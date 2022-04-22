Соперник Фьюри – гангстер из Ямайки. Уайт стал отцом в 13, дрался в школе за еду, а в Лондоне в него дважды стреляли

Однажды боксер сам вытащил из ноги пулю.

В субботу чемпион-тяжеловес Тайсон Фьюри подерется с Диллианом Уайтом – опасным нокаутером, представляющим Великобританию. У боксеров хорошие отношения: она соотечественники, а в начале 2010-х вместе тренировались и были приятелями. С тех пор оба бойца построили карьеру, и хотя Диллиан считается опасным соперником для Фьюри, к бою он подходит андердогом.

Чтобы добраться до вершины, Уайт прошел долгий путь: от голодающего ребенка из Ямайки до члена банды в Лондоне. В Диллиана стреляли, его пытались зарезать, а однажды едва не посадили в тюрьму. Но парня спас бокс – именно он вытащил его с улиц и дал будущее. Ведь Уайт отвечал не только за себя, но и за детей – отцом он стал уже в 13 лет.

Уайт голодал на Ямайке, а подростком попал в банды Лондона. В него дважды стреляли и хотели зарезать – Диллиан вытаскивал пулю плоскогубцами

Уайт родился на Ямайке: он был еще ребенком, когда мать оставила его и уехала работать в Лондон. Это было тяжелое время, ведь мать присылала заработанные деньги, но их разворовывали родственники. Уайт с детства голодал и собирал бутылки, чтобы прокормить себя.

«У меня было тяжелое детство. Я родился в Портленде, Ямайка. Моя мама ушла, когда мне было два года, а отца не было рядом, и я рос в другой семье. Денег не было, я не ходил в школу. Мной часто помыкали, обо мне не заботились. Иногда я был так голоден, что думал, что умру.

Я не был спортивным ребенком, у меня не было денег. У меня не было времени думать о спорте. Я был слишком занят выживанием и поисками еды. Мне приходилось делать то, чего не должен делать ни один ребенок. Я помню, как собирал стеклянные бутылки Кока-Колы на пляже, сдавал их и на эти деньги покупал сладости. Ведь это была самая дешевая еда, которую я мог найти и сразу съесть», – вспоминает боксер.

Отец Уайта был жестким человеком: работал мясником, валил лес и рыбачил. Он редко общался с Диллианом, а однажды, когда они возвращались с рыбалки на лодке, выбросил сына в воду за 200 метров до берега. Отец знал, что Диллиан не умеет плавать, но мальчик сумел добраться суши.

Спустя 10 лет Диллиан с братом приехал к матери в Лондон, но и там жизнь была тяжелой. Парень из Ямайки с трудом социализировался, а среди британских школьников чувствовал себя чужаком. Но Диллиан был физически сильным и хорошо дрался. Это заметили сверстники, которые просили Уайта избивать хулиганов-старшеклассников.

«Я переехал в южный Лондон, когда мне было 12, чтобы жить с матерью, и впервые пошел в школу. Я попал во множество передряг, потому что говорил по-другому, одевался по-другому, выглядел по-другому. Меня много раз исключали. У меня не было выбора, ведь я был бойцом. Когда я рос, мне приходилось драться, чтобы выжить.

Раньше дети платили мне, чтобы я дрался с хулиганами за них. В школе и вокруг моего района. При этом хулиганы были старше и крупнее меня. Иногда ребята давали мне еду, это могли быть бутерброды или деньги. Я думаю, что два фунта – это самый большой гонорар, который я получил. А два фунта тогда были большой суммой. На них можно было купить чертовски много сладостей», – рассказывал боксер.

Такая жизнь в Лондоне привела Уайта в криминал – он стал дружить с парнями из уличных банд. Уже в 13 Диллиана пытались зарезать, а впоследствии в него дважды стреляли.

«Мне к лицу подносили пистолет, меня похищали. У меня было много страхов. Я ездил из Талс-Хилл в Кеннингтон на автобусе 159. В то время в этих автобусах не было дверей, можно было просто запрыгнуть внутрь и подняться наверх. Так вот, когда я заходил в автобус, то старался как можно быстрее подняться наверх, чтобы меня никто не заметил.

Просто бывало, что меня замечали, забегали в автобус, где пытались избить или ударить ножом. Несколько ножевых ранений я получил как раз в автобусе. Когда тебя загоняют в угол трое, а ты один, то тебя определенно либо побьют, либо подрежут», – вспоминает Диллиан.

Однажды Уайта подстрелили, он пришел домой и сам плоскогубцами вытащил из ноги пулю. Подросток знал, что в больнице врачи сообщат обо всем матери, и не хотел ее беспокоить. Впрочем, могла быть и иная причина – люди из криминала вообще редко идут в больницу с пулевыми ранениями, чтобы не попасться полиции.

«Я вытащил пулю и залег на дно. Это было из уважения к моей маме. Я никогда не хотел приводить полицию к ней домой. Я сделал то, что должен был сделать», – рассказывал Диллиан.

В юности Уайт едва не угодил в тюрьму – его спасли слезы матери и спорт. Диллиан стал отцом уже в 13 и пошел в бокс ради семьи

Однажды Уайт совершил преступление, за которое мог получить реальный срок. Диллиан не рассказывает деталей, но отмечает, что ему грозило до 20 лет тюрьмы. Тогда к нему в изолятор пришла мать, которая в слезах просила сына изменить жизнь. На тот момент брат Диллиана уже умер, и он был последним ее ребенком.

«Когда она пришла в тюрьму в Бристоле, то сказала: «Сынок, мы через многое прошли в жизни». Я посмотрел в лицо мамы и увидел слезы, катящиеся по ее щекам. Мне стало плохо, мне было очень стыдно. Мой старший брат умер, и она говорила, что не хочет терять еще одного сына. Каким бы плохим я ни был, я не хотел разочаровывать маму», – вспоминает Диллиан.

Уайт не рассказывает деталей, но он избежал тюрьмы. А после эмоционального разговора с матерью – поклялся измениться. Диллиан нашел боксерский зал в Брикстоне и стал усердно тренироваться, завязав с криминалом. Уже скоро он начал выступать – сперва в кикбоксинге, а впоследствии и в боксе.

Уайт дрался в торговых центрах, старых кинотеатрах и заброшенных залах. Ему часто приходилось платить, чтобы получить бой, и у него не хватало денег на жизнь. Уайт гнался за мечтой, но часто даже не получал гонораров и брал в долг у друзей.

При этом Уайт дрался успешно: в кикбоксинге он провел 21 бой, на его счету было 20 побед и одно поражение. Уайт стал чемпионом Великобритании в тяжелом весе и чемпионом Европы в лиге К-1. Кроме того, он провел один бой в ММА: в 2008-м за 12 секунд он нокаутировал Марка Страунда на турнире Ultimate Challenge MMA в Англии.

Добившись успеха в кике, Уайт стал боксером-профессионалом: с 2011-го он одержал 17 побед подряд, а впервые проиграл в 2015-м – техническим нокаутом Энтони Джошуа. Это стало местью от Энтони за поражение Уайту в любителях в 2009-м, когда Диллиан выиграл решением. Несмотря на нокаут от Джошуа, Уайт успешно выступал дальше, став силой в тяжелом дивизионе. Уайт часто вырубал соперников, чем заслужил славу нокаутера. При это боксер признается, что вне ринга он – добрый парень:

«Я не думаю, что во мне есть что-то особенное. Я просто обычный, трудолюбивый парень, очень целеустремленный. Я не самый быстрый, я не самый сильный. Я не Годзилла. Я ребенок, который начинал с нуля, пытаясь чего-то добиться.

Я довольно спокойный парень. Когда я не тренируюсь, я просто общаюсь со своей семьей. Я не любитель вечеринок. Я не курю и не пью. Алкоголь просто не для меня. Я не пил уже 16-17 лет. Это дисциплина».

Сейчас у Уайта две дочки и сын. Удивительно, но старший ребенок родился, когда Уайту было всего 13 лет. Это не рекорд, ведь самым молодым отцом в истории считается 11-летний мальчик из Новой Зеландии (его имя не распространяется). Диллиан же признается, что ради сына ему пришлось очень рано повзрослеть.

«Я по большей части был глупым ребенком. Я мотался по Лондону и сеял хаос вокруг. Это гангстерская тема была, мол, попасть в тюрьму это круто. Но это, конечно, не так. Мой сын выше и гораздо красивее меня. Да, я был ребенком, но я быстро повзрослел. Мне приходилось много работать, потому что я не хотел, чтобы мой ребенок страдал, как я. Мы теперь рядом, и он мне как друг».

Сейчас Уайту 34, а значит его сыну около 21. Неудивительно, что для Диллиана сын – почти приятель. Но боксер признается, что не хочет, чтобы дети смотрели его бои. Ведь в ринге его бьют, наносят травмы и могут нокаутировать.

«Мои дети не смотрят, как я дерусь. Они не хотят смотреть, как их отцу бьют по лицу. Папа просто уходит на работу. Иногда я прихожу домой с синяками. Иногда этого не происходит. Я просто хочу убедиться, что мои дети не пройдут через то, через что прошел я. Я надеюсь, что их жизнь станет в сто раз лучше. Я не слишком хорошо учился в школе, но бокс спас меня и изменил жизнь», – признается боксер.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge; instagram.com/dillianwhyte; East News/AP Photo/Hassan Ammar