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Глухой дагестанец, сибирский гангстер или двойник Хабиба: кто станет следующим чемпионом UFC из России?

Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
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Забит Магомедшарипов Забит Магомедшарипов
Магомед Анкалаев Магомед Анкалаев
Аскар Аскаров
Ислам Махачев Ислам Махачев
Александр Волков Александр Волков
Петр Ян Петр Ян
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Сверяемся с нашим прогнозом из 2020-го.

В UFC дерется много бойцов из России, но сейчас у страны нет ни одного чемпиона. Когда-то пояса UFC удерживали Хабиб и Петр Ян, но дагестанец закончил карьеру, а сибиряк лишился титула из-за обидной дисквалификации.

В 2020-м мы уже прогнозировали, кто из россиян может стать чемпионом. Прошло почти два года: кто-то приблизился к титулу, а кто-то – не оправдал ожиданий. Мы решили снова собрать имена бойцов, которые могут взять пояс в ближайшем будущем. Уже в следующем году Россия ждет до четырех чемпионов UFC – и это не просто мечты. 

Дагестанцы – главная надежда ближайших лет: они идут к титулу в трех дивизионах, но первым пояс вернет Петр Ян 

Легчайший вес: Петр Ян

Весь 2021-й у России мог быть чемпион: Петр Ян доминировал в легчайшем весе и уже владел поясом. Сибиряк взял его летом 2020-го, победив легендарного ветерана Жозе Алдо, а в марте – вышел на первую защиту. Ян побеждал Алджамейна Стерлинга по судейским карточкам, но в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом. После этого Петр победил Кори Сэндхагена в поединке за временный пояс, а 9 апреля должен встретиться со Стерлингом в реванше.

Поражение Петра – случайность: он по-прежнему лидер дивизиона, и пока не понятно, кто сможет составить ему конкуренцию. Ян обязан побеждать Стерлинга в реванше, ведь во всех компонентах превосходит американца. Петр лучше в стойке и даже партере – в первом поединке Петр провел 7 тейкдаунов, а борец Алджамейн лишь один (при этом 16 попыток американца оказались неудачными).

Как ни странно, после поражения Ян закрепился в статусе звезды UFC. Скандал с запрещенным ударом прокачал медийность россиянина: Петр потерял титул, но обрел новых фанатов. Многие за океаном теперь открыто поддерживают Петра, а еще – называют одним из лучших ударников UFC. 

Если все пойдет по плану, то после победы над Стерлингом Ян превратится в доминирующего чемпиона. Сибиряк уже побеждал Кори Сэндхагена и Жозе Алдо, которые идут в топ-5 рейтинга. Самый вероятный следующий соперник для Петра – экс-чемпион Ти Джей Диллашоу, который идет в рейтинге вторым, и с которым россиянин давно хотел подраться.

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Диллашоу – звезда UFC, и Ян хочет устроить с ним денежный бой. Но после дисквалификации за допинг Ти Джей пока не показывает прежний уровень. Американец не лучшим образом подрался с Кори Сэндхагеном, а его победу судейским решением многие посчитали спорной. 

Что касается остальных бойцов легчайшего дивизиона, то можно выделить двоих: агрессивного грузинского борца Мераба Двалишвили (6-й в рейтинге) и талантливого ударника Шона О’Мэлли (12-й в рейтинге). Однако этим бойцам еще предстоит одержать несколько побед, чтобы добраться до титульника.

Двалишвили – агрессивный борец из Грузии, который добывает победы навыками в партере. Мераб – рекордсмен дивизиона по проведенным тейкдаунам, а его граунд-энд-паунд – один из самых брутальных в UFC. За 9 боев в промоушене грузин провел 54 тейкдауна и идет на серии из 7 побед подряд.

Но есть у Двалишвили и слабые стороны: он – весьма средний ударник, а в предыдущем поединке едва не улетел в нокаут от ветерана Марлона Мораеса. Поэтому Петр будет иметь преимущество в стойке, а навыки защиты от тейкдаунов должны сбить напор Мераба. Это противостояние подогревает и то, что  Двалишвили – близкий друг Стерлинга, и признавался, что Петр ему не нравится как человек.

Что касается О’Мэлли, то он по-прежнему считаться талантливым проспектом (хотя Шону уже 27), а не бойцом чемпионского калибра. Сейчас самое важное для О’Мэлли – выйти на новый уровень и начать, наконец, драться с рейтинговыми бойцами. Долгое время UFC подкидывал Шону удобных соперников, из-за чего многие перестали верить в хайпового бойца. Шон – большой талант, но сейчас для него наступает решающий момент в карьере. Американец все-таки попал в топ-15 дивизиона и готовится к встрече с большими бойцами.

Впрочем, все это – лишь фантазии, и не стоит забегать вперед. В 2020-м мы тоже прогнозировали доминацию Яна в дивизионе, но россиянин оступился и потерял пояс. Сейчас все в руках Петра, и если он покажет свой максимум, то станет чемпионом. 

Легкий вес: Ислам Махачев

Второй россиянин, который максимально близок к титулу – это Ислам Махачев. Лучший друг Хабиба и его протеже в легком весе катком проехался по дивизиону. Махачев дерется в стиле Хабиба, отлично борется и не оставляет соперникам шансов. Ислам уже поставил исторический рекорд в UFC – за 12 боев россиянин пропустил лишь 0,84 ударов за минуту. По многим другим показателям Махачев даже лучше Хабиба, а в UFC идет на серии из 10 побед подряд.

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Главная проблема Ислама в том, что он еще не дрался с топовыми соперниками. В последних боях россиянин побил Бобби Грина и Дэна Хукера, которые вышли на коротком уведомлении. И это не те соперники, которых можно назвать проверкой. Изначально Махачев должен был драться с Рафаэлем Дос Аньосом и Бенеилом Дариушем, но оба слетели из-за травм. Если бы Махачев победил их, то, вероятно, уже получил бы бой за пояс. Но пока Уайт считает, что Исламу нужна последняя проверка – и россиянин все-таки подерется с Дариушем, когда тот залечит травму.

После этой победы Махачев почти точно выйдет на титульник с победителем пары Оливейра – Гейджи. Очевидно, для Ислама предпочтительнее победа Джастина, который был беспомощен в партере против Хабиба – и вряд ли спасется от такого же сценария против Махачева. А вот победа Оливейры может стать проблемой: вероятно, Чарльз будет уступать Махачеву в борьбе, но его навыки джиу-джитсу могут стать проблемой.

Борцы в ММА обожают контроль, брутальный граунд-энд-паунд и простые приемы. Но опытный джитсер может угрожать борцам и выходить на сабмишены, даже находясь на спине. Оливейра именно боец такого рода – посмотрите, как бразилец поймал на удушающий борца Кевина Ли, когда тот прямолинейно пошел за тейкдауном.

Оливейра – один из самых опасных джитсеров в UFC. Ему принадлежит рекорд промоушена по победам сабмишеном (целых 15 раз). Это дало повод фанатам прозвать Чарльза бойцом, который мог бы победить Хабиба. Впрочем, преувеличивать опасность Оливейры тоже не стоит: он и сам проигрывал сабмишенами, а в обеих защитах – против Чендлера и Порье, в первом раунде падал в нокдауны. Конечно, Махачеву предпочтительнее, чтобы титулом завладел Гейджи, но и с Оливейрой Ислам обязан доминировать и реализовывать свой геймплан, не попадаясь в ловушки бразильца.

В 2020-м мы прогнозировали, что Махачеву по силам стать преемником Хабиба в легком весе. В ту пору мы называли его сырым, но считали, что Ислам готов ворваться в топы. И если в 2020-м Махачев не входил даже в топ-10 дивизиона, то за два года одержал четыре досрочные победы и поднялся аж на третью строчку рейтинга.

Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев

Анкалаев – фактурный нокаутер из Дагестана, который идет 6-м в рейтинге полутяжелого веса. Магомед не так близок к титульнику, как Ян или Махачев. Но уже в это воскресенье подерется с опытным Тиаго Сантосом – 5-м номером рейтинга.

Уже известно, что летом чемпион Гловер Тейшейра будет защищать титул против Иржи Прохазки – хайпового проспекта из Чехии. Не стоит забывать и о Яне Блаховиче – предыдущем чемпионе, который потерял титул в октябре 2021-го и жаждет вернуться на олимп. Поэтому нет гарантий, что Анкалаев получит титульник, даже если победит Сантоса. Вероятно, Магомеду придется победить еще раз (как минимум) – и уже после этого мечтать о поясе.

Анкалаев – универсальный боец: в отличие от большинства дагестанцев, он бьется в стойке, хотя и обладает хорошими навыками в партере. Но Магомед не любит рисковать, и если он чувствует, что соперник опасен, то переходит в борьбу.

Впрочем, в топе полутяжелого веса это вряд ли станет ключевым преимуществом, ведь бороться там умеют почти все топы. Гловер Тейшейра – опытнейший грэпплер, неплохо умеет бороться Ян Блахович, а Иржи Прохазка, хоть и является ударником, но благодаря физической мощи неплохо защищается. А вот бокс у Анкалаева – очень хороший по меркам дивизиона, и он показывает себя расчетливым ударником с высоким бойцовским IQ и быстрыми руками.

Смущает лишь то, что Анкалаев имеет одно поражение в UFC – и оно вышло неоднозначным. Магомед производит впечатление очередного стального дагестанца, но в дебютном поединке дал слабину. В бою с Полом Крейгом Анкалаев три раунда избивал соперника, но сдался от удушающего треугольником за секунду до конца боя. Как тут не вспомнить Абдулманапа Нурмагомедова – отца Хабиба, который считал, что лучше уснуть от удушения, чем сдаться.

В 2020-м году мы еще не видели в Анкалаеве претендента на титул. В ту пору он одержал спорную победу над Ионом Куцелабой (когда молдаванин кривлялся и изображал нокдаун, а судья поверил и остановил поединок). Но с тех пор многое изменилось: Анкалаев не только наглухо вырубил Куцелабу в реванше, но и уверенно победил решением Никиту Крылова и Волкана Оздемира. Это не столь топовая оппозиция, чтобы претендовать на титул, но победа над Тиаго Сантосом уже станет заявлением.  

Представляется, что Анкалаев – более техничный и скоростной ударник, чем 38-летний Тиаго Сантос. Бразилец прошел свой пик, а после обидного поражения в титульнике от Джона Джонса выступает крайне нестабильно, проиграв два боя из трех. К тому же россиянин может реализовать преимущество в партере – универсализм должен принести Магомеду победу.

Наилегчайший вес: Аскар Аскаров

Аскаров – боец-феномен: у дагестанца с детства проблемы со слухом, а в 2017-м он стал чемпионом Сурдлимпийских игр. В ММА Аскар идет без поражений: он одержал 14 побед, стал чемпионом ACB, а с 2019-го выступает в UFC. В США Аскаров выиграл уже три раза подряд и поднялся на 2-е место рейтинга.

При этом в дебютном поединке в UFC впервые не смог выиграть: дагестанец зарубился с экс-чемпионом Брендоном Морено (мексиканец потерял титул лишь в январе 2022-го), но раздельным решением судьи зафиксировали ничью. В январе 2020-го Аскар разобрался с Тимом Эллиоттом, а впоследствии – с Алешандре Пантойей, который занимал 4-е место в рейтинге, а также ветераном Джозефом Бенавидесом.

Аскаров – универсальный боец, хотя его козырем, безусловно, остается партер. У дагестанца отличные шансы получить титульник: легчайший дивизион считается самым слабым в мужском UFC, а конкуренция в ней относительно невысокая (в мире не так много бойцов до 57 кг). Аскаров уже показал, что со своими навыками может на равных драться с Брендоном Морено. А в марте Аскаров подерется с новозеландцем Каем Кара-Франсом – и вероятно, что после этого получит бой за пояс.

В дивизионе не самая высокая конкуренция, из-за чего Брендон Морено и Дейвисон Фигейреду подрались уже три раза. При этом не за горами и четвертый бой, ведь реальных кандидатов на титул нет. Вероятно, Аскаров после победы над Кара-Франсом получит титульный шанс. Ведь проводить и пятый бой Морено и Фигейреду – это уже перебор.

Главные разочарования: в 2020-м мы надеялись на Забита и Александра Волкова. Но бойцы не оправдали надежд – и вряд ли дойдут до пояса 

Тяжелый вес: Александр Волков

Со времен Федора Емельяненко у России не было тяжеловеса, который считался бы мировым топом. Да, в разное время в Bellator неплохо дрались Сергей Харитонов, Виталий Минаков или сейчас – Валентин Молдавский (впрочем, ученик Федора уже проиграл бой за титул Райану Бейдеру). В UFC неплохо выступал Алексей Олейник, а также возлагались надежды на экс- чемпиона AMC Fight Nights Сергея Павловича, который в дебюте в США сразу же улетел в нокаут от Алистара Оверима.

Так вышло, что сильнейшим российским тяжеловесом последних лет в UFC стал Александр Волков. Почти всю карьеру россиянина критиковали – то за нескладную комплекцию (впрочем, боец поработал в зале и стал машиной), то – за отсутствие нокаутирующего удара. Сейчас Волков идет 6-м в рейтинге, хотя до этого был в паре шагов от титульника. Одно время даже ходили слухи о бое Александра с Фрэнсисом Нганну, которые камерунец угрожающе комментировал.

«Хорошая работа, Волков. Теперь ты играешь на поле для больших парней. Будь осторожен, тут скользко, — написал Нганну после победы Александра над Алистаром Оверимом в феврале 2021-го.

Но Волков не оправдал ожиданий: он дважды был близок к бою за пояс, но каждый раз оступался. В первый раз Александр в одну калитку побеждал Деррика Льюиса, но умудрился улететь в нокаут на последних секундах боя. А во второй раз Александр слил поединок Сирилу Гану – бойцу, с которым россиянин мог конкурировать, но вышел драться с провальным геймпланом и не сумел его поменять.

Волков не справился со скоростью Гана. Сделал акцент на удары ногами, но просел после первого раунда и не вернул темп

Коронный джеб Волкова, которым он разбивает медленных и менее габаритных соперников, ожидаемо не работал против Гана. Француз – возможно, самый быстрый тяжеловес UFC, по которому очень тяжело попасть. Это показал и титульный бой с Нганну – в первых раундах Ган хорошо двигался, уходил от ударов, а Фрэнсис победил претендента лишь за счет борьбы.

Волков же смиренно проиграл все раунды (только один судья отдал ему первую пятиминутку) и даже не решился рискнуть. Большую часть боя Волков не пытался прессинговать и идти в размен, он не использовал габариты, чтобы провести тейкдаун или зажать Гана у сетки (впрочем, француз – тайский боксер, поэтому хорошо отработал бы в клинче).

Кажется, сейчас Волков достиг потолка: он может бить бойцов типажа Льюиса или Розенстрайка, но не способен перестроиться и победить неудобного борца Блейдса или скоростного ударника Гана. Вероятно, Волков превратился в гейткипера UFC: он уже подрался с середняком Марчином Тыбурой (при этом победил не очень впечатляюще), а 19 марта – проверит молодого проспекта Тома Аспиналла. Если, конечно, Александр сумеет попасть в Великобританию – пока он испытывает трудности с вылетом на бой.

Полулегкий вес: Забит Магомедшарипов

Что касается Забита Магомедшарипова, то дагестанский боец показал зрелищный стиль и стал кумиром фанатов, но на пике ушел из боев. Сейчас Забит исключен из рейтингов, и, по слухам, охладел к единоборствам. Боец долго восстанавливался от травмы, после чего успешно занимается бизнесом. Забит поддерживает своего 21-летнего брата Хасана, который выступает в Bellator, и уже не факт, что когда-нибудь вернется в UFC.

Впрочем, чемпионские амбиции Забита всегда вызывали споры. Зрелищный стиль приводил к тому, что россиянин быстро уставал, и уже в третьем раунде едва стоял на ногах. Забит часто отдавал концовки, поэтому не факт, что россиянин оказался бы готов к пятираундовым чемпионским поединкам.

Топы полулегкого веса – настоящие кардиомашины: Алекс Волкановски, Макс Холлоуэй, Брайан Ортега или Яир Родригес – это бойцы, которые прекрасно дышат в пятираундовых поединках. Если бы Забит не изменил свой бойцовский стиль и не прокачал кардио – ему бы пришлось туго. При этом есть сомнения, что Забит смог бы измениться – хотя на это и было бы интересно посмотреть.

Преемник Хабиба в UFC: Ислам Махачев повторяет путь Нурмагомедова (они лучшие друзья) и может стать чемпионом в этом году

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Фото: globallookpress.com/Louis Grasse, Diego Ribas; Gettyimages.ru/Alex Bierens de Haan, Ronald Martinez

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