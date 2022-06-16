«Сцены с поцелуем пусть за меня снимает дублер». Мы сходили на премьеру «Бультерьера», где в главной роли – боец Владимир Минеев

К бойцу претензий нет, но к картине их многовато.

В России не так много бойцов (да и вообще спортсменов), которые выходят на широкую аудиторию. Как правило, они если и заметны, то только в контексте поединков.

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев – один из самых медийных бойцов страны – попробовал себя в кино. Он уже снимался в фильме «Русский рейд», а теперь сыграл главную роль в «Бультерьере».

Алексей Сафонов сходил на премьеру в Москве и теперь пытается объяснить, что его возмутило.

Смешивать актера Михайлова и бойца Минеева – лишнее. Иначе получится «Батя», где Вдовиченков невольно показывает минусы стендаперов в кино

В центре «Бультерьера» – боец MMA Макс Холодов, который в детстве занимался скрипкой и огребал от дворовой шпаны, но искренне попросил дедушку (его играет Александр Михайлов) научить его драться.

Дальше большой бой, травма, слетевшие титульные перспективы, ушедшая девушка и жизнь отшельником, когда парень встречает израненную собаку на обочине (ненавязчивая метафора) и новую любовь.

Зачем на этот фильм пойдет аудитория MMA – понятно. Там в главной роли Минеев, но чем цеплять людей с улицы?

«Об этом подумал режиссер [Василий Быстров]. В кино переплетены истории, взаимоотношения героя с дедушкой, с бывшей девушкой и подругой, которую он встречает. Это те триггерные точки, которые будут цеплять публику. Там витиеватый и разнообразный сюжет, картина снята не в линейном времени, а с флэшбэками из прошлого», – объяснил за полчаса до премьеры Владимир Минеев.

В целом, это правда хороший ход: смешивать кадры из прошлого и настоящего, выстраивая сюжет на параллелях времен. Но в этом есть одновременно хорошая и плохая стороны. Хорошая: ты не устаешь от монотонности, внимание постоянно переключается. Плохая: ты видишь разницу. Когда сначала перед глазами актер Михайлов, а потом – боец Минеев, невозможно это состыковать в голове, потому что у каждого своя специфика.

Если вы смотрели фильм «Батя», то поймете этот контраст, когда «прошлое» шикарно отыгрывает Владимир Вдовиченков, а «настоящее» пресно показывает стендапер Стас Старовойтов. И, возможно, это не бросалось бы в глаза, если бы не стояло рядом и не перемешивалось.

Но к Минееву – вопросов нет. Он боец в роли бойца, то есть не лезет куда-то дальше и играет то, что знает сам. Всем понятно, что Вин Дизель – это только водитель из «Форсажа», которому ни в коем случае нельзя давать что-то драматическое. Тут ситуация ровно такая же: Владимир в этом амплуа выглядит органично, героя не грузят длинными монологами, не просят выдавать эмоции и даже не задерживают на нем камеру надолго.

«Я не актер и себя не воспринимаю как актера. Есть действительно талантливые люди, которые занимаются этим всю жизнь и учатся актерскому мастерству. А мне просто повезло сыграть Макса Холодова. Если я буду уделять этому столько же времени, сколько единоборствам, уровень ответственность будет такой же, буду больше переживать и замечать какие-то детали. Но я в начале пути», – говорит Минеев.

Перед съемками Владимир занимался с Андреем Молотковым (актер Театра у Никитских ворот), дополнительно брал уроки актерского мастерства и постановки речи. По словам Минеева, на площадке ему многое дали Михайлов, Сергей Селин и Сергей Комаров.

«Бультерьер» мимолетом показывает хорошие вещи, но размывает их в избитом хаосе, а потом рушит все концовкой

В фильме есть зачатки того, что цепляет: воспитание мальчишки дедушкой в глубинке, вербовка хулиганской бандой пацана, успешного в единоборствах, что было особенно развито в России 90-х. Взаимоотношения девушек и бойцов, когда это сначала вроде бы круто – встречаться с брутальным спортсменом, но потом уже как-то не очень, потому что гонорары – маленькие, получают их – только в нестабильном расписании боев, платить за квартиру – надо, а когда боец еще и травмируется, сидя напротив с синяками, переломами и хаосом в голове – не очень понятно, что с такой «любовью» делать.

Но в картине слишком много вещей, которые перебивают эти плюсы, потому что они фактически идут 25-м кадром и понятны только тем, кто знает MMA изнутри. А для тех, кто нет, перед глазами получается примерно такое: актер Михайлов эпизодами перебивает весь каст вместе взятый, большое количество сцен, в которых нет логики и связи, а также избитый и легко предугадываемый сюжет. Бонусом: ужасная постельная сцена (даже не главных героев), которую вставили только ради того, чтобы в фильме обязательно кто-то потрахался.

История Макса Холодова может быть близка пацанам, которые что-то преодолевают и вот-вот готовы сдаться – как мотивирующий посыл. Но тогда «Бультерьера» и надо воспринимать как растянутый проморолик перед важнейшим боем на турнире. Как самостоятельное кино оно не удивляет и не показывает ничего нового. Ни тем, кто единоборства любит, ни тем, кто не отличает бокс от борьбы.

Но главное разочарование – это концовка. Внимание, строчкой ниже будут спойлеры, поэтому если вы хотите посмотреть фильм в кинотеатре – пролистайте следующие два абзаца.

Что все ждут в концовках подобных фильмов? Конечно, тот самый финиш преодоления: чемпионский бой, который заново выводит героя из кошмара. И этот штрих может перекрыть все предыдущие полтора часа, здесь можно и сюжет в сюжете завернуть, и боевую сцену сделать эпохальной, и ярко закрыть весь фильм. Но когда Макс Холодов все-таки выходит на титульник через ревущую толпу, на экране появляется надпись «Продолжение следует».

ЧТО?! Как можно обломать зрителя в этот момент – большой вопрос, но есть еще один. Откуда такая уверенность в успехе первого фильма, чтобы закончить его на кульминации, приглашая на второй? Почему нет мысли, что это вызовет отторжение у аудитории, а не интригу? Это не «Дюна» с открытым финалом, потому что существуют книги для второго, третьего, четвертого и пятого.

Дайте мне, зрителю, законченную главу этой истории Макса Холодова, а не пытайтесь продать ее продолжение.

Я этого продолжения, скорее всего, не хочу.

Минеев точно будет сниматься в кино дальше. Главное – чтобы как боец, а не актер

Но для Минеева выход фильма, где он в главной роли – в любом случае успех. Это поднимает его медийность, гонорары в спорте и узнаваемость нецелевой аудитории. Конечно, избежать флэшбэков на известный ролик с актером Гарри Олдманом, где он негодует появлением баскетболистов из НБА в кино – нельзя, но Владимир отвечает и на это:

«Предложили – снялся. Я что, взял в плен режиссера и заставил всех это смотреть? Если кому-то нравится, значит, нужно это делать. Как в единоборствах: появились поп-MMA, люди начали говорить, кому это надо и куча возгласов со стороны. На них никто не обращает внимания, потому что индустрия развивается.

Меня 3 дня назад избрали членом общественной палаты Ульяновской области. И я уже читаю отклики, что спортсмены занимаются политикой, когда уже актеров и спортсменов перестанут набирать. Наверное, нужно из себя что-то представлять, чтобы не было разделений, спортсмен, актер или строитель. Нужно подходить на роль. Я идеально подошел на роль Макса Холодова, мы даже в чем-то похожи. У меня тоже была собака в детстве, я тоже рано потерял наставника: и отца, и с наставником своя история была в жизни».

Нет сомнений, что Минеев будет в кино и дальше. Главное – чтобы в подобных ролях, где от него требуется быть бойцом, а не актером.

Владимир выходит из зоны комфорта, развивается и учится вне тренировочного зала – хорошо, но перетягивать одеяло дальше не требуется. Поддерживать статус и медийку ролями, где надо драться – супер. Физическая подготовка Владимира позволит выполнять много трюков, которые будут востребованы в кино и эффектны. Но для определенных моментов ему все-таки понадобится дублер:

«Он необходим: следующие сцены с поцелуем пусть за меня снимает дублер. Потому что я смотрел премьеру в Ульяновске, справа от меня сидела моя любимая жена, а слева губернатор Алексей Русских и зам Абдулгамид Эмиргамзаев. И в этот момент Абдулгамид Гасанович ко мне повернулся и сказал: «Как тебе не стыдно!»

А какие-то экстремальные сцены, допустим, прыжок с дома, с парашютом – я совершить в силах. Нужно подумать, насколько все экстремально, все зависит от предложения, но, наверное, я все-таки не из робкого десятка».

Фото: пресс-служба кинопрокатной компании ВОЛЬГА