Лучший ученик Федора едва не проиграл $1 млн. Немков дрался без флага из-за санкций, отдавал бой – но помог несчастный случай

Вадим был в крови, а трибуны кричали «США».

Вадим Немков – самый успешный ученик Федора Емельяненко: он владеет поясом Bellator в полутяжелом весе и дошел до финала Гран-при за миллион долларов. Бои в турнире-восьмерке стали для Немкова первыми защитами титула: в четвертьфинале он победил решением Фила Дэвиса – бывшего бойца UFC, а в полуфинале прикончил болевым Джулиуса Энгликаса – литовского ноунейма, который выскочил на замену Энтони Джонсону.

В финале Гран-при Немкова ждал Кори Андерсон – еще один бывший боец UFC, который до 2020-го дрался в лучшей лиге мира. Соперник был серьезный: Кори – хороший борец с нокаутирующим ударом, который досрочно выиграл в Bellator все три боя. А в последнем – нокаутировал Райана Бейдера уже в первом раунде. И хотя Немков самый универсальный ученик Федора, за чемпиона было тревожно.

Титульный поединок прошел в ночь на 16 апреля на Bellator 277. Он начался конкурентно: бойцы поочередно занимали центр клетки, боролись за инициативу и пристреливались. Андерсон пытался перевести россиянина в партер, но Немков успешно защищался от тейкдаунов. А на выходе из клинча – хорошо попадал по претенденту. Как итог: все три судьи на карточках отдали раунд Немкову. Но дальше российскому чемпиону было сложнее.

Второй раунд Андерсон начал более агрессивно и в начале второй минуты провел тейкдаун. Он зажал Немкова у сетки и сделал проход, но Вадим широко расставил ноги, развернув корпус. Однако Андерсон перехитрил россиянина: он освободил дальнюю руку и обеими схватился за опорную ногу Вадима, переведя того в партер.

На земле Андерсон забрался в маунт и принялся утюжить Немкова ударами. Было заметно, что американец нацелен на финиш, а не пассивный контроль. Он постоянно пытался улучшать позицию и выбрасывал тяжелые удары. При этом Немков неплохо работал со спины – защищался, угрожая сопернику треугольником, отбивался локтями и даже пытался занять доминирующую позицию.

Но Вадиму это не удалось: физически сильный Андерсон забрался в халф-гард, где продолжил молотить чемпиона. Кори доминировал вплоть до последней минуты, нанося тяжелые удары. Но в концовке Немков все-таки сбросил с себя американца, зажал того у сетки, где обстреливал коленями по бедрам. Но было уже поздно – судьи единогласно отдали раунд Андерсону.

Третий раунд мог стать переломным (бой был рассчитан на 5 раундов), и Немкову было важно провести его в стойке. Но россиянину это не удалось: Андерсон снова провел тейкдаун, забрался в доминирующую позицию, где принялся обстреливать россиянина. Почти четыре минуты Кори атаковал Вадима в партере (а до этого еще тяжело попал в стойке). Но россиянин снова был активен: пытался подняться на ноги и даже выйти на гильотину. Но все было без результата – тотальная доминация в раунде от Андерсона. Но за три секунды до конца пятиминутки произошел эпизод, который все изменил.

В о время очередного удара в партере Андерсон столкнулся головой с Немковым, который пытался увернуться. После этого оба бойца обратились к рефери, показывая, что произошел запрещенный удар. При этом виновного не было: удар произошел случайно, а бойцы столкнулись головами по инерции. Но у Немкова сразу открылась сечка, и лицо заливала кровь. В клетку вышел врач, который молниеносно показал рефери, что бой нужно заканчивать.

Это произошло настолько быстро, что не все поняли – что произошло. Комментаторы стали поздравлять Андерсона, посчитав, что победу принес удар локтем. А сам Кори утешал Вадима и, вероятно, рассчитывал на победу остановкой врача. Со стороны Немкова не было актерской игры – он лишь жестами показывал рефери, что сечка открылась из-за удара головой.

И судьи приняли верное решение: объявили поединок несостоявшимся, сохранив бойцам шанс снова подраться за миллион долларов. Андерсон был недоволен вердиктом: бросил бутылку и долго с укором смотрел на Немкова. Но потом пришел в себя (видимо, перемотал в голове бой), обнял Вадима и поблагодарил его штаб – в том числе Федора, который весь поединок был в углу ученика.

Теперь Немкова и Андерсона ждет реванш. Бой остался без результата, а судьба не только пояса, но и миллиона долларов – в руках спортсменов. Конечно, Андерсону обиднее, ведь он доминировал и должен был вести 2-1 по раундам после третьей пятиминутки. И не исключено, что Кори сумел бы довести бой до победы, учитывая уровень доминации во второй и третьей пятиминутке.

Что касается Немкова, то у чемпиона будет возможность лучше подготовиться к реваншу. Не сказать, что Вадим плохо выступил – он был активен на спине, постоянно сопротивлялся и даже сам отстреливался в партере. Россиянин регулярно пытался подняться, но все равно – борьба Андерсона стала для него проблемой. И в конце третьего раунда было стойкое ощущение, что Кори забирает пояс, а с ним и заветный миллион долларов.

Примечательно, что турнир официально не транслировали в России из-за санкций со стороны промоушена. А Немков выходил на бой без российского флага (на фото у него за спиной был стандартный фон с эмблемой Bellator). Трибуны же – скандировали «США», поддерживая местного бойца, когда тот разбивал Немкова в партере.

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко до турнира считал, что санкции сделают этот бой историческим. Ведь Немков мог победить на «вражеской» территории:

«Грустная, но привычная история теперь. На многих соревнованиях наши спортсмены выходили без флага. Вадим не первый и, к сожалению, не последний. Как это повлияет на Немкова? На мне бы это отразилось только положительно. Я бы был более злой. Не знаю, как это отразится на нем.

Условия очень сложные. Но выигрыш будет ценнее! Выхлоп будет в разы больше. Представьте, как все СМИ отреагируют. Победить американца в США без своего флага. Это будет очень много стоить. Победить на вражеской территории – это исторический момент для Немкова. Может быть очень большой успех. Мотивация в разы больше».

К сожалению, Немкову не удалось победить, но бойцов ждет неминуемый реванш. Глава Bellator Джо Кокер уже заявил, что он состоится в ближайшие три-четыре месяца. Пока же Немков будет восстанавливаться: сразу после боя его госпитализировали и наложили множественные швы.

Фото: Bellator; mmafighting.com