Спорный момент реванша Яна и Стерлинга – первый раунд. Что там случилось и почему судьи предпочли американца?

Разобрали отрезок, из-за которого разошлись мнения.

Обсуждаемость первого боя Петра Яна и Алджамейна Стерлинга было сложно превзойти. Все-таки дисквалификация из-за запрещенного удара, когда все шло к победе Петра – настолько неожиданно, что весь год о колене российского бойца говорили не только в UFC, но и за его пределами.

Но реванш вышел еще более скандальным. И весь спор, если смотреть итоговый судейский протокол(48-47, 47-48, 48-47 в пользу американца), в одном раунде – первом.

Мы внимательно разобрали эти 5 минут и кратко напомнили, что было в следующих четырех раундах. Полное ощущение, что Ян выиграл второй бой.

Что было в первом раунде? Инициатива и прессинг от Яна, количество ударов – за Стерлингом, но Петр точнее

Ян со старта реванша исправил ошибку первого боя: занял центр клетки и давил. В прошлый раз инициативу забрал Стерлинг, хоть и не создал Петру никакой угрозы. Теперь же прессинг был за Яном, а Алджамейн пятился к сетке, отступал по периметру и отстреливался ударами ногами.

Главная проблема Яна в этом отрезке: количество ударов. Будучи вторым номером, Стерлинг выбросил 40 значимых ударов, из которых 19 – точных. У Петра 26 и 13 в цель. По проценту чистых попаданий Ян снова лучше – 50% против 47%. И в голову Петр работал точнее: 7-5.

При этом Ян сконтрил две попытки тейкдаунов от Стерлинга. То есть за Петра в первом раунде: давление, точность ударов, панчи в голову и защита от борьбы. За Стерлинга: выброшенные удары с не самым высоким процентом. Расклад за Яна, хотя кто-то может поспорить, что удары все-таки решают.

Но тогда – давайте посмотрим на третий раунд.

Он ни у кого не вызывает вопросы, потому что его забрал Стерлинг из-за тейкдауна и контроля в партере. Но при этом контроль был пассивный, без угроз сабмишенов, а по ударам Алджамейн этот раунд проиграл (!), находясь в атакующей позиции – сзади – на протяжении 3 минут и 43 секунд! 20 точных ударов из 27, 8 из 15 по значимым – статистика Яна. У Стерлинга 8 из 18 и 6 из 13. То есть тут преимущество Яна в панчах заметно, но споров не может быть из-за контроля Стерлинга.

Соответственно, аргументы Петра в первом раунде перевешивают. Он был лучше во всем, кроме выброшенных ударов, уступив тут совсем немного.

Хотя судьи и обокрали Яна, это не отменяет его ошибок: он сам дважды отдал спину Стерлингу, которому достаточно было просто залежать Петра на дистанции

Второй и третий раунды – тактический кошмар от Петра. Тейкдауны Стерлинга не самые мощные, чаще всего он их проваливает, но охотится за единственной целью – контролем спины. Из-под Алджамейна можно вставать, если он контролирует сверху, но если вцепился в спину, то либо задушит, либо заберет раунд, но точно не потеряет позицию.

Когда во втором и третьем отрезках Стерлинг проходил в ноги, Ян старался как можно быстрее разорвать дистанцию. Алджамейн хватал ногу и фактически уже упускал возможность для перевода (потому что в долгой и вязкой защите Петр лучше), но наш чемпион сам создавал суматоху, разворачиваясь при этом спиной. Это позволяло Стерлингу закрепиться сзади и закрывать треугольник на корпусе. Из такой позиции максимально сложно выбраться, поэтому Петр чисто проиграл 2 раунда, хоть и был хорош в защите: он не дал Алджамейну ни одной близкой попытки сабмишена.

Но, кажется, работай Ян методичнее, таких проблем можно было бы избежать. Оставляй он ногу, а не выкручивай при тейкдауне, отходя назад к сетке и отжимая соперника. Даже если Алджамейн перевел бы, то из-под него Петр хорошо вставал, что показал и в первом поединке. У Стерлинга просто нет такого сумасшедшего контроля.

А так Ян, дважды допустив одну ошибку (кстати, в перерыве между вторым и третьим раундами секунданты сказали Петру, чтобы ни в коем случае не поворачивался спиной), дал Алджамейну возможность реализовать единственный козырь – контроль сзади. Во втором раунде Стерлинг набрал 3 минуты и 50 секунд, в третьем – 3 минуты и 43. Внушительные цифры для такого противостояния.

Как и предполагалось заранее, единственный шанс Стерлинга – забрать поединок на дистанции, отдав все силы в контроль: у сетки или в партере. Для этого ему было достаточно вложиться в 3 раунда, а 2 из них Петр сам подарил Алджамейну.

Чемпионские отрезки уверенно забрал Петр. И подтвердил: он 5-раундовый боец, который долго запрягает и сам создает себе проблемы

Козыри Яна тоже прекрасно известны: бокс, кардио, распределение сил и пуленепробиваемость. Почти всегда Петр давит, но может при этом принимать на себя слишком много ударов, проигрывая раунд на судейских карточках. В первом бою против Стерлинга это сработало, потому что через полтора раунда Алджо закислился, его удары стали слабыми и медленными. Но Ян почти всегда выигрывает на тонкого, разгоняясь только к концу. Он отдавал старт Кори Сэндхагену, он отдавал начало даже 3-раундовых боев. Но стиль Петра позволял ему в итоге переламывать поединки и соперников, просто наращивая обороты и забирая отрезки благодаря точности.

Только рано или поздно это могло сработать в минус – и такая манера точно не пошла на пользу в реванше с Алджамейном. Можно спорить о судейском решении, победителе первого раунда или всего боя, но у Яна есть проблема, которую надо решать: как включаться, чтобы выигрывать уверенно и заранее, а не 3-2 по раундам? При том, что все необходимое для этого у Петра есть.

Чемпионские раунды реванша Ян взял, выдав еще больший контроль, чем Стерлинг в своем идеальном втором раунде. В четвертом Петр показал 3 минуты и 51 секунду, за которые выбросил 57 ударов и 48 точных. 18 из 25 по значимым. В пятом отрезке Петр также был лучше, перебив соперника и не дав себя перевести.

Итого:

• Ян перебил Стерлинга. 139 точных ударов из 186, 63 из 103 значимых у Петра. 91 из 143 и 62 из 110 значимых у Стерлинга.

• Алджамейн дважды перевел Яна – из 22 (!) попыток.

• Контроль за Стерлингом: 8:31 против 5:51.

В раскладке на раунды это выглядит как 3:2 за Яном, но судьи посчитали иначе. Теперь, скорее всего, Петра ждет как минимум один промежуточный поединок, прежде чем он выйдет на титульник. И если это будет не главное событие турнира UFC, то Яна ждут 3 раунда. И вот там-то и надо будет показать максимальную включенность с первых секунд.

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC; instagram.com/ufcrussia