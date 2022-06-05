Волков за полраунда разобрался с соперником в UFC: раздергивал на финтах и нокаутировал акцентированной наработкой

Хотя к остановке рефери есть вопросы.

Александр Волков – лучший российский тяжеловес. Правда, в последнее время он в некоторой турбулентности: чередует победы и поражения, чаще показывая невзрачные бои. Последний перфоманс Волкова был в феврале 2021-го, когда он уничтожил Алистара Оверима, а после этого он проиграл Сирилу Гану, с видными проблемами перебил Марчина Тыбуру и капитулировал от Тома Аспинэлла.

Поэтому бой против Жаирзиньо Розенстрайка – мощного нокаутера – должен был либо вернуть Волкова в обойму топовых тяжеловесов, либо сильно ударить по его позициям. И как же классно, что именно в этот момент Александр вернулся с ярким поединком, потратив на финиш менее трех минут.

***

Волков и Розенстрайк подходили к поединку на поражениях, и при этом никто из них не проигрывал дважды подряд в UFC. Стилистически Александр представлялся фаворитом: он выше Розенстрайка, размах рук также больше, технический арсенал насыщеннее, а тактическая грамотность и опытность должны были делать из Жаирзиньо удобную мишень.

Хоть Волков и остался без привычных секундантов (у его тренера Тараса Кияшко возникли проблемы с американской визой), Александр один не остался: его секундировали Кенни Джонсон, друг Дэйны Уайта Тики Госн и... Олег Тактаров!

Розенстрайк пугал одним: способностью использовать один момент за поединок, и им же вырубать соперников. Но Волков вышел на поединок максимально собранным. Александр сразу забрал центр клетки и активно работал ногами, чего за ним давно не наблюдалось. Драго сдваивал лоу и миддл-кики, переводя при этом и на голову.

Жаирзиньо толком не успел раскрыться и подобрать нужную дистанцию, как уже наступила развязка. Раздергивая соперника ложными движениями и финтами, Волков мощно разрядил дальний правый – и, судя по хайлайтам перед поединком, это была наработка. Панч потряс Розенстрайка, который поплыл и попятился к сетке, где Александр его и добил.

Рефери Херб Дин вмешался в поединок – возможно, сделав это рано. Скорее всего, Волков и дальше бы просто забивал Жаирзиньо, но все-таки гораздо лучше, когда вопросов нет. Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну после боя задался вопросом, была ли остановка ранней, но в любом случае: Александр Волков победил нокаутом, добыв первый финиш с февраля 2021-го.

«Я очень рад, что выиграл. Теперь жду следующий бой. Всем спасибо за поддержку. Надеюсь, что пойду только вперед.

Остановка? Чувствовал, что смогу финишировать его, даже если бы рефери не остановил в тот момент. Потому что он был в отключке, и только после остановки пришел в себя. Я видел, что он зажат у сетки и готовился добить и нокаутировать его. Я готов к вызовам, как всегда. Готов подраться в короткие сроки, если будет хороший бой. В любом случае, я здесь, в США, и готов к вызовам в любой момент», – сказал Волков.

Александра – с победой, и теперь ждем его следующего соперника. Судя по заданному темпу, 2022-й для Волкова будет напряженным.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger/Zuffa LLC