весьма близким, а кто-то даже посчитал победителем Макса. Это кажется преувеличением – так часто случается, когда проигрывает боец с огромной фан-базой. Но поединок, и правда, был близким, а Волкановски вынужденно его спасал – первые раунды чемпион отдал Холлоуэю и даже побывал в нокдауне.

Почему же Волкановски снова считался фаворитом? Во-первых, настораживал последний бой Холлоуэя. В ноябре 2021-го Макс победил Яира Родригеса, который вышел после двухлетнего простоя. Многие ожидали легкой победы Холлоуэя, но бой вышел на удивление конкурентным. А Родригес так часто и тяжело попадал, что Холлоуэю даже приходилось бороться, хотя и весьма успешно.

Во-вторых, Волкановски – более универсальный и умный боец, чем Холлоуэй. Макс всегда дерется в похожем стиле, а Алекс умеет подстраиваться под соперника – это он показал во втором поединке, когда переломил бой, который складывался в пользу Макса.

Третий поединок с Волкановски подтвердил: спад, который наметился у Холлоуэя в бою с Родригесом, оказался серьезным. Трилогию долго ждали, но она обернулась деклассом – Волкановски избил Холлоуэя в стойке, даже не пытаясь бороться (использовал только клинч у сетки).

С первого раунда была заметна разница в скорости: Холлоуэй пытался прессинговать и найти свой темп, но Волкановски не позволял – моментально взрывался с ударами и находил дыры в обороне соперника. Макс не успевал за кулаками Алекса, которые регулярно прилетали в цель. Волкановски отлично контролировал дистанцию и не тратил лишние силы, работая на контратаках.

А вот Холлоуэй выглядел потерянным: казалось, Макс действовал в том же стиле, что и всегда, но он уже не работал. В такой манере Холлоуэй избил Келвина Каттара в культовом поединке из 2021-го, в котором гаваец нанес по сопернику рекордные 445 ударов. И даже на кураже крикнул в зал «Я лучший боксер в UFC, детка!».

Но в этот раз в шкуре Каттара побывал Холлоуэй: у бойца ничего не получалось, он сильно замедлился и не мог попасть по Волкановски, а тот раз за разом доносил тяжелые удары. Прошло несколько раундов, и лицо Макса уже было в крови, а на брови открылась серьезная сечка. Было видно, что Волкановски поймал кураж и вот-вот сам закричит, что он – лучший боксер в UFC (Алекс что-то кричал Максу, но вряд ли это). Потому что так перебивать Холлоуэя в его же стихии – это впечатляет.

Поражение в трилогии символизирует спад Холлоуэя – Максу 30 лет, но он максимально изношен. А Волкановски доказал, что он один из лучших бойцов в UFC

Волкановски перебил Макса в каждом раунде, но в этом случае важно не количество, а качество ударов. Складывалось впечатление, что Холлоуэй просто не знает, что делать. Он пытался прессинговать, но почти в каждом эпизоде Волкановски был быстрее, точнее и мощнее. Любой размен в этом поединке можно взять и разложить на детали – и это продемонстрирует то, насколько Волкановски умный и расчетливый боец.

Алекс был на шаг впереди Холлоуэя: когда Макс только готовил серию, чемпион уже взрывался с ударами, чтобы его сбить. Он не давал ему найти свой темп, мастерски уходил от ударов и разрывал дистанцию. Это не преувеличение – выступление Алекса было феноменальным. А вот Холлоуэй показал худшую версию себя – изрядно замедлившуюся и неспособную меняться по ходу поединка.

К сожалению, Холлоуэй уже на спаде: бойцу 30 лет, но нужно учитывать, что дерется он с 2010-го. Макс выступает в UFC с 20 лет, а износ бойца определяет не возраст, а то, какой урон он принял за карьеру. А в случае с Холлоуэем он был серьезный – зрелищный стиль гавайца неизбежно вел к тому, что он много пропускал.

Впрочем, списывать Холлоуэя рано, ведь в бою с ударниками ниже уровнем он снова может феерить. Главное не попасть под каток к молодым борцам, которых в дивизионе развелось много. Чего стоят непобежденные в UFC Брайс Митчелл, а в первую очередь – Мовсар Евлоев, которые уже ворвались в топ-10 дивизиона.

Волкановски же четвертый раз защитил титул, подтвердив свой чемпионский уровень. Алекса принято недооценивать: его не очень любят фанаты, а перед боем с Холлоуэем откровенно гнобили – гудели при упоминании имени и освистывали, когда Алекс говорил. До боя Волкановски предупредил Холлоуэя, что эти люди не выйдут с ним в октагон. Так и вышло: Максу пришлось справляться в одиночку, и в этот вечер ему это не удалось.

Вероятно, Волкановски – сильнейший чемпион UFC, к которому по уровню доминации близок только Камару Усман, чемпион полусреднего дивизиона. Оба бойца идут без поражений в UFC, и это отличает их от тяжеловеса Нганну или средневеса Адесаньи. Волкановски набил в UFC рекорд 12-0, трижды победил Макса Холлоуэя и сохранил пояс чемпиона. Стоит признать, что Алекс – большой боец, которого незаслуженно недооценивают.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato