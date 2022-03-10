Бой Канело и Бивола на грани срыва: российского боксера могут снять из-за ситуации в Украине – братья Кличко просят об этом США

Кажется, политика может повлиять на планы промоутеров.

Последние недели выдались трудными для российского спорта: многие атлеты попали под санкции, а мировые лиги одна за другой уходят из России. Казалось, меньше всего кризис затронул мир единоборств: босс UFC Дэйна Уайт открыто заявил, что хочет работать с россиянами, а в боксе уже объявили громкий бой — непобежденного Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса.

Российский боксер – чемпион WBA в полутяжелом весе, и именно его пояс будет стоять на кону. Бой с Канело должен стать поворотным в карьере Бивола: мексиканец – первый боксер мирового рейтинга по версии The Ring, а в новую весовую поднимается за громкими боями и вторым абсолютным чемпионством. И хотя поединок уже объявлен, а боксеры провели стердаун, нет уверенности, что Бивол и Альварес встретятся в ринге.

Дело в том, WBA уже ввела санкции против российских боксеров, исключив их из рейтингов. А мировая общественность призывает отменить бой, ведь Бивол представляет Россию. Высказались даже братья Кличко, которые призвали власти США снять Дмитрия с поединка.

Поединок Альвареса и Бивола обсуждали давно: россиянина считают опасным соперником, а за бой он получит самый большой гонорар в карьере

Последние поединки Канело многим фанатам показались скучными. Ведь уже до боя их результат был почти предопределен: мало кто считал Калеба Планта или Билли Джо Сондерса конкурентами чемпиону. Переход Альвареса в новую весовую может стать хоть какой-то проверкой для мексиканца. Ведь за 60 боев Канело проиграл лишь однажды – Флойду Мейвезеру в 2013-м. Последнее время мексиканец казался непобедимым, катком проезжаясь по соперникам-средневесам.

В 2018-м Канело уже поднимался в полутяжелый вес, где тоже дрался с россиянином — Сергеем Ковалевым. Но тогда Ковалев был уже далек от своего пика, и Канело нокаутировал соперника в 10-м раунде. Визуально победа казалась уверенной, но на момент остановки счет на судейских карточках был близким. После десяти раундов Альварес лидировал лишь у двух судей – 96:94. А третий посчитал поединок равным – 95:95.

Подъем в весовой категории – риск даже для боксера уровня Канело. И многие считают, что Бивол станет для мексиканца вызовом. Промоутер Эдди Хирн не исключает, что россиянин может совершить апсет:

«Не сравнивайте этот бой с поединком против Ковалева. Все знают, что Сергей вел не самую правильную жизнь. На момент боя он уже состарился и давно прошел свой пик. А сейчас мы говорим о полутяжеловесе, который находится на вершине карьеры. Поэтому я не скрываю, что сильно нервничаю – это реально очень опасный бой для Альвареса».

Сейчас Канело владеет всеми поясами во втором среднем весе, но на кону будет стоять титул Бивола. Альварес становился чемпионом в четырех весовых категориях, включая полутяжелый дивизион. Встреча со столь звездным боксером – шанс всей жизни для Бивола. Дмитрий уже заявил, что получит самый большой гонорар в карьере – так происходит почти со всеми соперниками Альвареса.

Нет сомнений, что Бивол будет андердогом в грядущем поединке – и это справедливо. Долгое время в соперники Канело сватали другого россиянина – Артура Бетербиева. Непобежденного нокаутера из Дагестана считали еще более опасным оппонентом для Канело, чем Бивола. К примеру, бывший тренер Геннадия Головкина (боксера, который дважды дрался с Альваресом) уверен, что Бетербиеву по силам победить мексиканца.

«Я считаю, что в данный момент есть только три боксера, способные остановить Альвареса. Один из них – Бетербиев. Он мощный, габаритный. Чтобы остановить его, по нему нужно ударить битой. Два других – это Бенавидес и Головкин. Если Головкин наберет прежнюю форму, он сможет одолеть Сауля», – заявил Абель Санчес.

Бивола могут снять с боя из-за санкций: Дмитрий высказывается за мир в Украине, но братья Кличко все равно требуют США запретить ему выступать

Разговоры о поединке Бивола с Канело велись давно, и его ждут фанаты по всему миру. На счету Бивола 19 побед на профессиональном ринге, а с 2017-го россиянин владеет поясом WBA. Но в свете последних событий нет уверенности, что поединок состоится – многие российские спортсмены оказались под санкциями. Это понимает и Дмитрий, который надеется, что бой все-таки состоится:

«Я все понимаю, но верю, что этого не произойдет. Я верю, что есть много заинтересованных лиц в проведении этого поединка. Есть много болельщиков, которые хотели бы увидеть эту встречу. Даже фанатам Альвареса будет интересно посмотреть, как их кумир снова станет биться за титул в полутяжелом весе. Думаю, все будет нормально. WBA также заинтересована в проведении поединка. Любой организации интересно, чтобы Альварес бился за их титул».

Бой Канело и Бивола официально запланирован на 7 мая. А неделю назад в Сан-Диего прошла пресс-конференция боксеров, которая закончилась битвой взглядов:

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Из-за событий в Украине давление на промоутеров растет. Многие требуют отменить поединок Бивола, ведь в других видах спорта россиян уже отстранили от соревнований. Высказались даже братья Кличко, которые попросили власти США запретить российскому боксеру выступать. При этом сейчас Бивол проходит подготовку в США, где и должен состояться поединок.

«Важно, чтобы этому боксеру запретили драться в Америке. Точно так же как всем российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях», — заявил Владимир Кличко. А его брат Виталий – нынешний мэр Киева, добавил: «Это направлено не против отдельного спортсмена. Но Украине нужно, чтобы мир оказывал всемерное давление на Россию».

При этом Бивол – скромный спортсмен, который далек от политики и вообще редко высказывается. Но после событий в Украине даже он заговорил, пожелав скорейшего наступления мира в стране.

«У меня много друзей в Украине. У меня много друзей в России. Моя семья в России. Мне очень грустно. Каждый день я просыпаюсь и надеюсь, что это прекратится», – заявил Бивол. А впоследствии заверил, что бой с Канело не имеет никакого отношения к политике:

«Я занимаюсь спортом, а не политикой. Это спортивное состязание между двумя боксерами, и я не думаю, что это имеет какое-то отношение к другим происходящим событиям. И я думаю, многие люди разделяют эту точку зрения».

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Но для пессимизма есть повод: WBA – Всемирная боксерская ассоциация, пояс которой будет на кону, уже ввела санкции против россиян. 1 марта WBA временно исключила из своих рейтингов всех российских и белорусских боксеров. Свой статус сохранили лишь действующие чемпионы – благодаря этому Бивол и остался в рейтингах. Фамилии же остальных российских боксеров уже исчезли из списков. При этом WBA отметила, что каждый месяц будет пересматривать решение – в зависимости от ситуации в Украине.

Нет ясности, состоится ли бой Бивола – россиянин продолжает подготовку, но пока его спасает лишь чемпионский статус. Давление общественности растет, а WBA уже показала готовность применять санкции к россиянам. Даже если Бивола допустят до поединка, вряд ли мы увидим в ринге российский флаг или услышим гимн.

Впрочем, бокс – индивидуальный вид спорта, а бойцы не представляют сборные (как это происходит на Олимпиадах). Поэтому отсутствие национальных символов не кажется проблемой. А еще радует, что Бивол уже находится в США, а значит не столкнется с визовыми ограничениями, которые могли бы помешать ему въехать в страну.

Фото: Gettyimages.ru/Matt Thomas, Elsa