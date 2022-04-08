Почему Яна дразнят «китайцем»? Это начал Персидский дагестанец – звезда поп-ММА, они с Петром даже устроили перепалку

У Петра и правда есть азиатские корни.

Петр Ян – временный чемпион UFC, который в ночь на 10 апреля попытается взять реванш у Алджамейна Стерлинга. И хотя Петр уже давно дерется в UFC, фанатов в России до сих пор смущает его фамилия. А именно – ее китайское происхождение.

У Петра азиатские корни – его дед был чистокровным китайцем. Об этом сам боец рассказал на одной из пресс-конференций: «Да, это правда. Мой дед переехал в Россию из Китая в 1980-е годы. Моя фамилия изначально пишется китайскими иероглифами».

Многие отмечают, что от дедушки Ян перенял не только фамилию, но и внешность. Так это или нет – судить трудно. Однако Петра при всем желании можно назвать китайцем лишь на четверть. Ведь азиатом был только его дед, пусть и чистокровным. При этом бабушка Петра была грузинкой. Так что Мерабу Двалишвили – грузинскому другу Стерлинга, который активно выступает против Петра, стоит задуматься – ту ли сторону он занял.

Сам Ян при этом себя азиатом не считает. Боец признает, что у него в родословной «целая смесь», но четко заявляет, что он – русский и православный человек.

«Бабушка – наполовину грузинка, наполовину русская. Это по линии отца. По линии мамы все русские. Сам я вырос в Сибири. Себя считаю русским православным человеком», – говорит Петр.

На почве национальности у Петра даже случился конфликт с бойцом по прозвищу Персидский дагестанец. В 2019-м Мохаммед Хейбати был рядовым бойцом AMC Fight Nights, которого почти никто не знал. Он приехал из Ирана, тренировался в Дагестане и использовал трэшток, чтобы получить бои. Выходило нелепо, ведь Мохаммед плохо знал русский. Но это не помешало ему впоследствии достичь успеха: сейчас он – одна из главных звезд российских поп-ММА.

Но тогда Хейбати не знал, как прославиться. Поэтому начал оскорблять именитых бойцов – сперва Александра Шлеменко, а за ним и Яна. Александра иранец обозвал «хохлом», а Петра – «китайцем». За что нарвался на резкий ответ от Яна в директе инстаграма: «Ты че распетушился?»

Тогда ситуацию удалось погасить, но Хейбати не раз возвращался к конфликту. Хотя и признавал, что на самом деле Ян ему нравится:

«Почему мне не нравится Петя? Нравится. Я ничего не сказал серьезного. Я спросил: «Петя, ты китаец?» Я об этом ему в комментариях написал. Мы пошли на хитрость, но я не ожидал такой реакции. Один раз так надо было, и так получилось, что пошло дальше и дальше.

Но я честно скажу, что в UFC мне нравятся Хабиб, Конор и Петр Ян. Я смотрю его бои и учусь, что нужно делать. Он очень техничный боец. Я потом расскажу, почему не извинился перед Яном. Если я скажу, то уже будет неинтересно».

Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров считает, что Ян – никакой не китаец. При этом Олег предлагает своеобразный вариант тем, кто дразнит Петра азиатом.

«Каждый в себе может найти частичку Петра Яна. Четыре нации только основных в нем заложено. Такой настоящий россиянин: помесь всего-всего», – подытожил Олег.

Впрочем, спустя годы Петр и сам неожиданным образом закрыл конфликт с Персидским дагестанцем. Уже после того, как Петр побывал чемпионом UFC, он пришел в гости на турнир кулачного промоушена Hardcore FC. На нем как раз присутствовал Хейбати, которого Мариф Пираев вызвал в клетку для раскачки боя.

Но Мохаммед увидел Яна и снова попытался устроить трэшток. Петр по-сибирски галантно поставил коллегу на место (смотреть с 2:19).

Хейбати: Петр Ян, когда я буду в UFC, 100 процентов в 66 кг хочу с тобой драться!

Ян: Я в 61 кг.

Хейбати: Своим друзьям скажи – в вотсапе позвони меня.

Ян: Послушай. Когда собака лижет свои яйца — лев наблюдает.

Хейбати: Послушай меня! Скажи своим друзьям. Я буду в Tiger Muay Thai, буду там тренироваться, там будем с тобой разговаривать.

Ян: Если ты мужчина, ты бы так говорил, когда будешь там, а сейчас... А сейчас ты на костылях.

Хейбати: Я – мужчина, я с тобой поговорю.

Ян: Иди лижи яйца.

Силы были неравны: на стороне Хейбати – плохое знание русского, на стороне Яна – острый язык сибиряка, воспитанного на улицах Дудинки. Надеемся, что в ночь на это воскресенье Петр так же будет в ударе, а Стерлинг отдаст пояс без особого сопротивления.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Marcus