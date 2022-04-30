«Я сражаюсь ради ее улыбки». История бойца UFC и его дочери: у нее не работали мышцы лица из-за болезни, а папа дрался для операции

Марлон Вера снова выйдет в октагон этой ночью.

Кто-то дерется в UFC ради денег, кто-то ради славы. Для Марлона Веры, первого бойца UFC из Эквадора, мотивацией стала его дочь. Вера признавался, что готов был умереть в каждом бою. Ведь его дочери требовалась дорогостоящая операция – и октагон стал для Веры полем битвы.

Марлону было 19, а его жене 17, когда у них родилась Ана Паула. Молодые родители были счастливы, но врачи сообщили, что у девочки редкое заболевание – синдром Мебиуса. Это неврологическая патология, которая нарушает работу мышц лица и затрудняет речь. Больным тяжело использовать мимику, у них часто развивается косоглазие, затрудняется речь и глотательные рефлексы.

«Мы узнали об этом в клинике, когда она родилась. Это было очень тяжело. Эта новость разбила мне сердце, ведь каждый отец мечтает иметь здорового ребенка. Но в жизни все происходит не просто так, и у бога всегда есть планы для всех нас. Именно такие вещи делают сильнее и заставляют бороться», – рассказывал Вера.

Ана не могла улыбаться, а когда подросла, с трудом говорила. Синдром Мебиуса не поддается полноценному лечению, но операция может улучшить состояние мышц лица. Это дорогостоящая и сложная процедура, но Марлон твердо решил, что оплатит ее для своей дочери.

Тогда Вера поставил себе цель – вернуть Ане улыбку. У бойца не было денег, но после участия в реалити-шоу The Ultimate Fighter Марлон переехал в Калифорнию и в 2014-м начал драться в UFC.

Уже в TUF Вера рассказал историю своей дочери. А в последнем эпизоде сезона его привели в комнату, где сидел президент UFC Дэйна Уайт. Босс поприветствовал Марлона и сообщил новость, которая заставила бойца разрыдаться.

«Твоя дочь пойдет к врачу здесь, в Лас-Вегасе, и пройдет обследование. Ты отличный парень. Ты нам очень нравишься, и мы все сделаем для тебя», – сказал Уайт.

Вера получил контракт с UFC, а лига перевезла его жену и дочь из Эквадора в Лас-Вегас. Ану осмотрел врач, после чего UFC взял паузу. Ведь синдром Мебиуса – серьезное заболевание, а операция очень сложная. И далеко не каждый хирург способен ее выполнить.

Тогда Вера понял, что может рассчитывать только на себя. Он с трудом нашел хирурга, который согласился провести операцию – стоимостью 50-80 тысяч долларов. Марлону были нужны деньги, но в первых трех боях в UFC он потерпел три поражения. Третий бой против Дэйви Гранта в 2016-м был для Веры ключевым – после победы он рассчитывал заработать достаточно денег, чтобы оплатить операцию четырехлетней Аны.

«С божьей помощью, если все пройдет хорошо, я хочу сделать ей операцию после боя. UFC помог нам с этим, они осмотрели мою дочь и проверили ее. Но после этого все осталось в режиме ожидания. И я не знаю, что они собираются делать. Я попробую попросить помощи у UFC. Если лига согласится, то я буду благодарен ей всю жизнь. Если нет, то проблем не будет.

В UFC ко мне всегда отлично относились, так что у нас будут хорошие отношения. С помощью лиги или без нее я все равно сделаю это. Я собираюсь потратить все деньги, чтобы увидеть улыбку своей дочери», – говорил Марлон перед боем.

Но Вера проиграл Гранту – единогласным решением судей. Все они поставили 26-30, отдав один раунд со счетом 10-8. Старт молодого эквадорца в UFC вышел тяжелым – казалось, он может быть уволен, если срочно не начнет выигрывать.

Вера усердно тренировался и переломил ситуацию, выиграв следующие три поединка. Но даже это не помогло ему заработать на операцию. Марлон собирал деньги в интернете, и многие фанаты присылали пожертвования. Как и многие тогдашние бойцы UFC – Карлос Кондит, Фабрисиу Вердум, Дерек Брансон и Бек Роулингс.

В июне 2018-го, проиграв два боя подряд, Вера все-таки накопил достаточно денег для операции. Она стоила 43 тысяч долларов, 19 из которых собрали фанаты и коллеги. Вера благодарил сообщество и признавался, что никогда не забудет ту помощь, которую ему оказали простые зрители.

Операция длилась 10 часов и прошла успешно. Когда Марлон пришел в палату к дочери, ее лицо было опухшим после операции. Увидев это, боец чуть не упал в обморок. На мгновение он подумал, что операция прошла неудачно, и стал кричать. Но врач успокоил отца, заверив, что со временем состояние Аны улучшится.

С тех пор прошли годы, и сейчас Вера 8-й в рейтинге легчайшего веса UFC. Операция не помогла Ане полностью излечиться, но теперь девочка лучше владеет мимикой и может улыбаться. Вера регулярно делится ее снимками в соцсетях, на которых девочка сияет и обнимает отца. Она занимается джиу-джитсу, а Марлон воспитывает уже трех детей – помимо Аны у него теперь сын и дочь.

«Я боролся за улыбку моей дочери. Мой второй ребенок, Хосе, все время улыбается. Я постоянно думал: «Мне нужно увидеть, как моя дочь улыбается. Я должен это сделать». И это было сильным давлением для меня. Когда моя жена присылала мне перед боем фотографию дочери, я думал: «Я иду на войну. Сегодня кто-то будет истекать кровью. Кто-то должен упасть», – рассказывал боец.

Сейчас Вера переживает лучший период в карьере: он победил в 2020-м хайпового Шона О’Мэлли, идет в топе дивизиона, а в ночь на это воскресенье возглавит турнир UFC. Марлон подерется с хорошим боксером Робом Фонтом и снова будет драться ради семьи. Вера признается, что после успешной операции дочери, он стал чувствовать меньше давления. Теперь он дерется ради будущего семьи – хочет, чтобы родные ни в чем себе не отказывали.

Фото: East News/Reinhold Matay-USA TODAY Sports/Sipa USA; Gettyimages.ru/Christopher Lee; globallookpress.com/Paulo Lopes/ZUMAPRESS.com; instagram.com/chitoveraufc