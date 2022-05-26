«Я пока вижу свой член». Боец UFC обожает сладкое и между боями набирает по 20 кг. А однажды его вырвало шоколадом прямо в клетке

Пэдди Пимблетт и его толстые щечки!

Пэдди Пимблетт — новая звезда UFC. Англичанин провел в лиге всего два боя (в обоих получил бонусы), но его уже сравнивают с Конором. При этом не мастерством и даже не трэштоком. А невероятной харизмой, которая сделала Пэдди самым ярким проспектом UFC.

Пимблетт носит стрижку из 1960-х, болеет за «Ливерпуль» и хочет провести бой на Энфилде. Англичанин заверяет, что парней из Ливерпуля невозможно нокаутировать, поэтому рубится с первых секунд. А между красочными боями Пимблетт веселит фанатов в соцсетях: Пэдди так быстро набирает вес, что уже превратился в мем.

Пимблетт в межсезонье становится толстяком. После победы в UFC он объелся сладостями на 11 тысяч килокалорий, но гордится, что еще видит член

Пимблетт пока не дрался с топами UFC, что не мешает ему сиять. Пэдди невероятно популярен в Англии, дает красочные интервью, а между боями – заставляет следить за собой через соцсети. Да, Пимблетт подрался в марте, но после этого не пропал с радаров. Дело в том, что между боями Пимблетт устраивает дикие трансформации – и ест все подряд, набирая больше 20 кг лишнего веса.

Фанаты в реальном времени наблюдают, как щеки Пимблетта раздуваются, а под футболкой округляется живот. После тяжелой весогонки и победы Пэдди позволяет себе все, а его аппетиты поразят даже матерых сладкоежек. Боец обожает сладкое и готов весь измазаться в еде – лишь бы утолить голод.

Пимблетт выступает в легком весе (до 70 кг), а после дебюта в UFC растолстел до 91 кг. Пэдди признавался, что через пару дней после второй победы в UFC съел почти 11 тысяч килокалорий (нормой для молодого мужчины считается 2-3 тысячи ккал в день).

«Я всегда остаюсь собой. Я признаю, что мне не идет на пользу такой вес. Это лишь вредит мне, когда я начинаю гонять вес. Но я люблю кушать. Когда сажусь кушать, то включаюсь на полную катушку.

Вы даже не представляете, сколько я ем. Как-то раз я съел 11 тысяч килокалорий за сутки. По-моему, это было в понедельник или вторник после того, как я подрался. Примерно 5 тысяч ккал содержались в шоколаде и батончиках, которые я съел в течение суток. Также я съел разные печенья и пончики. Завтрак состоял примерно из 3 тысяч ккал.

Скажу прямо: если ты можешь наклонить голову и увидеть свой член, значит, ты еще не слишком жирный. Я же пока вижу свой член», – признался Пимблетт.

При этом однажды Пэдди не удержался и наелся перед боем. В результате его вырвало шоколадом прямо в клетке – после победного поединка в Cage Warriors. Зрители испугались, подумав, что это была кровь. Но Пимблетт всех успокоил, заверив, что это были горячий шоколад и конфеты, которые он съел перед боем.

Пимблетт гоняет много веса к боям, но пока справляется. Пэдди не хочет драться часто – он считает, что в UFC ему слишком мало платят

Безумные трансформации Пимблетта смешат фанатов – не каждый день увидишь, как боец UFC превращается в толстяка за пару недель. При этом перед боями Пэдди предстает максимально сухим и рельефным. Что вызывает вопрос: как англичанину удается быстро сбрасывать столько веса? Пимблетт признается, что раньше это было для него мучением. Но последнее время он не сильно страдает:

«Чувствую себя хорошо. Сейчас процент жира в организме меньше, чем 10 лет назад. Тогда мне приходилось убивать себя, чтобы сделать вес. А сейчас мышц стало больше. Так что ничего страшного».

Печально, но харизматичный Пимблетт – боец не самого высокого уровня. Англичанин недостаточно мощный для своей весовой, не силен в грэпплинге, и у него посредственный бокс. Главное оружие Пэдди – хорошее джиу-джитсу, которое он пока не показал в UFC в полной мере. Хотя активно использовал в Cage Warriors, где стал чемпионом в полулегком весе (до 66 кг!) – как в свое время Конор.

В UFC Пимблетт пока решает все в первом раунде, закатывая огненные рубки. Англичанин сам едва не падает в нокдауны, но включает характер и оформляет камбэки. В таких боях нет места большому мастерству, но смотреть на это весело. Поэтому в Англии Пимблетт – народный любимец, а на турнире UFC в Лондоне собрался целый стадион, который пел в честь него песни.

«Думаю, он чертовски интересен. Думаю, он очень дикий. Но, судя по набору навыков, прямо сейчас я не вижу в нем чемпиона. Но это может измениться, верно, но его набор навыков прямо сейчас, я не думаю, что находится на высоком уровне», – считает Хорхе Масвидаль.

Если бы Пимблетт был топом, то мог уже сейчас стать главной звездой UFC. Пока же мир надеется, что Пэдди будет прибавлять – ему 27 лет, и он еще может совершенствоваться. Когда Уайт впервые увидел Конора, то взмолился, чтобы ирландец умел драться. В случае с Пэдди надежды босса не совсем оправдались – пока англичанин может закатывать рубки лишь со средними соперниками. Но сам Пимблетт мечтает стать для UFC новым Конором:

«Я из Ливерпуля. Мой город держит меня на земле. Очень надеюсь, что в конечном итоге заработаю столько же денег, сколько и Конор Макгрегор. Я собираюсь вернуть деньги своему городу. Ни один ребенок в этом городе никогда больше не будет голодать».

При этом Пимблетт не хочет драться в диком темпе, чтобы заработать. Он признается, что получает в UFC скромные гонорары – как и любой новичок. А больше денег зарабатывает вне клетки:

«Я делаю больше денег за пределами октагона. И мне смешно, когда люди строчат в комментах: «Он редко выступает! Он мало дерется! Он должен биться четыре раза в год!» Почему? Почему я должен драться четыре раза в год? Зачем мне это, если я зарабатываю больше вне клетки, чем внутри нее?

Да, нужно выступать, чтобы все шло своим чередом. И знаете, мне нравится драться. Если бы никому из нас не платили, и все бы делали это бесплатно, то и я бы бесплатно выступал. Но за бои всем платят, и причем некоторым платят по достоинству. А мне по достоинству не платят, и поэтому для меня нет смысла спешить возвращаться в октагон, когда я могу вот так просто сидеть, расслабляться и есть гамбургеры».

Пимблетт признавался, что за бой в UFC заработал $24 тысячи, не считая бонусов (12 тысяч за выход и столько же за победу). А свой следующий поединок проведет 23 июля – против очередного середняка Оттмана Азайтара.

Фото: East News/Zed Jameson/Sipa USA; Gettyimages.ru/Justin Setterfield; instagram.com/theufcbaddy