Емельяненко триумфально вернулся в Союз ММА. Победил на выборах Габдуллина после конфликта, Шлеменко – поздравил Федора

Конец истории.

30 марта Федор Емельяненко ушел из Союза MMA России, раскритиковав его главу – Радмира Габдуллина. Федор руководил Союзом с 2012 по 2018-й (с момента его создания), после чего сконцентрировался на карьере бойца. Тогда Союз и возглавил его спарринг-партнер и протеже Габдуллин, а Федор стал почетным президентом и председателем наблюдательного совета.

Уход Емельяненко из Союза вышел скандальным: долгие годы ветеран олицетворял не только организацию, но и ММА в России. Федор сам привел Радмира в Союз, а спустя 10 лет объявил ему войну. Емельяненко публично заявил, что не поддерживает политику Габдуллина и исполнительного директора Ленара Ганеева.

Федор ушел из Союза и боролся с Габдуллиным в медиа. Шлеменко тоже состоит в организации – он вмешался и поддержал Радмира

В чем были претензии Емельяненко к Габдуллину? Федор не говорил прямо, а лишь намекал: это и сомнительное судейство, и подозрения в коррупции. Сперва Емельяненко решил дистанцироваться и уйти из Союза, чтобы его имя не связывали со скандалами. А заговорил после того, как Габдуллин атаковал его в медиа.

Габдуллину не понравилось, что Емельяненко привлек внимание общественности к проблемам Союза. И уколол бывшего начальника – сказав, что Федор ушел в трудный для российского спорта период, когда из-за санкций было важно сплотиться.

«Уход Федора Емельяненко стал потерей для нас. Он занимал эту должность последние 4 года, после того, как ушел с поста руководителя. Федор принял решение уйти из Союза ММА России в непростой для российского спорта период, когда наши спортсмены отстранены от международных выступлений и всем нам нужна взаимная поддержка и сплочение», – заявил Габдуллин.

Александр Шлеменко, в отличие от Федора, в этом году стал ближе к Союзу. В феврале он согласился на предложение Габдуллина и стал его советником по Сибирскому федеральному округу. Когда Федор публично раскритиковал Габдуллина, Шлеменко встал на защиту Радмира. Казалось, Александр, тоже обладающий громким именем, хочет усилить позиции в Союзе. Но Федор ответил и Шлеменко – назвав его блогером, а Габдуллина – человеком, который стремится в политику.

Впрочем, в политику стремится и Шлеменко, который этого не скрывает. Александру 38, он плавно идет к завершению карьеры, а Союз ММА – отличное место для старта.

«Очень много людей подталкивают меня и просят, прямо просят зайти в политику. Честно говоря, я готовлюсь к этому. Образование соответствующее получил, сейчас изучаю различные материалы по этой теме. Очень многое делаю, слушаю наших политических аналитиков, много времени этому уделяю.

Тяжело, когда твоя спортивная карьера переплетается с политической, но это неизбежно, если ты становишься медийным человеком и лидером общественного мнения. Для кого-то, разумеется, я не являюсь лидером мнения, это их проблемы. Но для многих являюсь. Чем больше людей меня смотрят, тем лучше», – говорил в мае прошлого года Шлеменко.

Все это привело к появлению в Союзе двух лагерей: Емельяненко, который ушел и заявил, что не будет выдвигаться в президенты, но продолжал высказываться, и Габдуллина, который еще до этого вышел из-под контроля Федора, а в медиа пользовался поддержкой Шлеменко.

Емельяненко триумфально вернулся в Союз: выиграл внеочередные выборы и начал чистки. Но Габдуллина оставил, хотя отношения пока не наладились

Казалось, лагерь действующего президента победил. Но 14 июня все изменилось: в Союзе прошли внеочередные выборы, на которых Федор триумфально победил, хотя не выдвигал свою кандидатуру. Во многом этому способствовало, что в день выборов снялся вице-президент Андрей Терентьев, а участники выбирали между Емельяненко и Габдуллиным.

Примечательно, что Габдуллин после возвращения Емельяненко остался в Союзе и стал вице-президентом. Хотя Федор признал, что пока не говорил с подчиненным, а отношения у них «непонятные». А вот относительно других членов Союза Емельяненко был категоричен и пообещал чистки:

«Надо почистить Союз ММА от всяких проходимцев, безответственных. С Радмиром непонятные отношения, пока не наладились. В ближайшее время мы встретимся. Он продолжит работу в Союзе».

Журналист Александр Лютиков в своем телеграм-канале опубликовал несколько инсайдов, которые проливают свет на происходящее:

• Радмир Габдуллин не покинул организацию, но остался вице-президентом – возможно, чтобы не судился и не увел с собой спонсоров Уралхим и Уралкалий;

• Ленар Ганеев был уволен с поста исполнительного директора Союза ММА прямо во время заседания. Федор просто взял микрофон и сказал: «Ленар, ты уволен».

• В Союзе ММА появится комиссия, контролирующая расход денег.

• Федор задал Габдуллину вопрос во время заседания: «Как можно было за 4 года потратить 46 миллионов рублей на работу офиса, если в офисе работают два человека?» Вразумительного ответа не последовало.

После выборов Федор признался, что победа была тяжелой. Он объяснил, что не афишировал конфликт с Габдуллиным, а хотел достучаться до него. А судьбу Союза решили его члены: «Пришлось принимать такие меры: собрались президиумом, он проголосовал – у нас общественная организация, не чья-то карманная. Нашим органам решать, куда нам двигаться и как двигаться».

Шлеменко, конечно, узнал результаты выборов. И поздравил Федора с победой:

«Главное, чтобы он продолжал исполнять свои обязанности самостоятельно. Достойная кандидатура на пост президента, хорошее назначение. Главное для него – работать ради общего блага и приносить деньги в Союз ММА, то есть в полной мере выполнить свои обязанности. Но он и до этого с ними справлялся. Поздравляю его»

Осенью Федор проведет, вероятно, последний бой в карьере. В январе 2019-го он проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator. И хочет встретиться с ним снова:

«Было бы комфортнее завершить карьеру бойца и заниматься делами Союза MMA? Да, наверное. Но придется сейчас немного посовмещать. Это сложновато. Официальное заявление по карьере сделаю, когда будет ясность. Сказали готовиться к осени, но даты пока нет».

Фото: РИА Новости/Нина Зотина, Павел Лисицын, Сергей Гунеев; пресс-служба Союза ММА России